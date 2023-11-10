Тёмные страницы «Библии»: 10 христианских убеждений, о которых стараются не упоминать

Царь Саул - первый царь Израиля
Христианство – одна из самых распространённых в мире религий, насчитывающая более 2 млрд последователей по всему миру. Учение базируется вокруг личности Иисуса Христа и канонов Библии, священной книги всех христиан. Но оказывается, о многих постулатах Книги книг не задумывается подавляющее большинство верующих. Многие из них и объявляют многие утверждения ересью, пока сам не убедятся, что об этом действительно написано в Библии.
1. Рабы должны почитать своих хозяев
Раболепие как канон.
Это одно из наиболее противоречивых мест в списке. В издании Дуай-Реймса Священной Библии этот отрывок «Первого послания Петра, 2:18» звучит следующим образом: «Рабы, со всем почтением и страхом подчиняйтесь своим хозяевам, не только добрым и кротким, но и к грубым». Но в других версиях Библии это переводится немного по-другому. Например, Новая международная версия использует вместо слова «рабы» слово «слуги», а вместо «грубым» слово «суровым». Некоторые люди считают, что это заповедь, которая оправдывает рабовладение. Другие даже уточняют, что этот отрывок касается именно сексуального рабства. В любом случае, он проповедует необходимость послушания перед жестким руководством.
2. Можно бить своих рабов
Если кто ударит раба своего...
В «Книге Исхода» на самом деле много материала о подчинении рабовладельцам, но этот конкретный отрывок (21:20 — 21) особо тревожный: «Если кто ударит раба своего или рабыню палкой, и они умрут под рукою его, то он должен быть наказан. Но если они выживут в течение дня или двух, его не нужно наказывать, ибо это его деньги». Согласно этому правилу, рабовладелец, который забил своего раба до смерти сразу, считается «виновным в совершении преступления», но если раб прожил день или два после экзекуции, тогда рабовладельца не наказывают, потому что раб технически (согласно библейскому закону) считается его собственностью.
3. Женщину, которая не была девственницей в день свадьбы, нужно убить
Под венец только девственницей.
Отрывок из «Второзакония 22: 20-21» предполагает смертный приговор женщинам, которые якобы потеряли свою девственность до их свадьбы: «Если же окажется правдой, что девушка не была девственницей, то девушку нужно привести к входу в дом её отца, и жители города должны побить ее камнями. Она должна умереть, потому что поступила бесчестно и безрассудно в Израиле, занимаясь проституцией в доме своего отца. Так ты отдалишь от себя зло».
4. Если женщину изнасиловали, а она не кричала, ее нужно предать смерти
Смерть для жертвы изнасилования.
И об этом читаем в Книге Второзакония (22:23 - 24): «Если мужчина встретит в городе девственницу, обрученную с другим мужчиной, и возляжет с ней, то нужно привести их обоих к воротам города и побить камнями. Они должны умереть: девушка за то, что не кричала в городе, а мужчина за то, что унизил жену другого человека. Так ты удалишь от себя зло». Явно случаи изнасилования или того, что девушке могли зажать рот (или угрожать), не предусматривались.
5. Если переспать с незамужней девственницей, можно купить ее
Девственницы на продажу.
Это еще один странный, но удивительно шокирующий отрывок из Второзакония (22: 28 - 29): «Если мужчина встретит девушку, которая не обручена, девственницу, схватит ее и переспит с ней, и это обнаружится, то мужчина должен отдать отцу девушки пятьдесят серебряных сиклей, а она станет его женой, потому что он унизил ее. Ему нельзя будет развестись с ней». Мало того, что девушку изнасиловали, так ее еще и купили, как товар, и она будет вынуждена прожить всю жизнь со своим насильником.
6. Кастрат не может войти в храм
В театр, но не в храм...
Как оказалось, древнехристианские тексты имели довольно жесткие стандарты относительно того, кого можно допускать в церковь. И для мужчин судя по всему для участия в богослужении необходимы были половые органы. Второзаконие (23:1) говорит по этому поводу следующее: «Никакой калека, у которого повреждены яички или отрезан мужской член, не может стать частью собрания Иеговы». Осталось только выяснить, как это проверяли при входе.
7. Совершивший прелюбодеяние должен быть убит
Не прелюбодействуй!
Данный отрывок можно найти в Книге Левит (20:10), и в нем утверждается, что если кто-либо совершит прелюбодеяние с женой другого человека, то оба будут преданы смерти. Вот точный отрывок: «Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнею, если кто будет прелюбодействовать с женою ближнего своего, - да будут преданы смерти и прелюбодей и прелюбодейка».
8. О наказании близких, которые хотят сменить веру
Вера - это навсегда.
Этот стих (Второзаконие, 13:6 - 10) довольно длинный, но если вчитаться в него, он попросту жуткий: «Если будет уговаривать тебя тайно брат твой, (сын отца твоего или сын матери твоей), или сын твой, или дочь твоя, или жена на лоне твоем, или друг твой, который для тебя родной, как душа твоя, говоря: «Пойдем и будем служить богам иным, которых не знал ты и отцы твои», богам тех народов, которые вокруг тебя, близких к тебе или отдаленных от тебя, от одного края земли до другого — то не соглашайся с ним и не слушай его; и да не пощадит его глаз твой, не жалей его и не прикрывай его, но убей его. Забей его камнями до смерти, ибо он покушался отвратить тебя от Господа, Бога твоего, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства». Явно в древнем мире не было свободы вероисповедания, да и смертная казнь была довольно распространена.
9. О геноциде
В общем... не щадили никого.
В Книге Самуила (15: 2 — 3) можно прочесть следующее: «Вот что говорит Иегова воинству: «Я призову Амалика к ответу за то, что он сделал Израилю, встав у него на пути, когда тот выходил из Египта. Теперь пойди и истреби Амалика, уничтожь его и все, что у него есть. Не щади его, предай смерти мужчин и женщин, детей и младенцев, быков и овец, верблюдов и ослов». По сути, в этом отрывке Бог израильтян призывает полностью уничтожить соседний народ, амаликитян.
10. Об отношении к гомосексуалистам
Эта запретная любовь.
Это один из самых «темных» стихов в Библии. И все же многие христиане даже не знают, что он существует. Книга Левит (20:13) гласит: «Если кто возляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость: да будут преданы смерти, кровь их на них». Этот стих буквально говорит, что если двое мужчин занимаются сексом, как мужчина и женщина, их нужно убить.
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