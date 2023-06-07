«Маленький Трамп», или Как косметолог создала дом-мечту из списанного Boeing 727

Джо Энн Уссери превратила списанный Boeing 727 в комфортабельный дом (дом-самолет «Little Trump»). | Фото: dailymail.co.uk.

Списанный Boeing 727 установили на берегу озера неподалеку городка Benoit, штат Висконсин (дом-самолет «Little Trump»). | Фото: healthyfrog.readsector.com.

Гостиная получилась довольно просторная и стильная (дом-самолет «Little Trump»). | Фото: healthyfrog.readsector.com.

Джо Энн Уссери рядом с самолетом установила поилку для птиц (дом-самолет «Little Trump»). | Фото: dailymail.co.uk.

Спальню Джо Энн решила оформить в романтическом стиле с изобилием цветочных мотивом (дом-самолет «Little Trump»). | Фото: dailymail.co.uk.

В кухне есть все необходимое для организации полноценного питания (дом-самолет «Little Trump»). | Фото: thesun.co.uk/ lemurov.net.

В кабине пилота установили роскошную гидромассажную ванну (дом-самолет «Little Trump»). | Фото: dailymail.co.uk.

Джо Энн расслабляется в горячей ванне внутри своего Боинга 727 (дом-самолет «Little Trump»). | Фото: travelask.ru.

Необычный дом сделал Джо Энн знаменитой на всю страну (дом-самолет «Little Trump»). | Фото: lemurov.net.

Интерьер спальни легко изменить с помощью текстиля (дом-самолет «Little Trump»). | Фото: healthyfrog.readsector.com.

Теперь дом-самолет с его роскошным джакузи стали излюбленным местом отдыха для внуков Джо Энн («Little Trump»). | Фото: healthyfrog.readsector.com.