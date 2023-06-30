Иультин – тайна исчезновения советского города-призрака

В Советском Союзе было немало городов, которые постепенно превратились в призраки. Одним из них является Иультин, который, хоть и не долго, но просуществовал на Чукотке. Стремительно основанный большой промышленный населенный пункт, так же быстро был покинут своими жителями. На пике его развития в нем проживало больше пяти тысяч человек (приблизительно 5200). В настоящее время здесь обитают звери, представители местного животного дикого мира. Расположен город вблизи горы Ивалтын, от которой и пошло его название.
Возникновение города и его прошлое
Чукотский край осваивался довольно активно / Фото: basov-chukotka.livejournal.com
В СССР Чукотский край изучался и осваивался довольно активно. Связано это было с поисками месторождений полезных ископаемых и задействованием заключенных, отбывавших наказание в ГУЛАГе.
В тридцать седьмом году геолог В. Миляев на горе Ивалтын (с чукотского языка переводится, как Длинная Льдина) обнаружил большие залежи молибдена, олова и вольфрама.
По прошествии одного года с момента находки в это место приехали и первые строительные бригады. К сожалению, все работы по изучению края пришлось свернуть в связи с наступлением Второй Мировой войны. Продолжили строительство уже после войны.
У первых поселенцев сооружений было немного – всего два фанерных дома и ряд палаток, где проживали рабочие. Их тоже было небольшое количество – семьдесят три человека. Постепенно строительство набирало обороты. Трудились здесь в основном заключенные. В 1946-м году появился небольшой поселок под названием Эгвекинот и дорога продолжительностью двести километров. Иультин же был основан в пятьдесят третьем году на небольшом расстоянии от того места, где останавливались геологи. Еще через шесть лет, в 59-м, в городе был открыт Горно-обогатительный Комбинат им. В. И. Ленина, являющийся в то время центром района.
Инфраструктура города стремительно развивалась / Фото: fotorelax.ru
В течение короткого промежутка времени была организована огромнейшая городская инфраструктура, которая развивалась очень стремительно. В те годы промышленности государства были крайне необходимы вольфрам, молибден и олово.
Город быстро развивался и расширялся. Вскоре о его существовании знали во всех регионах великой страны. Здесь были открыты детский сад, учебные заведения и клубы. Даже построили аэропорт. К 89-му году население Иультина составляло пять тысяч человек, а сам город был признан промышленным районным центром, началось строительство современной новой школы. Люди здесь неплохо зарабатывали и могли себе позволить перелеты на самолете раз-два в год.
Упадок Иультина, его закрытие
Вопреки планам на развитие, в 91-м году комбинат был закрыт / Фото: osssr.ru
Планировалось дальнейшее развитие населенного пункта, расширение производственной базы и выработки готового сырья. Но все замыслы остались в планах и не были реализованы. Когда в Союзе Советских Социалистических Республик начался раскол (91-й год) поддержки государства предприятию не стало. Поставки из столь отдаленных областей сырья стали невыгодными с экономической точки зрения. В итоге, рентабельность была снижена и комбинат попросту закрыли. Все работы, проводимые здесь, превратились в убыточные.
Первое время поселок продолжал существовать, но со временем все коммуникации отрезали. Ближе к девяносто пятому году населению ничего не оставалось, как бросить умирающий город и уехать. Последние поселковые жители покинули места своего обитания к двухтысячному году. Так как никакие ремонтные работы не проводились, дорожные мосты быстро пришли в негодность, а сам город стал призраком.
Город сегодня
База дорожной службы продолжает функционировать / Фото: basov-chukotka.livejournal.com
В настоящее время в Иультине есть всего одно сооружение, которое еще можно назвать полуживым. Это база дорожной службы, которая занимается обслуживанием регионального сезонного «автозимника» Эгвекинот – Мыс Шмидта.
Самое интересное, что после выезда последних горожан, покинувших собственные дома, город так и остался абсолютно нетронутым. Он напоминает величественный массивный памятник давно ушедшим в прошлое временам и событиям. В спешке здесь было оставлено все: дома и квартиры, детские сады и школы, автомобили, огромнейший промышленный комбинат. Это, как послание, телеграмма из прошлой эпохи.
Дороги и мосты, ведущие к Иультину, давно пришли в негодность / Фото: russianpolar.ru
Если посетить город-призрак сейчас, то можно прочувствовать на себе период коммунизма, его дыхание, силу, величие перерабатывающих комбинатов. Что касается инфраструктуры, то в этом населенном пункте она была намного лучше, чем в других местах Чукотки.
Желающим увидеть Иультин собственными глазами, придется добираться самостоятельно по обходным путям. Все дороги и мосты давно пришли в негодность и небезопасны. Здания пока еще стоят, но потихоньку обваливаются, дороги зарастают сорняками, быстро превращая некогда оживленное место в позабытый и позаброшенный город со статусом «призрак».
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