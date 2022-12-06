Как устранить проблемы засора трубы за пару минут

Устраните засор труб, не разбирая сифон! Чаще всего проблема находится глубже — в трубах. Для этого воспользуйтесь реально рабочим лайфхаком, проверьте на своей раковине: засор будет устранён за пару минут, и вода будет быстро уходить!

Вы можете проверить, что проблема действительно не в сифоне, открутив его и включив воду. Если она спокойно проходит, а сифон чистый, но проблема глубже — в канализационных трубах. Верните сифон на место.







Что нужно сделать? Залейте в стакан 200 мл горячей воды, всыпьте туда 1 ч. л. лимонной кислоты.







В раковину засыпьте 3-4 ч. л. соды.







Залейте средством «Азелит Антижир», чтобы сода ушла в слив.







И сверху залейте стаканом горячей воды с лимонной кислотой. Подождите ровно 5 минут.







Пролейте раковину горячей водой. Вода будет уходить так же быстро, как и раньше, а значит, засор полностью пробит!







Подробнее о том, как прочистить засор труб, смотрите в видео ниже:



