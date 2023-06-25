7 Голливудских звезд с роскошными волосами, которые, как оказалось носят парики

Частые съемки, и, как следствие, обилие грима и прочих химических средств порой способны испортить любую шикарную шевелюру. А если вдруг нужно перевоплотиться в совершенно лысого человека - как поступить красивой актрисе? К тому же современные имитаторы роскошных «грив» настолько естественны, что порой и искушенным поклонникам трудно догадаться, прибегла ли звезда к услугам парикмахера или же так красиво уложила свои волосы. Да и существует еще ряд причин, почему как мужчины, так и женщины этой профессии использует различные парики, шиньоны и накладки взамен собственных волос. Так что давайте разбираться.
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Еще со времен выхода популярного сериала «Друзья» (1994 год) многие мечтали о такой прическе и окрашивании, как у красотки Рэйчел. Каскадная стрижка и мелирование-колорирование долгое время были хитом во многих парикмахерских салонах красоты. Однако сама Энистон отнюдь не в восторге от таких перемен. По ее признанию, справиться с такой прической было под силу лишь стилистам. Многие годы съемок ее день начинался с того, что профессионалы колдовали над ней, используя утюжки, выпрямители и средства фиксации. Поэтому особенные волосы звезды изрядно устали и истончились.
Дело в том, что от природы волосы Дженнифер тонкие и вьющиеся; они легко травмируются. В результате знаменитость вынуждена была тратить солидные суммы денег на восстанавливающие и укрепляющие процедуры, а также на косметику для волос, поддерживающую их здоровье. «Я вообще долго мечтала побриться на лысо, но контракт не позволял» - признавалась Энистон журналистам. Сейчас звезда кино бережет свои волосы и не гнушается использовать различные парики. И даже получает от этого процесса удовольствие: «Я должна признаться, что это приятно - носить парик, это как будто ты надеваешь шляпку».
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
Знаменитая «блондинка в законе» в настоящее время не только одна из самых высокооплачиваемых актрис, но и владелец успешной продюсерской компании Typt A Films, лицо косметической компании Avon Products, а также мать троих детей. Она активно ведет свою страничку в Instagram и делится с поклонниками как профессиональными фотосессиями, так и милыми семейными селфи.
Не так давно актриса поделилась старым кадром, где ей не больше 15 лет. Оказалось, что натуральный цвет волос актрисы совсем не блонд! Все это время актриса активно поддерживала имидж блондинки с кукольным личиком, осветляя естественный каштановый. Конечно, годы работы с внешностью берут свое. Если фигурка актрисы все также по-девичьи прекрасна, то вот волосам потребовалась некоторая помощь. Для создания безупречного образа на экране и красной ковровой дорожке актриса вынуждена прибегать к помощи париков и искусственных локонов. Именно они помогают Риз Уизерспун выглядеть безупречно.
Чарли Шин
Чарли Шин
Порой человеку не обязательно постоянно мучать волосы перекрашиванием, химическими средствами и действием утюжков и плоек. Испортить волосы способны даже такие факторы, как разгульный образ жизни, недосыпание, пьяные вечеринки и употребление наркотиков. Так случилось с еще одним нашим героем - актером Чарли Шином. Если посмотреть его фото в молодые годы, то трудно не заметить густую копну вьющихся блестящих темных волос.
Тем не менее в последние годы знаменитость борется со стремительно нарастающим облысением. Хотя он тщательно скрывает этот факт, тем не менее, папарацци удалось сделать несколько снимков актера без специальных накладок и париков. В обычной же жизни, звезда тщательно оберегает свой имидж стареющего секс-символа, надевая парик в любой ситуации - от съемок в популярных ток-шоу до обычного посещения ближайшего супермаркета.
Кира Найтли
Кира Найтли
Звезда «Пиратов Карибского моря» активно следит за поддержанием своего привлекательного имиджа. Однако облысение может настигать не только мужчин, но ему и подвластны, к сожалению, и женщины. Кира Найтли поделилась с журналистами, что тоже стала страдать от выпадения волос. «Я красилась во все существующие на свете цвета, когда это нужно было для съемок» - рассказывала она. «Все было настолько жестко, что в итоге мои собственные волосы буквально начали выпадать».
Актриса рассказала, что вот уже несколько лет как нашла единственное спасение в ношении аксессуаров из волос. Дело в том, что с заболеванием, связанным с воспалением кожи и волосяных луковиц, она безуспешно сражается с двадцатипятилетнего возраста. Девушка сделала вывод, что ключевая роль в этом противостоянии отводится не новейшим косметическим разработкам, а правильному питанию и правильному устойчивому гормональному фону.
После рождения ребенка, как теперь заявляет звезда, ее волосы ускорили рост и стали заметно здоровее. Так что есть надежда на восстановление. К слову хочется заметить, что ношение париков ничуть не испортили имидж актрисы. В отличие от других знаменитостей, ее искусственные волосы полностью имитировали обычную прическу звезды - волосы средней длины с неизменным золотистым оттенком.
Бен Аффлек
Бен Аффлек
Порой раскрыть секрет прически способны не только дотошные папарацци, но и оплошности самого актера. В 2002 году на одной из вечеринок произошел конфликт между Беном Аффлеком и Винсом Воном. Это была шуточная драка, однако для Бена она имела малоприятные последствия. Дело в том, что в какой-то момент с его головы слетела накладка из волос, в результате чего все присутствующие узрели реальную линию волосяного покрова актера. Бен Аффлек был очень смущен произошедшим и попросил свидетелей не разглашать его тайну. Но разве можно утаить шило в мешке? Новость быстро распространилась в интернете, однако до сих пор актер воздерживается от комментариев на эту тему.
Джон Траволта
Джон Траволта
А вот Джон Траволта не стесняется своей лысины. Он способен открыто и с юмором обсуждать эту тему. Ведь многие поклонники помнят звезду не только по зажигательным танцам, но и по культовой бриолиновой укладке, которой он блистал в голливудских мюзиклах. Теперь актеру приходится пользоваться париками, причем не только в профессиональных целях, но и в повседневной жизни. Увидеть актера с искусственными волосами мы можем во многих фильмах, например, в таких как «Поле битвы – Земля» и «Лак для волос». По словам инсайдеров, в доме звезды существует даже отдельная комната, в которой представлены парики для самых разнообразных случаев жизни.
Зендая
Зендая
А вот звезда сериала «Эйфория» предпочитает заранее подстраховаться от проблем с волосами. Она не раз заявляла, что не желает облысеть в молодом возрасте в результате использования плоек и постоянных обесцвечиваний. Однако некоторое время ее фанаты недоумевали: не успела звезда засветиться на ковровой дорожке в образе блондинки, так тут же шокирует всех длинными темными кудрями. Такие эксперименты знаменитости вскоре легко были объяснены. Зендая записала видео для своих подписчиков в Instagram, в котором попросила не испытывать стресс при виде ее в новом цвете или другой длиной волос. «Это называется ПАРИК, люди!”» - воскликнула звезда.
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