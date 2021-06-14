Почему постоянно следует пить воду, начиная прямо сейчас

Летом, вода – твой лучший друг и помощник.
1. Ускоряет метаболизм
Помимо того, что вода обеспечивает здоровье внутренних органов, она также ускоряет обмен веществ и способствует потере веса. А ледяная вода, в этом смысле, еще эффективнее, ведь организм тратит дополнительную энергию на ее нагревание.
2. Сдерживает аппетит
Один стакан воды перед едой поможет избежать переедания. К тому же, организм иногда путает жажду и голод, потому следует тщательно следить за количеством выпиваемой жидкости.
3. Улучшает цвет лица
Вода увлажняет кожу изнутри, повышая ее эластичность и предотвращая сухость.
4. Восстанавливает энергию
Усталость напрямую связана с обезвоживанием, ведь наш организм на две трети состоит из воды. К тому же, уровень кислорода в кровеносной системе зависит от количества выпиваемой нами воды. Чем больше кислорода содержится в организме, тем больше жира будет сжигаться для образования энергии.
5. Улучшает пищеварение
Вода помогает усваивать пищу, ведь она участвует в процессе пищеварения. Также вода влияет на уровень кислотности желудка и способна регулировать ее.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии