«Маленький Трамп», или Как косметолог создала дом-мечту из списанного Boeing 727

Довольно неординарный случай произошел в Америке. После мощного урагана Джо Энн Уссери осталась без крова над головой, но вместо того, чтобы позаботиться о восстановлении дома или приобрести другой, она купила... списанный авиалайнер. Изобретательной женщине пришлось потратить немало средств и времени, чтобы ее «Маленький Трамп» превратился в комфортабельный особняк, но эти усилия принесли не просто удовольствие от преобразования. Джо Энн стала известна на всю страну.
Джо Энн Уссери превратила списанный Boeing 727 в комфортабельный дом (дом-самолет «Little Trump»). | Фото: dailymail.co.uk.
Уже много лет на берегу озера неподалеку городка Benoit, что в штате Висконсин, стоит на приколе авиалайнер Boeing 727. Здесь он оказался не из-за катастрофы, а потому, что изобретательный косметолог Джо Энн Уссери (Jo Ann Ussery), оставшаяся без дома после очередного урагана, решила столь экстравагантным способом восполнить потерю.
Списанный Boeing 727 установили на берегу озера неподалеку городка Benoit, штат Висконсин (дом-самолет «Little Trump»). | Фото: healthyfrog.readsector.com.
А началось все еще в 1994 г., с того трагического дня, когда над ее городком буйствовал тайфун. Именно тогда женщина осталась без крова, поэтому изыскивала способы снова обзавестись жильем. В тот момент она мечтала о собственном комфортабельном доме на колесах. По счастливой случайности ее брат, работавший авиадиспетчером в аэропорту Гринвуда, узнал о том, что к ним будет доставлен из Миссисипи списанный авиалайнер, который много лет служил компании Continental Airlines. Он и предложил Джо Энн его купить, чтобы хоть как-то пережить период поисков.
Гостиная получилась довольно просторная и стильная (дом-самолет «Little Trump»). | Фото: healthyfrog.readsector.com.
По сведениям редакции Novate.Ru, стоимость Boeing 727 была совсем смешной – 2 тыс. дол. И женщина решилась на покупку, даже несмотря на то, что она профессиональный косметолог и ничего не понимала в ремонтно-строительных работах. Правда, чтобы перевезти вышедший из строя 40-метровый самолет в другой штат и установить его практически над озером, пришлось выложить еще 4 тыс. зеленых. Но о таком выборе креативная дама ничуть не пожалела, ведь теперь у нее была загородная резиденция, которую можно было переделать как душе будет угодно.
Джо Энн Уссери рядом с самолетом установила поилку для птиц (дом-самолет «Little Trump»). | Фото: dailymail.co.uk.
Основные работы по реконструкции авиалайнера Джо Энн проводила сама, к мастерам обращалась лишь для замены сантехники и канализации, а также для подключения электричества. Для того, чтобы получились полноценные комнаты, она убрала все кресла и перегородки, максимально утеплила всю оболочку конструкции, чтобы можно было пережить любые холода и жару.
Спальню Джо Энн решила оформить в романтическом стиле с изобилием цветочных мотивом (дом-самолет «Little Trump»). | Фото: dailymail.co.uk.
Убирать окна-иллюминаторы новая владелица не стала и теперь в ее резиденции целых 76 источников света в основной части авиалайнера, а еще есть огромные панорамные окна в кабине пилота. Из конструктивных элементов самолета остался один из санузлов, который продолжает выполнять функцию туалета. Также не изменились и верхние багажные отсеки, их очень удобно использовать в качестве встроенных систем хранения, ведь загромождать довольно ограниченное внутреннее пространство шкафами было не целесообразно.
В кухне есть все необходимое для организации полноценного питания (дом-самолет «Little Trump»). | Фото: thesun.co.uk/ lemurov.net.
В конечном итоге, внутри самолета удалось обустроить спальню с большой и удобной кроватью, гостиную, полноценную кухню, в которой есть кухонный гарнитур, газовая печь с духовым шкафом, стиральная машина, холодильник и даже посудомоечная машина. Ну а ванная комната, расположенная в кабине экипажа и занимающая почти треть салона, заслуживает особого внимания.
В кабине пилота установили роскошную гидромассажную ванну (дом-самолет «Little Trump»). | Фото: dailymail.co.uk.
Чтобы получить полное удовольствие от жизни, Джо Энн возле панорамных окон и оставленных в качестве оригинального экспоната двух штурвалов, решила установить огромную ванну-джакузи. Она стала излюбленным местом для игры ее внуков – детворе очень уж нравятся штурвалы и вода.
Джо Энн расслабляется в горячей ванне внутри своего Боинга 727 (дом-самолет «Little Trump»). | Фото: travelask.ru.
Через год кропотливой работы женщина могла похвастаться благоустроенным загородным домом с невероятным видом из огромного количества окон. Особенно впечатляющее зрелище открывается в носовой части самолета. Несмотря на то, что авиалайнер находится на земле, создается иллюзия, что он все еще летит, потому что носовая часть нависает над озером.
Необычный дом сделал Джо Энн знаменитой на всю страну (дом-самолет «Little Trump»). | Фото: lemurov.net.
На все преобразования с полной заменой коммуникаций, новой мебелью и бытовой техникой было потрачено около 30 тыс. долларов, что по меркам США весьма умеренные траты. После того, как Джо Энн поселилась на берегу озера в собственном Boeing 727, ее частенько стали приглашать на телевидение. Столь необычный самолет-дом оказался в центре внимания, ведь не часто можно увидеть такое оригинальное жилье. Благодаря различным шоу-программам женщина стала знаменита, хотя и прожила в своих особенных апартаментах всего 4 года.
Интерьер спальни легко изменить с помощью текстиля (дом-самолет «Little Trump»). | Фото: healthyfrog.readsector.com.
После переезда самолет превратился в своеобразный загородный дом-музей, куда любят приезжать ее внуки и друзья. Располагаясь в удобных креслах и диванах, они чувствуют себя как в полете, только вместо стюардесс Джо Энн может предложить своим гостям чашечку чая или стакан сока.
Интересный факт: Свой дом-мечты Джо Энн Уссери прозвала «Little Trump» («Маленький Трамп»), после того как в 2003 г. мир увидел корпоративный авиалайнер Дональда Трампа. Он тогда еще не был президентом США, но самолет за 16 млн. дол. мог себе позволить.
Теперь дом-самолет с его роскошным джакузи стали излюбленным местом отдыха для внуков Джо Энн («Little Trump»). | Фото: healthyfrog.readsector.com.
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