Какие книги читают все миллионеры и советуют тем, кто хочет стать богатым

Книги, которые предпочитают миллионеры.

Книги богатые люди используют не только для того, чтобы хранить в них деньги.

Чтение – привычка успешных людей.

Приобщиться к этой привычке никогда не рано и никогда не поздно.

К слову о биографиях…

Не знаете, с чего начать? Билл Гейтс регулярно составляет «списки книг к прочтению», которые можно без труда найти в Сети.