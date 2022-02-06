Как очистить сковороду от пригоревшего жира быстро и без царапин средством, которое есть у каждого

Как спасти сковороду даже от «сурового» нагара.
Кто-то давно перешёл на готовку в скороварке, кто-то стал адептом запекания овощей и мяса на гриле, но большинство людей по-прежнему каждый вечер жарит ужин на сковородке. А потом честно-пречестно говорят себе, что отмоют её завтра. Ведь стоит лишь слегка недосмотреть, и пригар вцепится в сковородку так, что без «ерша» не обойтись. А ведь нужно ещё не поцарапать покрытие… Всё ещё потеете над грязной сковородой? Попробуйте элементарный способ убрать нагар, который действительно эффективен!
Пока отмоешь такой нагар, мышцы накачаешь!
Пригоревшее масло, жир от мяса и остатки еды – головная боль любой хозяйки. Пока от них избавишься, можно и бицепсы на руках накачать. Да и царапать покрытие на сковородке (особенно дорогой), как-то не хочется. Чтобы избавиться от нагара без лишних усилий и бытового травматизма, находчивые блогеры придумали оригинальный способ. Хотя поговаривают, что им пользовались их бабушки-прабабушки ещё задолго до этих ваших интернетов. И глядя на список ингредиентов, становится ясно, почему!
Список «бабушкиных» ингредиентов.
Чтобы безопасно очистить сковороду от нагара и не повредить поверхность, вам понадобятся:
1. Крупная соль;
2. Сырой картофель.
Не жалейте соли.
Дно сковородки засыпьте крупной солью.
Не забывайте периодически обновлять срез.
Картофелину разрежьте поперёк и, удерживая её, как на фото, круговыми движениями начинайте чистить посуду.
Вот так гораздо удобнее.
Соль работает как мягкий абразив, а картофельный сок ещё больше смягчает её действие. Так что на поверхности не останется ни одной царапины. Плюс, сок картофеля работает не хуже средства «антижир». Да и держать объёмный корнеплод в руке куда удобнее, чем губку или тонкую ручку от щётки.
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