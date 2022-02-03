Переплыть океан: Истории путешественников, которым удалось покорить морскую стихию

Истории путешественников, которым удалось покорить морскую стихию.
Путешественника, отважившегося преодолеть океан под парусом или на веслах, ждет много опасностей. Хищные акулы и огромные волны, способные захлестнуть суденышко в один миг; палящее солнце и соленая вода, разъедающая кожу, - все это делает океан местом, непригодным для безмятежного отдыха. Так что же понуждает людей вновь и вновь покорять эту стихию?
На плоту по следам бледнокожих индейцев
Молодой норвежский ученый Тур Хейердал, отчаявшись доказывать научному сообществу свою теорию происхождения народов Полинезии, повторил путь переселенцев из Южной Америки до Таити на аутентичном судне – плоту из бальсового дерева. Плот был назван в честь вождя переселенцев, «Кон-тики», и управлялся с помощью паруса и кормового весла. Экипаж Хейердал набрал из своих армейских друзей и их знакомых, причем ни один из них не был профессиональным моряком. Снабжение удалось получить из лаборатории Пентагона.
«Кон-тики» (кадр из фильма)./Фото: news.meloman.kz
Плот, свободно влекомый течением и ветром, слился с природой, оброс водорослями и обзавелся «группой сопровождения» - рыбками-лоцманами и мелкими крабами. Летучие рыбки запрыгивали на палубу, золотистая макрель стаями ходила вокруг необычного судна. Обитатели Тихого океана – акулы, киты и дельфины частенько приплывали к «Кон-Тики». Однажды огромная 15-метровая китовая акула ходила вокруг, сужая круги, пока ее не спугнули гарпуном.
Китовая акула./Фото: funlib.ru
На 97-й день плавания, не встретив по пути ни одного судна, «Кон-Тики» пересек Тихий океан и прибыл в Полинезию. Плот налетел на риф, но экипаж успешно высадился на необитаемый остров. Вождь с соседнего острова, увидев отблески костра, вначале решил, что там пируют духи – тем более что к берегу прибило ящик с надписью «Тики», именем божественного предка. Убедившись, что Тур Хейердал и его товарищи - живые люди, в их честь был устроен грандиозный праздник, продолжавшийся несколько недель, пока с Таити за экипажем не пришел пароход.
Доктор Алан Бомбар: когда отчаянье убивает
Анализируя историю кораблекрушений, французский врач Алан Бомбар пришел к выводу, что, оказавшись на спасательных шлюпках, пассажиры гибнут от страха гораздо раньше, чем кончается еда и питье. Ему была невыносима мысль, что моряки с грузовых судов, потерпевших катастрофу, заранее считаются погибшими и на поиски отводится всего 10 дней. Доктор Бомбар вознамерился доказать, что в океане можно выжить, если не поддаваться панике.
Заручившись финансовой поддержкой, он полгода изучал флору и фауну океана и пришел к выводу, что практически все питательные вещества, кроме сахара, можно добыть из рыбы, а витамин С из планктона. Планировалось, что пойдет группа из 3-х человек, однако после предварительных испытаний его товарищи струсили, и через Атлантический океан Ален отправился один.
Ален Бомбар на надувной лодке./Фото: ex3m.com.ua
В отличие от экипажа «Кон-тики» Бомбар принципиально взял только те вещи, которые доступны жертвам катастроф: нож, компас, карту и запечатанный пакет с неприкосновенным запасом еды. Резиновая надувная лодка «Еретик» длиной 4,5 метра была сделана по специальному заказу, но мало чем отличалась от аналогичных спасательных средств.
В первые же дни буря разорвала пополам основной парус, а запасной унесло ветром. «Еретика» трижды затапливало водой по самые борта. Алан научился отгонять акул ударом весла по носу. Его верные дорады приманивали к лодке вкусную рыбу, которую доктор поедал сырой.
Дважды на пути Бомбара встречались корабли, но он не стал прерывать экспедицию, хотя сильно мучился от истощения и болезней, вызванных малопригодной пищей и неподвижностью.
Лодка «Еретик» на американской земле. Хорошо видно поперечный шов на парусе./Фото: www.sailingregate.fr
Только на 65-й день, пережив шторма и штиль, Ален Бомбар приплыл на Барбадос. Он был истощен, покрыт прыщами, от соленой воды отслоились и слезли ногти, но его сил хватило на то, чтобы отогнать нахальных туземцев от запечатанного пакета с НЗ и дойти до полицейского участка.
Подвиг доктора Бомбара, будущего члена Европарламента, позволил пересмотреть нормативы спасения на водах.
На веслах через два океана
Из путешественников, замахнувшись на океан на гребной лодке, первым «одиночкой» считается Джон Фэйрфакс, осуществившим детскую мечту в 1969 году; последним – Федор Конюхов, в 2016 году.
Джон Фэфаркс, сын англичанина и болгарки, был настоящим авантюристом из приключенческого романа. В 9 лет он устроил стрельбу в бойскаутском лагере, украв пистолет вожатого. В 13 сбежал в джунгли из Буэнос-Айреса и жил подобно Тарзану, торгуя шкурами диких оцелотов. Закончив университет, Джон устроился помощником пирата и три года занимался контрабандой спиртного, оружия и табака в качестве капитана одного из кораблей своего босса.
«Британия» Джона Фэйрфакса - ролл-ройс среди гребных лодок./Фото: www.wiki.oceanschool.ru
Только в возрасте 32-х лет Фэйрфакс смог заняться подготовкой к плаванию через океан, о котором мечтал в детстве. Переехав в Лондон, он каждый день тренировался в гребле на озере в Гайд-парке. 20 января 1969 года на 6-метровой роскошной лодке «Британия» из красного дерева Джон отплыл с Канарских островов. На борт он взял радиоприемник, овсянку, бренди и чистую воду, запасы которых он пополнял на встречных кораблях. 180 суток провел Фэйрфакс в океане, чуть не сойдя с ума от одиночества. Особенно ему не хватало женщин, в отсутствие которых он разговаривал с Венерой. «Это было чертовски глупо» - заявил Джон, причалив в Голливуде, но спустя два года он уже плыл через Тихий океан со спутницей – Сильвией Кук.
Федор Конюхов, переплывая через океан в одиночку, не отрывался от близких. Если позволяла погода, он беседовал с женой по спутниковому телефону, наставлял младшего сына и получал сведения о погоде и ситуации от группы поддержки. Его 9-метровая лодка «Тургояк», построенная по спецзаказу на верфях г. Ипсвич (Англия), оснащена бортовым компьютером на солнечных батареях, а местоположение отслеживалось командой поддержки через спутниковый буй Yellow Brick. В поход Конюхов брал два опреснителя воды – электрический и механический и три набора весел «Xcell» из углеволокна с ясеневыми рукоятками. Питался он сублимированными продуктами из расчета 6000 килокалорий в день.
Федор Конюхов и лодка «Тургояк»./Фото: www.dolina.su
Старт экспедиции был намечен на 12 декабря 2013, в день 62-летия знаменитого путешественника из чилийского порта Вальпараисо, однако через 4 дня ему пришлось вернуться и заменить негодный генератор. Стартовав с задержкой и гребя по 16-18 часов в день, Конюхов преодолел расстояние в 8000 морских миль за 160 дней «без помощи людей, но с помощью Бога и тех святых, которым молился».
Через Атлантический океан кролем или брасом
Совершенно невероятными кажутся истории о преодолении океана вплавь. Первым на это решился Бенуа Лекомт, француз, выросший в Америке. Свой заплыв через Атлантику он посвятил отцу, умершему от рака. Профессиональный пловец на дальние дистанции, он преодолел расстояние от Массачусетса до французской бухты Киберон за 73 дня, плывя по 8 часов в день вслед за яхтой, на которой была установлена аппаратура для отпугивания акул. Пловцу пришлось преодолевать волны размером с 3-х этажный дом, стоически относиться к любопытным акулам, дельфинам и черепахам. На Азорских островах пришлось сделать остановку для ремонта аппаратуры, и 28 сентября Лекомт добрался до французской Бретани. Все собранные средства пошли на исследования в области онкологии.
Бенуа Лекомт готовится к рекордному заплыву./Фото: thelongestswim.com
Спустя 10 лет на заплыв через Атлантику осмелилась женщина. Дженифер Фигге отправилась в путь от островов Золотого мыса в возрасте 56 лет. Как ее предшественник, она плыла по 8 часов в день за яхтой в садке, который спасал ее от акул. Пловчихе не удалось доплыть до Багамских островов. Ветер и девятиметровые волны сбили ее с курса, поэтому пришлось финишировать на Тринидаде.
Дженифер Фигге плывет вслед за яхтой в сетке от акул./Фото: ic.pics.livejournal.com
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