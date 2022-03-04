Какие книги читают все миллионеры и советуют тем, кто хочет стать богатым

Книги, которые предпочитают миллионеры.
Кто из нас не мечтает о финансовом чуде: выиграть в лотерею, найти клад, удачно вложиться в биткоины? Увы, чудеса случаются не так часто. Хотя недавно учёные дали неожиданную подсказку: оказывается, вот эти книги могут помочь сколотить капитал. Во всяком случае, именно их почитывает по вечерам большинство миллионеров. Совпадение?
Книги богатые люди используют не только для того, чтобы хранить в них деньги.
Как показывают научные исследования и банальный житейский опыт, у богатых и успешных есть определённый набор привычек. И речь вовсе не о причудах эпатажных миллионеров. Все гораздо проще и жизненнее. К примеру, большинство участников списка Forbes объединяет любовь к чтению. Но за какой же книжкой коротают вечера Билла Гейтс и Опра Уинфри?
Чтение – привычка успешных людей.
Неожиданный ответ дал Томас Корли (Thomas Corely), профессиональный социолог, исследователь образа жизни богатых людей и редактор сайта Rich Habits. Для своего недавнего исследования Томас опросил 361 человека с разным уровнем дохода, включая бизнесменов-миллионеров. Целью было определить взаимосвязь между повседневными привычками (в частности, чтением) и благосостоянием.
Приобщиться к этой привычке никогда не рано и никогда не поздно.
Выяснилось, что среди 177 опрошенных миллионеров 68% регулярно читает литературные биографии выдающихся людей. А среди опрошенных с годовым доходом менее 35 000 долларов (что весьма скромно по американским меркам) 91% никогда не читает биографии и не интересуется ими.
К слову о биографиях…
По мнению исследователя, взаимосвязь между успехом в бизнесе и литературными предпочтениями вполне обоснована. Ведь жанр биографии позволяет анализировать чужие схемы достижений, способ мышления и буквально учиться на ошибках других. А эти знания аналитический ум без труда применяет в реальной жизни.
Не знаете, с чего начать? Билл Гейтс регулярно составляет «списки книг к прочтению», которые можно без труда найти в Сети.
Вот, почему чтение историй богатых и успешных может стать первым маленьким шагом к собственному капиталу. Сделать который можно прямо сегодня.
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