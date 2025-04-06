Люди, которым захотелось уюта, и они его себе устроили

Пространство вокруг влияет на наше настроение. Людям из этой подборки захотелось красоты, кто-то просто вырастил цветы на подоконнике, а кто-то забацал большой ремонт. Фото из этой подборки вдохновляют, особенно тех, кто любит повозиться в саду.



«Впервые разбил сад»







Спиральная клумба с нуля своими руками







Совсем другая атмосфера







Когда городской житель решил разбить свой сад







«Мы купили жилье и я ненавидела эту розовую плитку. Новости СМИ2







«Я решил сделать что-то, чтобы скрыть сарай и добавить цвета двору»







«Жутко не нравилась ванная»







«Разбили сад с лекарственными травами»







«Мне понадобился год, чтобы спасти это дерево инжира»







«Я выращиваю суккуленты и это мой прогресс всего за полгода с небольшим»







«Давно хотелось навести здесь красоту»







До и после







«Ждем малыша. Купили жилье, и вот детская после ремонта»







Какая красавица!







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