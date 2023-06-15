Подземная почтовая железная дорога Лондона

Если метро так удобно для перемещения по городу, почему не перевозить под землей грузы и корреспонденцию?



Начиная с 1927 года, в течение 76 лет под Лондоном существовала подземная почтовая железная дорога. Построенная почтовым ведомством Великобритании, она использовалась для перевозки почты между почтовыми отделениями столицы.







1. Мысль об альтернативном методе транспортировки писем и посылок родилась в Великобритании во второй половине XIX века.







2. Строительство было начато в 1915 году. После прокладки тоннелей приступили к возведению станций. Однако в 1917 году строительные работы были приостановлены в связи с участием Великобритании в Первой мировой войне. К этому моменту была полностью готова система тоннелей и станций, которую использовали для укрытия фондов некоторых лондонских музеев.







3. Почтальоны загружают почту.







4. В 1925 году работы в туннелях возобновились, началась укладка путей и установка всего необходимого оборудования: лифтов, почтовых конвейеров и прочего, а в 1927 году линия была запущена в действие.







5. Глубина тоннелей под землёй составляет 15—25 метров. Большей частью линия проходит по двухпутному туннелю диаметром в 2,75 метра. На дно туннеля уложены подушка и тридцатисантиметровый слой бетона, на бетон — пути и контактный рельс.







6. Подземный почтовый поезд мал. Зато в нём весело.







7. В лучшие времена линия пропускала по 30 000 мешков почты (около 45 тысяч килограммов) ежедневно, на линии работало до 30 составов.







8. Время движения поезда составляло 26 минут от конечной до конечной со всеми остановками, при проходе всех промежуточных станций транзитом — 15 минут. Создание почтового метрополитена способствовало ускоренному обмену почты внутри города и разгрузке уличного движения.







9. Подземная железная дорога функционировала с 1927 по 2003 года.







10. Причина закрытия такой необычной железной дороги была проста: перевозка почты автотранспортом по тому же маршруту обходится, по разным данным, в 3—5 раз дешевле.







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