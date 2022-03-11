Почему не цветут тюльпаны

Тюльпаны по праву считаются одними из самых неприхотливых луковичных. Их выращивают даже там, где не способно расцвести ничто иное. Но и они порой капризничают и выпускают лишь листья. Знакомая картина? У этого всегда есть причина и решение.







Ваши тюльпаны зацвели в первый год, а после выпускают лишь листья? Или с момента посадки так и не порадовали вас ничем, кроме обильной зелени? А может, и листьев на них толком не бывает, и от посаженных луковиц остались одни воспоминания? Давайте разберемся, почему тюльпаны прекратили цвести или вовсе не начинали этого делать.



Некачественный посадочный материал

Неправильно выбранное место посадки

Несвоевременная посадка

Избыточное или недостаточное заглубление луковицы

Повреждение луковиц в земле

Болезни и вредители

Далеко не все луковицы тюльпанов в принципе способны к цветению, поэтому выбирать их нужно крайне внимательно. В первый год зацветают лишь крупные, сильные луковицы, а вот «мелочь» еще год-другой будет накапливать силы и дорастать до нужного размера. Поэтому если вы хотите увидеть цветение тюльпанов в первый же год после посадки, выбирайте луковицы диаметром более 5 см.Луковицы тюльпанов, пораженные серой гнильюКроме того, под чешуйчатой кожицей тюльпана неопытный садовод может не заметить признаков начинающегося заболевания, поразившего луковицу. Белый войлочный налет на луковице, ходы в ней, отсутствие или неестественно-желтый цвет корней выдают наличие грибковых заболеваний или вредителей – покупать такие тюльпаны не только бессмысленно, но и опасно, ведь они могут заразить все ваши посадки.Гипотетически, тюльпан может вырасти в любой части сада, даже в густой тени или в постоянной сырости. Однако это утверждение верно лишь для «советских» красных и желтых тюльпанов, а никак не для современных сортовых. Если луковицы не достались вам по наследству от бабушки, а были куплены в садовом центре, то выбирать для них участок нужно гораздо тщательнее.Сортовые тюльпаны предпочитают солнечные, защищенные от ветра участки. Им необходимо не меньше 8 часов на прямом свету в сутки для того, чтобы развивать полноценные цветки и накапливать достаточно сил для следующего сезона. Кроме того, в народе бытует два ошибочных мнения: о том, что после окончания цветения листья тюльпанов должны скрыть другие растения и о том, что их в этот период нельзя поливать.Эти практически взаимоисключающие требования одинаково бессмысленны. Во-первых, солнечный свет необходим тюльпанам весь вегетационный период, до тех пор, пока листья не высохнут. А во-вторых, те растения, которые прикроют их после потерю декоративности, будут нуждаться в регулярном поливе, а значит, часть воды достанется и тюльпанам, но хуже им от этого не станет.Как и большинство луковичных весеннего цветения, тюльпаны лучше сажать осенью, чтобы быстро увидеть результат своих трудов. Впрочем, есть и альтернативный вариант для тех, кто купил луковицы, когда в грунт сажать их уже поздно.Вопреки бытующему мнению о том, что тюльпаны необходимо выкапывать ежегодно после цветения, действительно в этом нуждаются лишь многоцветковые тюльпаны, остальные прекрасно растут при пересадке раз в 2-3 года.Погода сейчас нестабильна, календарные сроки высадки никак не хотят совпадать с климатическими, а потому прогадать на пару недель очень легко. Осень, длящаяся в центральной полосе почти до декабря, оставляет тюльпанам время не только на укоренение, но и на рост, а ударившие под Новый год морозы убивают хрупкий росток, поднявшийся над грунтом. Скорее всего, луковица сохранится, однако в следующем сезоне даст лишь листья.Тюльпан развивается довольно интересно – росток он дает уже осенью, а вот выйти на поверхность должен лишь весной. Таким образом, луковица зимует с небольшим ростком, который легко может замерзнуть. Для того чтобы избежать этого, нужно закапывать тюльпаны при посадке на глубину 3 луковиц (чтобы точно понять, сколько это, сложите 3 луковички в ряд на штыке лопаты).Впрочем, в этом вопросе легко переборщить, тогда у растения просто не хватит сил, и на воздух оно выберется уже ослабленным, а зацвести не сможет. Это будет повторяться из года в год, пока садовод не догадается пересадить тюльпан на более подходящую глубину.Даже отборный посадочный материал на идеальном участке порой не всходит. В чем же дело? Возможно в том, что кроме вас на тюльпаны «рассчитывают» еще и мыши, улитки и жуки. Вот только их интересует отнюдь не цветок уникальной расцветки, а вкусная, сочная луковица, которой можно подкрепиться. Поедают они также и пионы, и крокусы, а вот запах рябчиков, посаженных рядом, отпугнет грызунов. Если же по планам на клумбе будут только тюльпаны, желательно разместить в грунте ловушки для вредителей.Также луковицы тюльпанов загнивают при посадке в глинистый грунт. Застой влаги и плохое прохождение питательных веществ способны за 1 сезон сгубить даже самую крепкую луковицу. Если у вас на участке сплошная глина, учитывайте это при посадке луковичных.Неправильная срезкаСобирая тюльпаны в пышные букеты, также можно по неосторожности лишиться шансов на цветение в следующем году. Для того чтобы луковица накопила достаточно сил, ей нужно оставить как минимум два крупных листа, иначе ей просто нечем будет «ловить солнышко», и созревания не произойдет.А вот стебель тюльпана можно (и нужно) срезать полностью, до нижней пары листьев.Сортовые тюльпаны подвержены многочисленным бактериальным и грибковым инфекциям. Самые распространенные из них – это серая, белая и мокрая гнили, тифулез, белая полосатость, пестролепестность. Зараженной может быть как луковица, так и почва, поэтому нужно соблюдать агротехнику выращивания и покупать посадочный материал только в проверенных магазинах.Помните, что в большинстве случаев вылечить пораженное растение невозможно, при длительном нахождении в грунте оно способно распространить заразу на остальные цветы. Поэтому при первых признаках заболевания удаляйте цветок, сжигайте его вместе с луковицей. А почву на этом месте обеззараживайте.Причиной ослабления и нецветения могут стать и насекомые. Чаще всего это луковый клещ, медведка и личинки бугорчатой мухи-журчалки. В качестве профилактики регулярно перекапывайте грунт, удаляйте пораженные растения, а луковицы перед посадкой или уборкой на хранение обеззараживайте Базудином или Громом.Как видите, большинство из этих проблем вполне решаемы, а потому при правильных и своевременных усилиях вы сможете вернуть краски тюльпанов в ваш весенний сад.