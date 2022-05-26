Наедине друг с другом: свадебная фотосессия с высоты птичьего полета

Свадьба Транессе и Джо. Фото: Helene Havard.
Совершенно новый подход к свадебной фотографии принадлежит девушке-фотографу из Таити. Если на обычных фотографиях большую часть кадра занимают новобрачные, но на фотографиях Хелен Гавард молодоженов едва видно - они сняты с высоты птичьего полета, раскрывая невероятную красоту природы. Удивительно, но желающих снять такую свадебную фотосессию немало!
Свадьба на Бора-Бора Джоди и Якоба. Фото: Helene Havard.
Джоди и Якоб. Фото: Helene Havard.
Идея подобного подхода к фотосессии заключается в том, чтобы подчеркнуть близость влюбленных, их желание быть вместе, ощущение, что кроме них двоих больше никто не существует, и никто им не нужен - только невероятная красота вокруг и они двое. Как будто весь мир принадлежит только им, и никому больше.
Свадьба на Муреа. Фото: Helene Havard.
Свадьба Лоре и Макса. Фото: Helene Havard.
Чтобы снять фотографии с высоты, Хелен Гавард (Helene Havard) сотрудничает с компанией Flying World Pictures, арендуя у них дрона, который управляется с земли. Возможно, такие снимки не отличаются особым художественным подходом, но уж чего-чего, а концептуальности им явно не занимать. Ощущение свободы, единения, целостности и особенности свадебного дня - вот что хочет подчеркнуть Хелен своей фотосессией.
Свадьба на острове Муреа. Фото: Helene Havard.
Свадьба Даниеллы и Бруно. Фото: Helene Havard.
Фотографии с высоты. Фото: Helene Havard.
Свадебная фотосессия. Фото: Helene Havard.
Вдвоем. Фото: Helene Havard.
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