Руби-кромсай: пуласки – инструмент, которого не хватает каждому хозяину

Тот самый инструмент, которого еще не хватает в кладовке.

Длинная рукоять, двойное лезвие.

Должен быть из правильной стали.

Тесло для работы с деревом и землей.

Такому точно найдется применение.

Покупать стоит с чехлом.

Лучше всего брать с укрепленной рукояткой .