Пространство вокруг влияет на наше настроение. Людям из этой подборки захотелось красоты, кто-то просто вырастил цветы на подоконнике, а кто-то забацал большой ремонт. Фото из этой подборки вдохновляют, особенно тех, кто любит повозиться в саду.
«Впервые разбил сад»
Спиральная клумба с нуля своими руками
Совсем другая атмосфера
Когда городской житель решил разбить свой сад
«Мы купили жилье и я ненавидела эту розовую плитку.
«Я решил сделать что-то, чтобы скрыть сарай и добавить цвета двору»
«Жутко не нравилась ванная»
«Разбили сад с лекарственными травами»
«Мне понадобился год, чтобы спасти это дерево инжира»
«Я выращиваю суккуленты и это мой прогресс всего за полгода с небольшим»
«Давно хотелось навести здесь красоту»
До и после
«Ждем малыша. Купили жилье, и вот детская после ремонта»
Какая красавица!
Бонус
Читать далее →
Люди, которым захотелось уюта, и они его себе устроили
Пространство вокруг влияет на наше настроение. Людям из этой подборки захотелось красоты, кто-то просто вырастил цветы на подоконнике, а кто-то забацал большой ремонт. Фото из этой подборки вдохновляют, особенно тех, кто любит повозиться в саду.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии