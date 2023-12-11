5 распространённых заблуждений о братьях наших меньших, в которые давно пора перестать верить

Подавляющее большинство людей действительно очень любят животных и даже заводят себе питомца. И кажется, что раз уж у человечества такой огромный, накопленный тысячелетиями опыт содержания домашних любимцев, то о них точно уже всё известно. Однако в реальности всё не совсем так: при том, что люди действительно очень много знают о животных, особенно прирученных, при этом в обществе бытует ещё и целый ряд мифов о них, которые совершенно не соответствуют реальности. Вашему вниманию «пятёрка» распространённых заблуждений о братьях наших меньших, в которые давно пора перестать верить.
1. Морковь – хорошая еда для кроликов
Не так уж кролики и любят морковку. /Фото: celes.club
Пожалуй, каждый человек, если попросить его представить себе кролика, который что-то ест, то в его воображении этим «чем-то» будет именно морковка. Это и неудивительно, ведь та же массовая культура уж очень любит изображать ушастиков именно с этим корнеплодом в зубах. Вот только, если сравнивать с тем, как в реальной жизни кролики относятся к морковке, то можно понять, что эта любовь к последней сильно преувеличена. Справедливости ради, стоит уточнить, что зверьки действительно наслаждаются морковью, так как она значительно слаще, чем другие продукты, которые они зачастую едят, например, сено, траву либо листовую зелень. Однако важно помнить рекомендации ветеринаров: морковку стоит воспринимать по отношению к кролику исключительно в качестве лакомство, а не основного продукта питания.
2. Собаки видят в черно-белом цвете
Нет настолько плохо у собак со зрением. /Фото: dogtricks.ru
Очень распространённый миф о собаках гласит о том, что их цветовосприятие настолько плохое, что они видят мир только в чёрно-белых цветах. Но на самом деле это не совсем так. Действительно, собаки в сравнении с человеком обладают ухудшенным цветовым зрением, однако не так, как это часто рисуют: в реальности, если в человеческих глазах есть три типа колбочек, которые позволяют распознавать красный, зеленый и синий цвета, то у собак, как и у большинства других млекопитающих, колбочек всего два типа: синий, а также цвет, который находится на периферии между красным и зеленым.
3. Золотые рыбки в аквариумах чувствуют себя так же, как и на воле
Есть причина, почему золотые рыбки плохо растут в аквариуме. /Фото: catdogcity.ru
Многим кажется, что если купить аквариум побольше, то и рыб туда можно поместить с десятой. Однако если речь идёт о тех же золотых рыбках, то это правило не работает совершенно. На самом деле, любой рыбе требуется место для плавания, а также окружающая среда, где можно спрятаться или поиграть. Соответственно, голые аквариумы не способны дать ничего из этого перечня. Что касается золотых рыбок, то их маленький размер связан разве что с тем, что их приобретают в младенческом возрасте, и тогда им раздолья много пока не нужно. А вот только взрослой особи, по информации Novate.ru, требуется как минимум 90 литров для полноценной жизни. Вот потому, что большинство хозяев не соблюдают эти условия, золотые рыбки, которые содержатся в аквариумах, очень часто болеют и редко живут более нескольких лет.
4. Молоко - полезный продукт для кошек
Не всё так просто с молоком для котят. /Фото: novochag.ru
Кажется, трудно найти более универсальный продукт для котиков любого возраста, чем молоко. Вот только в действительности этот тезис не носит настолько однозначный характер. Конечно, котята, как и любое млекопитающее, пьют молоко своих матерей, но и тогда, когда они ещё маленькие, а прикорм от кошки закончился, они могут время от времени наесться молоком. А вот взрослые коты и кошки зачастую наоборот, страдают непереносимостью лактозы. Причём работает она странно: сам вкус молока их может привлечь и понравиться, однако потом у таких животных гарантировано начинается диарея. Поэтому лучше всего исключить молоко из повседневного рацион взрослой кошки.
5. Собаки знают, что они сделали неправильно
Виноватый вид любимцев часто трактуют неправильно. /Фото: pikabu.ru
Кажется, что по виноватому виду собаки, или по тому, как кошка прячется под кровать от карающей длани хозяина, можно понять, что если они нашкодили, то понимают за что. Ведь их непередаваемый взгляд, который они бросают на нас в такой момент так похож на вид самого человека, если бы он чувствовал себя виноватым. Но на самом деле трактовать так такое состояние пса не совсем корректно. В реальности четвероногие попросту не способны понимать чувства вины так, как это делает человек - они понимают, когда мы злимся на них. Поэтому и прибегают к языку тела, чтобы сказать нам «пожалуйста, не обижай меня, если ты злишься».
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