Сколько платили за службу легионерам в Древнем Риме, и на что они тратили свои кровные

1. Когда легионерам начали платить?

Во времена ранней Республики легионерам вообще не платили. |Фото: Pinterest.

Важную роль в жизни солдата имел грабеж и взятие трофеев. ¦Фото: livejournal.com.







Первым ввести систематическую оплату службы попытался Цезарь. |Фото: bsu.by.

Довершил дело отца - его приемный сын. |Фото: perstni.com.

2. Как платили легионерам?

Зарплата выплачивалась несколько раз в год. |Фото: perstni.com.

3. Сколько получали легионеры за службу?

Зарплата зависела от многих факторов. |Фото: crafta.ua.

Служить шли за пенсионные выплаты, землю и право гражданства. |Фото: ya.ru.

4. Много или мало получали римские легионеры?

Легионеры получали не так уж много. |Фото: pixabay.com.

Выйдя на пенсию и получив землю легионер мог позволить себе пару-тройку рабов и начать бизнес. |Фото: ya.ru.

5. На что римские легионеры тратили свои деньги?

На развлечение римляне тратиться любили. |Фото: reddit.com.

Воинская служба и раздача земли ветеранам позволяли расселять города заполненные бедными пролетариями без работы. ¦Фото: vk.com.