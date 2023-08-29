7 странных маршрутов общественного транспорта, которые сойдут за местную достопримечательность

1. Метротрам, Россия

Под землей и на земле.

2. Едущая дорога, Гонконг

Уникальные ступеньки.

3. Автобусы-амфибии, Германия

Такие есть еще много где.

4. Подвесной паром, Испания

Замена мостам.

5. Транссибирская магистраль, Россия

Не дорога, а приключение.

6. Канатная дорога, Китай

Самая длинная канатная дорога.

7. Самый длинный троллейбусный маршрут, Крым

Экологически чистый.