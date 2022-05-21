СССР в 1970-х: ретро-фотографии из жизни советских людей

Отдых на пляже. СССР, Ярославль, 1970-е годы.
Сегодня кто-то говорит об обществе 1970-х, как о эпохе процветания всех социальных пороков, которые только можно придумать. Кто-то, как об эпохе процветания, о которой сегодня можно только мечтать. Но, пожалуй, каждая из этих версий – всего лишь миф и, как это не парадоксально, часть правды. СССР в 1970-е достиг огромных успехов в обеспечении нужд граждан, но именно в это время начиналась эпоха застоя. В нашем обзоре кадры, которые кому-то позволят увидеть, как это было, а кому-то подарят несколько минут ностальгии.
1. Болельщики
Болельщики во время уличного матча. СССР, Ярославль, 1960-е годы.
2. Место для переодеваний
Оставленные велосипеды и одежда на лавочках. СССР, Ярославль, 1960-е годы.
3. Покупка газеты
Женщина, покупающая газету в киоске. СССР, Ярославль, 1960-е годы.
4. Гуляющие во дворе дети
Дети, играющие возле большой лужи во дворе дома №1 по улице Фурманова. СССР, Ярославль, 1960-е годы.
5. Во время демонстрации
Музыканты во время демонстрации. СССР, Ярославль, 1970-е годы.
6. Очередной мяч
Баскетболист забрасывающий мяч в кольцо. СССР, Ярославль, 1970-е годы.
7. Замена ламп
Замена ламп уличного освещения. СССР, Ярославль, 1970-е годы.
8. Двое рабочих
Двое рабочих встретившихся после работы. СССР, Ярославль, 1960-е годы.
9. Катание на санях
Катание детей на санях. СССР, Ярославль, 1950-е годы.
10. Книжный лоток
Продажа книг на улице под открытым небом. СССР, Ярославль, 1970-е годы.
11. Летняя прачечная
Летняя прачечная на берегу реки. СССР, Ярославль, 1970-е годы.
12. Люди на демонстрации
Люди, вышедшие на демонстрации. СССР, Ярославль, 1960-е годы.
13. Подготовка к Масленице
Женщина, пекущая блины на Масленицу. СССР, Ярославль, 1960-е годы.
14. Спасательные работы
Кран, достающий упавшую в воду машину. СССР, Ярославль, 1960-е годы.
15. Монтаж антенн
Монтаж новых антенн на улице Пионерская. СССР, Ярославль, 1970-е годы.
16. Отдых на пляже
Люди, отдыхающие на пляже. СССР, Ярославль, 1970-е годы.
17. На съемках фильма
На съемках фильма - Человек, который сомневается. СССР, Ярославль, 1963 год.
18. На лавочке во время демонстрации
Бабушка на демонстрации сидящая на лавочке. СССР, Ярославль, 1950-е годы.
19. Молодой артист
Молодой человек играющий на тальянке. СССР, Ярославль, 1960-е годы.
20. Отдыхающие на пляже
Люди, отдыхающие на пляже в Павловской роще. СССР, Ярославль, 1970-е годы.
21. По дороге на рынок
Люди, идущие торговать на рынок. СССР, Ярославль, 1970-е годы.
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