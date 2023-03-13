Продукты, которые нежелательно хранить в холодильнике

Сделать свалку из своего холодильника проще простого, если руководствоваться тем лишь принципом, что в условиях низких температур у бактерий, живущих на или в продуктах питания, снижается активность, и, следовательно, повышаются сроки хранения и замедляется распад органики.

Действительно, холод погружает всякую жизнь в сон, но это правило также распространяется и на съедобные продукты: от ненормально низких температур без возможности восстановления разрушаются текстура продуктов, а также их вкус, цвет и запах — в общем, все лучшее, что мы ждем от еды. Поэтому, если количество свободного места в холодильнике стремительно падает, рекомендуем проинспектировать его содержимое на предмет следующих пятнадцати продуктов, которым находиться там если не категорически запрещено, то совсем необязательно.



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