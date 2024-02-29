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Для чего используем гвозди при подкормки замиокулькаса

Для приготовления эффективных удобрений, которые помогут растениям активно расти и развиваться, сделают их листочки сочными и блестящими, а корневую систему крепкой и здоровой, можно использовать самые неожиданные вещи, например, обычные гвозди.


 
Все что нужно для приготовления удобрения — 15-20 ржавых гвоздей.
Необходимо использовать именно ржавые гвозди, так как ржавчина представляет собой соединение железа.
Железо, в свою очередь, просто необходимо для каждого растения. Залейте гвозди водой и оставьте на несколько часов. Далее используйте воду для полива растений под корень.


Что даст «железная» подкормка:



подкормки с железом помогают предотвратить или устранить хлороз (железистую недостаточность) для всех видов растений.

корни будут лучше поглощать питательные вещества;

улучшатся обменные процессы, листья станут более упругими и сочными;

начнет активно развиваться корневая система, что приведет к увеличению и зеленой массы.

Для поддержания растений в хорошем состоянии вносите данное удобрение 1 раз в месяц.


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Замиокулькасподкормка

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