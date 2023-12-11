5 распространённых заблуждений о братьях наших меньших, в которые давно пора перестать верить

1. Морковь – хорошая еда для кроликов

Не так уж кролики и любят морковку. /Фото: celes.club

2. Собаки видят в черно-белом цвете

Нет настолько плохо у собак со зрением. /Фото: dogtricks.ru

3. Золотые рыбки в аквариумах чувствуют себя так же, как и на воле

Есть причина, почему золотые рыбки плохо растут в аквариуме. /Фото: catdogcity.ru

4. Молоко - полезный продукт для кошек

Не всё так просто с молоком для котят. /Фото: novochag.ru

5. Собаки знают, что они сделали неправильно

Виноватый вид любимцев часто трактуют неправильно. /Фото: pikabu.ru