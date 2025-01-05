Любопытное о квадроциклах

Любителям экстрима и различных видов автомобиля наверняка уже приходилось кататься на квадроциклах. Очень популярны они и для туризма, например, в тех же пустынях Египта. Ведь настоящий квадроцикл не знает преград и слова «не могу», он может воплотить даже самые, казалось бы, сумасшедшие идеи водителя.
Первый квадроцикл был выпущен компанией Ford еще в 1896 году. Конечно, он был очень далек от его современных собратьях, держался он на велосипедных ободах, в нем было всего четыре лошадиных силы и два цилиндра.
На сегодняшний день самым мощным квадро-монстром считается Lazareth Wazuma V8F – его мощность достигает целых 250 лошадиных силы, в нем восемь цилиндров от Феррари и коробка передач от BMW.
С середины 90-х годов ATV стали активно применяться в сельском хозяйстве. Еще бы – такой мини-трактор пригодится любому фермеру! Единственный минус – во всем мире стали сильно ужесточаться требования относительно регистрации квадроциклов и всего, что касается техники безопасности.
Производить квадроциклы начали практически по всему миру, но далеко не все делают это «под ключ». Так, например, отечественная «Русская механика», которая выпускает не только квадроциклы, но и снегоходы, использует многие комплектующие из-за рубежа. А вот от кого стоит ожидать в скором будущем реально недорогих и конкурентоспособных квадроциклов – так это от Китая. Они уже изготавливают недорогие комплектующие, поэтому есть вероятность, что ближайшие пару лет данный рынок будет наполнен моделями китайского производства.
Еще одно направление, где «квадрики» заслуженно пользуются популярностью – это армия. Далеко не каждому государству под силу «перевооружить» свои войска современными мощными квадроциклами, но у многих такой план разработан и в ближайшем будущем будет воплощен в жизнь. Так что квадроцикл – это не только игрушка и развлечение, но и очень полезное и нужное средство передвижения.
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