Сколько платили за службу легионерам в Древнем Риме, и на что они тратили свои кровные

Римляне построили огромное государство, которое просуществовало несколько столетий. Достижения данной цивилизации оказались настолько велики и ослепительны, что идея «римского мира» будоражила умы представителей самых разных народов и культур даже после того, как Вечный город был разграблен, и по разоренному форуму бегали разве что волки. Строительным материалом для величайшей империи в истории человечества стали кости миллионов рабов. Молотком же, скреплявшим этот материал, были римские легионеры. Как много зарабатывали за свою службу эти люди?
1. Когда легионерам начали платить?
Во времена ранней Республики легионерам вообще не платили. |Фото: Pinterest.
Во времена римского царства и республики легионерам никто вообще не платил. По сути, легионы были формой мобилизационной армии, де-факто народным ополчением. Сначала туда набирали только граждан. Однако по мере развития республики в легионах все больше росла доля так называемых «союзников», основная масса которых в до имперский период была представлена выходцами из коренных племен Италии – италиками. В легионы шли по призыву. Уклониться от службы человек не мог. Служили буквально все половозрелые свободные мужчины. По законам республики это была именно обязанность.
Важную роль в жизни солдата имел грабеж и взятие трофеев. ¦Фото: livejournal.com.
Впрочем, тогда от службы римляне и их союзники не бегали, так как любое военное предприятие было хорошим способом поправить свое собственное и родовое материальное положение. Если военный поход венчался успехами, то легионеры и союзники получали возможность мародёрствовать, грабить и обращать пленников в рабство. Все это в царскую и республиканскую эпоху было основной формой воинского довольствия. Иными словами, зарплату себе легионеры платили сами. Само собой, солдаты получали не всю военную добычу. Большая ее часть полагалась командирам и Республике, т.е государству.
Первым ввести систематическую оплату службы попытался Цезарь. |Фото: bsu.by.
На закате республики в первом веке до нашей эры легионеры все сильнее привязываются к отдельным полководцам. В ту эпоху легионы возглавляют наиболее состоятельные граждане римского государства, которые не стесняются тратить собственные средства на фактически подкуп легионеров. В том числе из этого в конечном итоге и выльется серия гражданских воин в поздней республике.
Довершил дело отца - его приемный сын. |Фото: perstni.com.
Первым на постоянной основе систематическое денежное довольствие в римском войске попытался ввести Гай Юлий Цезарь. Однако, завершить реформы он по уважительным причинам (в виде десятка ножевых ранений) не успел. Когда же очередная гражданская война в Риме подошла к концу, благостное начинание Гая Юлия воплотил в жизнь его приемный сын и преемник – Октавиан Август.
2. Как платили легионерам?
Зарплата выплачивалась несколько раз в год. |Фото: perstni.com.
Начиная с правления Октавиана Августа, легионерам платили по три раза в год. Чаще всего выплаты привязывались к каким-то крупным религиозно-государственным праздникам Рима. Помимо нескольких выплат, на протяжении года у легионеров копилось что-то вроде пенсионного фонда. После выхода со службы войну полагалась еще некоторая сумма за каждый год службы в легионе. Размер жалования и пенсионной выплаты определялся также должностью и званием легионера.
В последствии легионерам начнут платить по 4 раза в год, а на закате империи выплаты будут делать уже по 5-6 раз в год. При этом никто не отменял для легионеров право забирать трофеи с поверженных врагов и грабить населенные пункты противника в ходе завоевательных походов. Само собой, как и во времена республики, часть добычи полагалась военачальнику и государству. Полагались легионерам и денежные премии за успехи на службе и всевозможные подвиги.
3. Сколько получали легионеры за службу?
Зарплата зависела от многих факторов. |Фото: crafta.ua.
Данный вопрос ответа в общем виде не имеет. В разное время легионерам платили по-разному. В номинальном выражении зарплаты легионеров и союзников росли с каждым десятилетием из-за инфляции. Само собой в фактическом выражении (покупательской способности) зарплаты, как и в наше время, к лучшему почти не менялись.
Во время становления «золотой эпохи» Рима в годы правления уже неоднократно упомянутого Октавиана Августа простому легионеру полагалось 225 денариев в год. Всаднику вспомогательной алы полагалось 250 денариев в год. Легионному всаднику – 300 денариев. Преторианская гвардия, охранявшая высокопоставленных лиц, получала в год по 750 денариев на одного человека. Меньше всего платили ауксилариям (союзникам) – 75 денариев пехотинцу и 150 денариев коннику. При этом в зависимости от звания довольствие могло быть полуторным, двойным, тройным. Центурионы – младшие полевые офицеры получали в 3-5 раз больше, чем простые солдаты.
Служить шли за пенсионные выплаты, землю и право гражданства. |Фото: ya.ru.
В последующие годы выплаты под действием инфляции росли. Среднегодовой рост инфляции в империи составлял 1-2% в год. Что касается пенсионных выплат, то у простого легионера за 25 лет службы она составляла во времена Октавина – 3 000 денариев. Правда, большинство легионеров выходило на досрочную пенсию намного раньше. В таком случае денег они получали меньше, но становились обладателями статуса эвоката – ветерана и имели возможность быть завербованными в легион обратно в случае нужды. Со времен поздней республики в Риме старались отправлять легионеров на досрочную пенсию в статусе эвокатов через 3-4 года. Делалось это для того, чтобы в обществе всегда был резерв опытных бойцов на случай большой войны. Этакая «срочная служба» и «запас» на минималках.
4. Много или мало получали римские легионеры?
Легионеры получали не так уж много. |Фото: pixabay.com.
Во времена Октавиана Августа поденная оплата неквалифицированного римского пролетария (городского работника) составлял 1 денарий. Таким образом, в годовом выражении римские легионеры зарабатывали существенно меньше, чем средний римский работник. В то же время они имели ряд государственных преференций и возможность оказаться в удачном военном предприятии, где легионер сможет захватить трофеи (пограбить). При этом в первые годы службы часть годовой зарплаты легионеров удерживалась государством в счет снаряжения, которое они получали.
Выйдя на пенсию и получив землю легионер мог позволить себе пару-тройку рабов и начать бизнес. |Фото: ya.ru.
Что же касается цен, ежедневная норма хлеба для одного человека в Риме при Октавиане обходилась примерно в 2 сестерция. 1 денарий – это примерно 8-9 сестерциев. Для сравнения, здоровый раб, способный к работе на поле, стоил порядка 300 денариев. Образованный раб, знающий грамоту, стоил от 500 денариев. Таким образом за год службы легионер не смог бы позволить себе даже 1-го раба. Услуги у дешевой проститутки в лупанарии стоили примерно 0.3-0.5 денария.
5. На что римские легионеры тратили свои деньги?
На развлечение римляне тратиться любили. |Фото: reddit.com.
А на что люди тратят деньги сегодня? Во-первых, легионерам приходилось покупать себе еду. Правда, эти траты со времен Октавиана им более-менее компенсировали за счет легионной казны. Во время службы многие войны покупали себе дополнительное снаряжение: кинжалы, лучшую броню, дополнительные элементы защиты вроде наручей или наголенников. Тратились солдаты и на развлечения: уличные мимы, вино, проститутки, азартные игры.
При этом большинство легионеров откладывало деньги и добычу, чтобы поправить положение своего рода. Хотя легионеры и получали существенно меньше работников в городах, ключевая проблема была в том, что работы на всех чаще всего не хватало. Рабовладельческая экономика делала труд подавляющего большинства свободных граждан абсолютно не рентабельным ни для государства, ни для олигархов. В результате чего свободные и даже именитые люди пополняли ряды озверевшей от бедности черни. Одним из наиболее верных спасений от такого положения в обществе и была воинская служба.
Воинская служба и раздача земли ветеранам позволяли расселять города заполненные бедными пролетариями без работы. ¦Фото: vk.com.
Армия была не только способом поправить свое материальное положение, но и отличным социальным лифтом. А самое главное, что со времен поздней республики легионерам за службу полагалась земля. Данная политика приобрела наиболее масштабное звучание. Суть была в том, чтобы через военную службу «утилизировать» нищий городской пролетариат, перенаправив его в сельскую местность. Вышедшие со службы деньгами и земельным наделом эвокаты тут же подтягивали на свою новую дачу многочисленную родню, покупали рабов и становились землевладельцами. Таким образом государство решало сразу несколько проблем с обороноспособностью державы и занятостью (а значит и благосостоянием) населения.
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