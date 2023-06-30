Иультин – тайна исчезновения советского города-призрака

Возникновение города и его прошлое

Чукотский край осваивался довольно активно / Фото: basov-chukotka.livejournal.com

Инфраструктура города стремительно развивалась / Фото: fotorelax.ru

Упадок Иультина, его закрытие

Вопреки планам на развитие, в 91-м году комбинат был закрыт / Фото: osssr.ru

Город сегодня

База дорожной службы продолжает функционировать / Фото: basov-chukotka.livejournal.com

Дороги и мосты, ведущие к Иультину, давно пришли в негодность / Фото: russianpolar.ru