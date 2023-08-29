7 странных маршрутов общественного транспорта, которые сойдут за местную достопримечательность

Общественный транспорт – это одно из величайших благ современной цивилизации. Он делает наш день проще, пускай и не всегда так удобно, как нам бы этого хотелось. Общественный транспорт очень полезен. Особенно в условиях современного, динамичного и агрессивного мира. Некоторые маршруты и вовсе больше похожи на местное Чудо света.
1. Метротрам, Россия
Под землей и на земле.
Гибридный вид транспорта, который объединяет в себе элементы трамвая и метро. Бегает такой состав по улицам Волгограда. Маршрут идет от центра города до Волгоградского тракторного завода. Общая протяженность линии составляет 17 км. При этом 7 км трамвай проходит под землей. Время прохождения маршрута составляет 40-50 минут. Ежегодно перевозит около 50 млн пассажиров.
2. Едущая дорога, Гонконг
Уникальные ступеньки.
В Гонконге в районе Мид-Левелс, а также в центре города проходит уникальная сеть эскалаторов. Данная сеть является самой длинной в мире. «Пассажиров» эскалаторы перевозят абсолютно бесплатно. Интересно, что в зависимости от времени суток эскалатор ходит только в одну определенную сторону. С 6 до 10 утра ступени идут вниз, а с 11.30 до полуночи только вверх. Общая длина эскалатора – 800 метров. Высота подъема – 135 метров.
3. Автобусы-амфибии, Германия
Такие есть еще много где.
Такие автобусы курсируют в Германии по маршруту Шпайхерштадт — парк Энтенведер — Эльба. Одним из первых мест появления таких рейсов стал Гамбург. На самом деле подобные автобусы-амфибии курсируют еще, по меньшей мере, в 17 городах мира. Возят амфибии не только гостей города, но и простых жителей, спешащих по своим делам. Секрет такого транспорта в водонепроницаемом корпусе и мощном дизельном двигателе.
4. Подвесной паром, Испания
Замена мостам.
В Испании, над рекой Нервьон ходит «подвесная гондола». Она движется по маршруту между городами Португалете — Лас-Аренас. На такой паром помещается до шести автомобилей и несколько десятков человек. Кстати, когда-то на этом же месте был обычный мост, однако его разрушили. Подвесной паром перебирается с одной стороны на другую за 1.5 минуты.
5. Транссибирская магистраль, Россия
Не дорога, а приключение.
Нельзя не вспомнить про самый длинный железнодорожный маршрут. Речь идет про маршрут Москва — Владивосток. Поездка в одну сторону по Транссибирской магистрали занимает 6 дней и 2 часа. Настоящее приключение! Общая протяженность пути составляет 9 288 км, поезд проезжает через 87 городов, пересекает 16 крупных рек.
Редакция Novate.ru хочет добавить, что с 2014 года Транссиб не является самой длинной железной дорогой. Теперь это магистраль между Мадридом и китайским городом Иу протяженностью более 13 тысяч км.
6. Канатная дорога, Китай
Самая длинная канатная дорога.
В национальном парке Чжанцзяцзе есть гора Тяньмэнь. Она известна на весь мир своей пещерой Небесные Врата. Подняться туда можно по нескольким маршрутам канатной дороги. Ее длина составляет 7.5 км, а угол наклона достигает 70 градусов. Поездка по канатной дороге сопровождается перепадами давления и температуры. Интересный факт: именно в этом парке снимался «Аватар».
7. Самый длинный троллейбусный маршрут, Крым
Экологически чистый.
Между аэропортом Симферополя и Ялтой лежит самый длинный троллейбусный маршрут на планете Земля. Действует он уже 60 лет. Его протяженность составляет 96 км. Поездка на таком троллейбусе займёт примерно 3 часа.
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