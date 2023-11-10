Тёмные страницы «Библии»: 10 христианских убеждений, о которых стараются не упоминать

Царь Саул - первый царь Израиля

1. Рабы должны почитать своих хозяев

Раболепие как канон.

2. Можно бить своих рабов

Если кто ударит раба своего...

3. Женщину, которая не была девственницей в день свадьбы, нужно убить

Под венец только девственницей.

4. Если женщину изнасиловали, а она не кричала, ее нужно предать смерти

Смерть для жертвы изнасилования.

5. Если переспать с незамужней девственницей, можно купить ее

Девственницы на продажу.

6. Кастрат не может войти в храм

В театр, но не в храм...

7. Совершивший прелюбодеяние должен быть убит

Не прелюбодействуй!

8. О наказании близких, которые хотят сменить веру

Вера - это навсегда.

9. О геноциде

В общем... не щадили никого.

10. Об отношении к гомосексуалистам

Эта запретная любовь.