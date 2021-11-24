Как обустроить двор частного дома

Многие люди начинают задумываться о переезде в частный дом. Особенно сильно повлияло на это желание вынужденный карантин. Если у вас в планах купить свой дом, то кроме обустройства интерьера, нужно позаботиться о месте для всей семьи.



1. Обеденная зона

2. Детская площадка

3. Спортивная площадка

4. Барбекю или мангал

5. Простой или каскадный фонтан

6. Качели

7. Навес

8. Дорожка

9. Палисадник

10. Общее освещение, подсветка клумб и садовых дорожек

Прелесть своего дома и участка в том, что в летние деньки можно обедать и ужинать на свежем воздухе. Конечно, для этого нужно придумать практичную обеденную зону с особым комфортом.Если у вас есть дети или приезжают в гости внуки, значит, стоит выделить немного места для детской площадки. Многое можно сделать своими руками или купить уже готовый комплекс.Можно позаботиться и о своей фигуре. Для этого организуйте на участке грандиозный комплекс для физических упражнений, который позволит круглый год заниматься спортом.Частный дом или дача без мангала? Такого точно не бывает. Кроме простого металлического, можно сделать полноценный мангал или место для барбекю со всеми нужными предметами.Уютное местечко на своем участке – это возможность уединиться и побыть наедине с природой. Чтобы это место было особенным, сделайте небольшой фонтан, окруженный красивыми растениями.Качели, особенно в габаритном оформлении, всегда смотрятся стильно на участке. Такое место станет не только самым любимым для всей семьи, также качели пригодятся для красивых фотосессий.Навес – это очень практичное решение для зоны отдыха. Во-первых, он спасет вас палящего солнца, во-вторых, укроет от проливного дождя.Обязательно оборудуйте свой участок необходимыми дорожками. Так вы сможете обезопасить растения и газон, а также в плохую погоду не замараться от грязи. Дорожку делают из камней, бетона, плитки и гальки.И, конечно, участок возле дома стоит украсить ярким и красивым палисадником. Вы можете садить самые разнообразные и экзотические растения, которые смогут подчеркнуть ваш вкус и стиль.Очень важно обустроить участок возле дома полноценным освещением. Используют не только привычные уличные фонари, но и гирлянды, напольные и навесные светильники. Стоит уделить внимание не только площади возле входной двери, но и дополнить свои клумбы стильными светильниками.Частный дом позволяет отдохнуть от рабочей суеты и вечных проблем. Если у вас есть свой дом, тогда создайте на участке полноценную зону отдыха, которая позволит всей семье отдыхать с большим удовольствием.