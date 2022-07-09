Как быстро почистить смеситель

Нет никакой необходимости тратить деньги на специальные средства для очистки смесителя. Чтобы удалить пятна, разводы, подтёки и налёт, достаточно взять обычную фольгу.







Небольшого кусочка будет достаточно. Сомните его, но не сильно плотно.







И протрите смеситель. Не волнуйтесь: фольга не обдерёт покрытие, но зато почистит мягко и эффективно.







Поосле такой мягкой полировки смеситель будет сиять, как новенький!







Подробнее о том, как очистить смеситель, смотрите в видео ниже:



