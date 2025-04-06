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С нами не соскучишься!

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Люди, которым захотелось уюта, и они его себе устроили

Пространство вокруг влияет на наше настроение. Людям из этой подборки захотелось красоты, кто-то просто вырастил цветы на подоконнике, а кто-то забацал большой ремонт. Фото из этой подборки вдохновляют, особенно тех, кто любит повозиться в саду.

«Впервые разбил сад»



Спиральная клумба с нуля своими руками



Совсем другая атмосфера



Когда городской житель решил разбить свой сад



«Мы купили жилье и я ненавидела эту розовую плитку.

Я так благодарна отцу, который дал совет не убирать ее»



«Я решил сделать что-то, чтобы скрыть сарай и добавить цвета двору»



«Жутко не нравилась ванная»



«Разбили сад с лекарственными травами»



«Мне понадобился год, чтобы спасти это дерево инжира»



«Я выращиваю суккуленты и это мой прогресс всего за полгода с небольшим»



«Давно хотелось навести здесь красоту»



До и после



«Ждем малыша. Купили жилье, и вот детская после ремонта»



Какая красавица!



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