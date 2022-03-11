Почему не цветут тюльпаны

Тюльпаны по праву считаются одними из самых неприхотливых луковичных. Их выращивают даже там, где не способно расцвести ничто иное. Но и они порой капризничают и выпускают лишь листья. Знакомая картина? У этого всегда есть причина и решение.
Ваши тюльпаны зацвели в первый год, а после выпускают лишь листья? Или с момента посадки так и не порадовали вас ничем, кроме обильной зелени? А может, и листьев на них толком не бывает, и от посаженных луковиц остались одни воспоминания? Давайте разберемся, почему тюльпаны прекратили цвести или вовсе не начинали этого делать.
Некачественный посадочный материал
Далеко не все луковицы тюльпанов в принципе способны к цветению, поэтому выбирать их нужно крайне внимательно. В первый год зацветают лишь крупные, сильные луковицы, а вот «мелочь» еще год-другой будет накапливать силы и дорастать до нужного размера. Поэтому если вы хотите увидеть цветение тюльпанов в первый же год после посадки, выбирайте луковицы диаметром более 5 см.
Луковицы тюльпанов, пораженные серой гнилью
Кроме того, под чешуйчатой кожицей тюльпана неопытный садовод может не заметить признаков начинающегося заболевания, поразившего луковицу. Белый войлочный налет на луковице, ходы в ней, отсутствие или неестественно-желтый цвет корней выдают наличие грибковых заболеваний или вредителей – покупать такие тюльпаны не только бессмысленно, но и опасно, ведь они могут заразить все ваши посадки.
Неправильно выбранное место посадки
Гипотетически, тюльпан может вырасти в любой части сада, даже в густой тени или в постоянной сырости. Однако это утверждение верно лишь для «советских» красных и желтых тюльпанов, а никак не для современных сортовых. Если луковицы не достались вам по наследству от бабушки, а были куплены в садовом центре, то выбирать для них участок нужно гораздо тщательнее.
Сортовые тюльпаны предпочитают солнечные, защищенные от ветра участки. Им необходимо не меньше 8 часов на прямом свету в сутки для того, чтобы развивать полноценные цветки и накапливать достаточно сил для следующего сезона. Кроме того, в народе бытует два ошибочных мнения: о том, что после окончания цветения листья тюльпанов должны скрыть другие растения и о том, что их в этот период нельзя поливать.
Эти практически взаимоисключающие требования одинаково бессмысленны. Во-первых, солнечный свет необходим тюльпанам весь вегетационный период, до тех пор, пока листья не высохнут. А во-вторых, те растения, которые прикроют их после потерю декоративности, будут нуждаться в регулярном поливе, а значит, часть воды достанется и тюльпанам, но хуже им от этого не станет.
Несвоевременная посадка
Как и большинство луковичных весеннего цветения, тюльпаны лучше сажать осенью, чтобы быстро увидеть результат своих трудов. Впрочем, есть и альтернативный вариант для тех, кто купил луковицы, когда в грунт сажать их уже поздно.
Вопреки бытующему мнению о том, что тюльпаны необходимо выкапывать ежегодно после цветения, действительно в этом нуждаются лишь многоцветковые тюльпаны, остальные прекрасно растут при пересадке раз в 2-3 года.
Погода сейчас нестабильна, календарные сроки высадки никак не хотят совпадать с климатическими, а потому прогадать на пару недель очень легко. Осень, длящаяся в центральной полосе почти до декабря, оставляет тюльпанам время не только на укоренение, но и на рост, а ударившие под Новый год морозы убивают хрупкий росток, поднявшийся над грунтом. Скорее всего, луковица сохранится, однако в следующем сезоне даст лишь листья.
Избыточное или недостаточное заглубление луковицы
Тюльпан развивается довольно интересно – росток он дает уже осенью, а вот выйти на поверхность должен лишь весной. Таким образом, луковица зимует с небольшим ростком, который легко может замерзнуть. Для того чтобы избежать этого, нужно закапывать тюльпаны при посадке на глубину 3 луковиц (чтобы точно понять, сколько это, сложите 3 луковички в ряд на штыке лопаты).
Впрочем, в этом вопросе легко переборщить, тогда у растения просто не хватит сил, и на воздух оно выберется уже ослабленным, а зацвести не сможет. Это будет повторяться из года в год, пока садовод не догадается пересадить тюльпан на более подходящую глубину.
Повреждение луковиц в земле
Даже отборный посадочный материал на идеальном участке порой не всходит. В чем же дело? Возможно в том, что кроме вас на тюльпаны «рассчитывают» еще и мыши, улитки и жуки. Вот только их интересует отнюдь не цветок уникальной расцветки, а вкусная, сочная луковица, которой можно подкрепиться. Поедают они также и пионы, и крокусы, а вот запах рябчиков, посаженных рядом, отпугнет грызунов. Если же по планам на клумбе будут только тюльпаны, желательно разместить в грунте ловушки для вредителей.
Также луковицы тюльпанов загнивают при посадке в глинистый грунт. Застой влаги и плохое прохождение питательных веществ способны за 1 сезон сгубить даже самую крепкую луковицу. Если у вас на участке сплошная глина, учитывайте это при посадке луковичных.
Неправильная срезкаСобирая тюльпаны в пышные букеты, также можно по неосторожности лишиться шансов на цветение в следующем году. Для того чтобы луковица накопила достаточно сил, ей нужно оставить как минимум два крупных листа, иначе ей просто нечем будет «ловить солнышко», и созревания не произойдет.
А вот стебель тюльпана можно (и нужно) срезать полностью, до нижней пары листьев.
Болезни и вредители
Сортовые тюльпаны подвержены многочисленным бактериальным и грибковым инфекциям. Самые распространенные из них – это серая, белая и мокрая гнили, тифулез, белая полосатость, пестролепестность. Зараженной может быть как луковица, так и почва, поэтому нужно соблюдать агротехнику выращивания и покупать посадочный материал только в проверенных магазинах.
Помните, что в большинстве случаев вылечить пораженное растение невозможно, при длительном нахождении в грунте оно способно распространить заразу на остальные цветы. Поэтому при первых признаках заболевания удаляйте цветок, сжигайте его вместе с луковицей. А почву на этом месте обеззараживайте.
Причиной ослабления и нецветения могут стать и насекомые. Чаще всего это луковый клещ, медведка и личинки бугорчатой мухи-журчалки. В качестве профилактики регулярно перекапывайте грунт, удаляйте пораженные растения, а луковицы перед посадкой или уборкой на хранение обеззараживайте Базудином или Громом.
Как видите, большинство из этих проблем вполне решаемы, а потому при правильных и своевременных усилиях вы сможете вернуть краски тюльпанов в ваш весенний сад.
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