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Как правильно обрезать гортензию

Для того чтобы древовидная гортензия была украшением сада и хорошо держала свою форму, нет необходимости ее подвязывать, главное — провести правильную обрезку растения.
При неправильной обрезке прекрасная гортензия будет смотреться неаккуратно и небрежно, ее ветви будут направлены в разные стороны и склонены к земле, что испортит внешний вид сада.

Как правильно обрезать гортензию

Секрет того, что гортензия отлично сохраняет свою форму даже без подвязывания, состоит в так называемой высокой обрезке. После такой обрезки стебли будут отлично держать соцветия.
При высокой обрезке гортензии молодые побеги вырастают на старых одревенелых ветвях, которые хорошо держат форму и не прогибаются.

Как правильно обрезать гортензию

Проводя осеннюю обрезку гортензии в этом году, обрезайте побеги довольно высоко от земли, в этом случае растение будет выглядеть очень красиво в следующем сезоне.

Как правильно обрезать гортензию

Подробнее о высокой обрезки гортензии можно посмотреть на видео:


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