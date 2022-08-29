«Тема приведений не раскрыта!». Одни из самых знаменитых отелей, в которых обитают различные фантомы

Истории о том, что в том или ином гостиничном номере обитает призрак, можно встретить практически в каждом отеле в любом штате. Многие владельцы делают такую своеобразную рекламу своему заведению лишь для того, чтобы в нем поселялось как можно больше людей, которые бы жаждали увидеть призрак горничной, самоубийцы или же маньяка с топором (все зависит от легенды). Но есть места, которые действительно окутаны ужасом, болью и страхом.







О них не принято говорить много, туда не зовут людей, и определенные номера просто отказываются сдавать. В сегодняшней статье мы подобрали для вас несколько историй об отелях, которые существуют до сих пор, и о которых ходит весьма дурная слава. Большинство посетителей этих мест просто с ужасом вспоминают проведенное время там. Уж не знаем, верить ли рассказам этим людей, но факт остается фактом, большинство тех, кто побывал в этих местах, поклялись больше туда никогда не возвращаться.



Отель «Челси», Нью-Йорк

Отель «Winecoff», Атланта, Джорджия

Отель «Бурбон», Новый Орлеан