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Как обустроить двор частного дома

Многие люди начинают задумываться о переезде в частный дом. Особенно сильно повлияло на это желание вынужденный карантин. Если у вас в планах купить свой дом, то кроме обустройства интерьера, нужно позаботиться о месте для всей семьи.

1. Обеденная зона


Прелесть своего дома и участка в том, что в летние деньки можно обедать и ужинать на свежем воздухе. Конечно, для этого нужно придумать практичную обеденную зону с особым комфортом.
Как обустроить двор частного дома

2. Детская площадка


Если у вас есть дети или приезжают в гости внуки, значит, стоит выделить немного места для детской площадки. Многое можно сделать своими руками или купить уже готовый комплекс.
Как обустроить двор частного дома

3. Спортивная площадка


Можно позаботиться и о своей фигуре. Для этого организуйте на участке грандиозный комплекс для физических упражнений, который позволит круглый год заниматься спортом.
Как обустроить двор частного дома

4. Барбекю или мангал


Частный дом или дача без мангала? Такого точно не бывает. Кроме простого металлического, можно сделать полноценный мангал или место для барбекю со всеми нужными предметами.
Как обустроить двор частного дома

5. Простой или каскадный фонтан


Уютное местечко на своем участке – это возможность уединиться и побыть наедине с природой. Чтобы это место было особенным, сделайте небольшой фонтан, окруженный красивыми растениями.

Как обустроить двор частного дома

6. Качели


Качели, особенно в габаритном оформлении, всегда смотрятся стильно на участке. Такое место станет не только самым любимым для всей семьи, также качели пригодятся для красивых фотосессий.
Как обустроить двор частного дома

7. Навес


Навес – это очень практичное решение для зоны отдыха. Во-первых, он спасет вас палящего солнца, во-вторых, укроет от проливного дождя.
Как обустроить двор частного дома

8. Дорожка


Обязательно оборудуйте свой участок необходимыми дорожками. Так вы сможете обезопасить растения и газон, а также в плохую погоду не замараться от грязи. Дорожку делают из камней, бетона, плитки и гальки.
Как обустроить двор частного дома

9. Палисадник


И, конечно, участок возле дома стоит украсить ярким и красивым палисадником. Вы можете садить самые разнообразные и экзотические растения, которые смогут подчеркнуть ваш вкус и стиль.
Как обустроить двор частного дома

10. Общее освещение, подсветка клумб и садовых дорожек


Очень важно обустроить участок возле дома полноценным освещением. Используют не только привычные уличные фонари, но и гирлянды, напольные и навесные светильники. Стоит уделить внимание не только площади возле входной двери, но и дополнить свои клумбы стильными светильниками.
Как обустроить двор частного дома

Частный дом позволяет отдохнуть от рабочей суеты и вечных проблем. Если у вас есть свой дом, тогда создайте на участке полноценную зону отдыха, которая позволит всей семье отдыхать с большим удовольствием.
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