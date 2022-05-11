Руби-кромсай: пуласки – инструмент, которого не хватает каждому хозяину

Тот самый инструмент, которого еще не хватает в кладовке.
Когда кажется, что все самые важные и полезные инструмент уже собраны в кладовке, неожиданно оказывается, что это не так! Поможет справиться с чувством недосказанности в наполнении хозяйственного арсенала вот этот замечательный топор-тяпка, носящий гордое имя пуласки.
Длинная рукоять, двойное лезвие.
Для большинства людей дачный сезон близится к своему логичному завершению. Однако, это вовсе не означает, что сейчас (и позже) не следует заботиться об арсенале дачных, садовых инструментов. Один такой, не очень популярный на отечественных просторах, но очень полезный и практичный, стоит добавить в свою кладовую, пока есть время. Речь идет о топоре-тяпке или «пуласки». Наверняка каждый хотя бы раз видел этот инструмент, но далеко не каждому приходилось держать его в руках, чтобы по достоинству оценить все его качества.
Должен быть из правильной стали.
Для начала немного истории. Инструмент носит свое название в честь создателя – Эда Пуласки, который в 1910-е году служил помощником рейджера лесной службы США. Примерно тогда Эд и изобрел свой топор. Справедливости ради, подобный инструмент мир уже знал. Впервые показан прототип топора-тяпки был еще компанией «Коллинз» в 1876 году, однако тогда не прижился.
Тесло для работы с деревом и землей.
Эд Пуласки переосмыслил конструкцию предложенную «Коллинз» и улучшил ее. К тому же, рейнджер прославился тем, что орудовал подобным самодельным инструментом в 1910 году во время серии лесных пожаров в Айдахо, и спас, не без помощи своего инструмента, 45 человек. К 1913 году инструмент пуласки приобрел свой конечный вид, вошел в обиход жителей региона Скалистых гор, которые стали широко применять пуласки в хозяйстве, а уже в 1920 году топор взяла на вооружение Лесная служба США. В 1930 году изобретение получило свой собственный национальный стандарт.
Такому точно найдется применение.
Итак, пуласки действительно невероятно полезная штука в хозяйстве, ведь объединяет в себе два главных инструмента дачника: топор и мотыгу. С помощью пуласки можно работать и с землей, и с деревом. Идеально подходит для работ по уборке и расчистке, можно мело колоть дрова, пригодится и в строительных работах, так как «дополнительный инструмент» по сути, тесло, которое найдет применение и в плотницких работах.
Покупать стоит с чехлом.
Существует много вариантов пуласки, однако покупая такой инструмент, стоит обращать внимание на две вещи: сталь и рукоятка. Лучше всего, если рукоятка инструмента будет сделана из дерева, а именно из бука. Такая ручка будет не только надежной, но и удобной. Голова инструмента должна быть сделана из 1055 углеродистой стали, которая подходит для топоров лучше всего. Сегодня, с топором пуласки часто идет чехол для лезвия из кожи или синтетических материалов.
Лучше всего брать с укрепленной рукояткой.
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