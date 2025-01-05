Любопытное о квадроциклах

Любителям экстрима и различных видов автомобиля наверняка уже приходилось кататься на квадроциклах. Очень популярны они и для туризма, например, в тех же пустынях Египта. Ведь настоящий квадроцикл не знает преград и слова «не могу», он может воплотить даже самые, казалось бы, сумасшедшие идеи водителя.

Сегодня мы хотим познакомить вас с подборкой самых интересных фактах об этих неудержимых автомобилях.Первый квадроцикл был выпущен компанией Ford еще в 1896 году. Конечно, он был очень далек от его современных собратьях, держался он на велосипедных ободах, в нем было всего четыре лошадиных силы и два цилиндра.На сегодняшний день самым мощным квадро-монстром считается Lazareth Wazuma V8F – его мощность достигает целых 250 лошадиных силы, в нем восемь цилиндров от Феррари и коробка передач от BMW.С середины 90-х годов ATV стали активно применяться в сельском хозяйстве. Еще бы – такой мини-трактор пригодится любому фермеру! Единственный минус – во всем мире стали сильно ужесточаться требования относительно регистрации квадроциклов и всего, что касается техники безопасности.Производить квадроциклы начали практически по всему миру, но далеко не все делают это «под ключ». Так, например, отечественная «Русская механика», которая выпускает не только квадроциклы, но и снегоходы, использует многие комплектующие из-за рубежа. А вот от кого стоит ожидать в скором будущем реально недорогих и конкурентоспособных квадроциклов – так это от Китая. Они уже изготавливают недорогие комплектующие, поэтому есть вероятность, что ближайшие пару лет данный рынок будет наполнен моделями китайского производства.Еще одно направление, где «квадрики» заслуженно пользуются популярностью – это армия. Далеко не каждому государству под силу «перевооружить» свои войска современными мощными квадроциклами, но у многих такой план разработан и в ближайшем будущем будет воплощен в жизнь. Так что квадроцикл – это не только игрушка и развлечение, но и очень полезное и нужное средство передвижения.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)