«Тема приведений не раскрыта!». Одни из самых знаменитых отелей, в которых обитают различные фантомы

Истории о том, что в том или ином гостиничном номере обитает призрак, можно встретить практически в каждом отеле в любом штате. Многие владельцы делают такую своеобразную рекламу своему заведению лишь для того, чтобы в нем поселялось как можно больше людей, которые бы жаждали увидеть призрак горничной, самоубийцы или же маньяка с топором (все зависит от легенды). Но есть места, которые действительно окутаны ужасом, болью и страхом.
О них не принято говорить много, туда не зовут людей, и определенные номера просто отказываются сдавать. В сегодняшней статье мы подобрали для вас несколько историй об отелях, которые существуют до сих пор, и о которых ходит весьма дурная слава. Большинство посетителей этих мест просто с ужасом вспоминают проведенное время там. Уж не знаем, верить ли рассказам этим людей, но факт остается фактом, большинство тех, кто побывал в этих местах, поклялись больше туда никогда не возвращаться.
Отель «Челси», Нью-Йорк
Наверное, каждый знает, что отель «Челси» является одним из самых знаменитых мест в Нью-Йорке. Здесь проживали множество знаменитостей, такие как Энди Уорхол, Мадонна, Элис Купер, Теннесси Уильямс, Марк Твен и многие другие. Именно в «Челси» знаменитый музыкант Сид Вишесиз группы «SexPistols» жил со своей девушкой, которая в последствии была зарезана в своем номере. В ее убийстве обвиняли Сида, и вскоре после того, как он умер от передозировки наркотиками, его дух начали видеть другие постояльцы этого отеля. Помимо этого, в «Челси» можно увидеть знаменитого поэта и писателя Дилана Томаса. Некоторые постояльцы говорили, что приведение мужчины можно увидеть возле номера 206, где он и скончался от пневмонии. Другие же утверждают, что дух не просто блуждает по коридорам этого отеля, а целенаправленно мешает посетителям спать своим бормотанием. Некоторые также утверждают, что дух Дилана заходит в разные номера и наблюдает, как постояльцы спят.
Отель «Winecoff», Атланта, Джорджия
Когда в 1913 году отель «Winecoff» открыл свои двери для постояльцев, многие шутили, что это место является фактически бункером, потому общественность заверили, что это один единственный отель в мире, который является совершенно безопасным. Однажды рано утром в декабре 1946 года в отеле вспыхнул пожар. В тот день в нем находилось 304 гостя. Из-за разбушевавшегося пожара в отеле погибло 127 человек. Все были в шоке от случившегося. Полиция выдвинула предположение, что пожар был не случайным, и это дело рук какого-то сумасшедшего поджигателя. После случившегося «Winecoff» не реставрировали, и он оставался заброшенным многие годы. Спустя определенное время, его все же выкупили и отреставрировали. Правда с тех пор, за этим местом закрепилась весьма дурная слава. Практически все гости и сотрудники ощущают запах дыма и гари, хотя ничего никогда не горит. Помимо этого, очень часто стали слышны крики и вопли, а пожарная сигнализация, которая была установлена новым владельцем, просто сходит с ума практически каждый день в 2:48 ночи. Большинство сотрудников убеждены, что это призраки погибших дают о себе знать.
Отель «Бурбон», Новый Орлеан
Посещая Новый Орлеан, вы явно можете заметить, что этот город полон тайн и неразгаданных легенд. Этот город является одним из самых посещаемых в Америке, и отель «Бурбон» является одной из причин. Открылось это место в 1827 году как бальный зал, в котором проводились великолепные балы и гламурные вечеринки для знати. К концу века это здание было выкуплено и превращено в монастырь, в котором был детский дом, школа и медицинское учреждение. Исходя из исторических данных, в то время очень быстро распространялась эпидемия жёлтой лихорадки, и многие дети из тамошнего детского дома умерли. Теперь же это место является отелем, и многие гости сообщали о том, что видят призрачных монахинь, которые бродят по коридорам в этом месте, а также постоянно слышны детские голоса, которые временами то нарастают, то утихают. Отель неоднократно обследовали, но никого не находили. Помимо монахинь и детского голоса, постояльцы видят фантом танцовщицы, которая все еще танцует в бальном зале отеля.
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