Как ухаживать за обувью, чтобы она служила годы и выглядела хорошо

Зимняя обувь создаётся для того, чтобы сохранять ноги в безопасности и тепле независимо от погодных условий. Почему бы вам не сохранить свою любимую пару зимних ботинок на долгие годы? Для этого достаточно следовать простым советам, которые даст данный материал.







1. Постоянно избавляйтесь от солевых пятен

2. Храните ботинки в проветриваемом месте

3. Будьте осторожны с потёртостями!

4. Используйте водоотталкивающие спреи

5. Обрабатывайте жирные пятна

6. Регулярно полируйте и чистите обувь, даже если загрязнений, как вам кажется, нет

7. Доставайте стельки каждый вечер

8. Уксусно-льняной лайфхак с маслом чайного дерева

От солевых пятен нужно избавляться регулярно, иначе обувь придёт в негодность.Со снегом приходит соль, а с солью появляются пятна на зимней обуви. Хотя соль может быть настоящей находкой, когда дело касается таяния снега и обеспечения безопасных условий для ходьбы и вождения, она также может стать серьёзной неприятностью, когда дело касается внешнего вида и срока службы вашей зимней обуви. Если вы не знаете, как выглядят солевые пятна, проверьте свои зимние ботинки на наличие маленьких белых кружочков. Если вы их заметили, значит, это солевые пятна. Чтобы избавиться от этих «бельм на глазу», смешайте полстакана воды с тремя столовыми ложками столового уксуса. Затем тряпкой вотрите смесь в внешнюю поверхность зимних ботинок. Это должно «вытолкнуть» пятно и заставить его исчезнуть. Удалив все пятна, лучше сразу высушить зимние ботинки, промокнув их мягкой тканью.Фото носит иллюстративный характер.Большинство зимних ботинок изготовлены из кожи или смеси кожаных материалов, что отлично сохраняет ноги в тепле и сухости в холодные месяцы. Однако кожа всегда подвержена риску пересыхания. Чтобы кожаные ботинки не высыхали, регулярно ставьте их в проветриваемое место. Не стоит хранить их в «горячих» местах (как любили наши бабушки), например, возле камина или батареи отопления, поскольку тепло от этих источников может привести к тому, что кожа станет ломкой и потрескается. А ещё неплохо иногда смазывать гладкую кожу кремом для лица.Остородно с потёртостями!Обувь царапается — это факт. И когда дело касается зимних ботинок, они, конечно, не являются исключением. К счастью, удалить потертости с зимней обуви вполне возможно, если делать это аккуратно. Если вы заметили, что ваши зимние ботинки покрыты потертостями и нуждаются в ремонте, смочите спонж пищевой содой и слегка протрите ею потертости на ботинках. Это должно помочь уменьшить видимость потёртостей. Когда ваша обувь станет такой, как вы хотите, протрите её чуть влажной тряпкой и дать высохнуть.Без этого обуви не прослужить долго.Зимние ботинки могут выдержать многое, но в конечном итоге вода обязательно нанесет им некоторый ущерб. Чтобы этого не произошло, купите водоотталкивающий спрей, который можно наносить на обувь. А лучше, если он будет на водной (не масляной!) основе. Это интересный парадокс: от воды помогает вода. Данный парадокс даже включён в рекламную кампанию средств по уходу за датской обувью «Экко», которая по праву считается одной из самой долгоносимой в мире. Так ваша обувь останется сухой и будет гораздо меньше повреждена водой слякоти. Несколько быстрых распылений водоотталкивающего средства могут превратить испорченную пару ботинок после ливня – факт!Не смертельно, если вовремя прийти на помощь с содой.Второй после воды враг обуви – масло. Оно может попасть на обувь разными способами: будь бензин с тротуара или неприятность на кухне. Однако одно можно сказать наверняка: никому не нужны маслянистые пятна на зимней обуви. Чтобы избавиться от жирных пятен, обильно нанесите пищевую соду на испачканный участок. Затем с помощью ватного диска нанесите на пораженный участок медицинский спирт. В идеале масло будет впитано и пятно исчезнет.Регулярность крайне важна.Если у вас есть пара зимних ботинок, которые вы хотите носить десять лет, вам следует выработать привычку регулярно их чистить, независимо от того, какие пятна и погодные условия приключаются каждый день. Да, плохая новость заключается вот в чём: зимнюю обувь нужно чистить каждый день. А теперь хорошая новость: и тогда она прослужит долгие годы!Достать, нельзя оставить.У дорогой зимней обуви всегда достаются стельки. Это факт! Вот история от экс-скептика (вагей покорной слуги). Однажды экс-скептик, который полгал, что стельки доставать на ночь не обязательно, всё-таки их достал и обнаружил, что под ними – влага. Что же это такое?! Ведь обувь вроде как не промокала! А это на самом деле конденсат, который попадает под стельки от пота ног и из внешней среды зимой тоже. Представьте, что делает этот конденсат с обувью каждый день, если вы их не достаёте? Он заставляет обувь и изнашиваться, и вонять. Суровая правда жизни.даст обуви долго жить.Для чистки зимней обуви можно использовать одну часть белого уксуса и две части льняного масла. Добавление пары капель масла чайного дерева усилит эффект. Аккуратно вотрите эту смесь в зимние ботинки снаружи и оставьте на 15 минут. После этого вы можете более глубоко втереть масло в ботинки и удалить остатки чистящего раствора, как только ботинки перестанут его впитывать.