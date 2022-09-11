Дайте соль чесноку для большого урожая

О какой бы культуре ни шла речь, каждый дачник и огородник заинтересован в первую очередь в хорошем урожае. Для того же чтобы получить его, необходимо продумать все этапы, начиная с посадки, а именно с подготовки семян к ней.

Не исключение в данном случае и чеснок.







Если вы хотите получить хороший, здоровый и крупный чеснок, то его перед посадкой необходимо обработать фунгицидом, который защитит растение от болезней и паразитов. Однако вовсе не обязательно идти за специальным средством в садовый магазин. Существует проверенный временем, безопасный, эффективный и при этом крайне бюджетный фунгицид, который скорее всего уже есть у вас дома.







Это хлористый натрий, то есть обычная поваренная соль, которая обладает мощными обеззараживающими свойствами. Для обработки чеснока перед посевом подготавливаем солевой раствор: 1 ст. л. соли на 1 л теплой воды.







После полного растворения соли, разделяем головку на зубцы и замачиваем их в солевом растворе на 15-20 минут.







По истечении этого времени вынимаем чеснок из раствора и даем ему полностью высохнуть, после чего можно приступать к посадке.







А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как и зачем обрабатывать чеснок солью перед посадкой.





