Детский дом для животных-сирот в Индии

В индийском штате Махараштра находится особенный заповедник, где нашли приют осиротевшие дикие животные. Их родители умерли от рук местных племен, которые охотятся ради пропитания. Заповедник был создан местным врачом. Он понимал необходимость охоты, но не мог допустить, чтобы осиротевшие животные умирали от голода.













Все началось в 70-х годах. Однажды доктор Пракаш Амте (Prakash Amte) с женой прогуливались в лесу и наткнулись на группу людей, возвращавшихся с охоты. Они несли мертвую обезьяну. Пракаш заметил маленькую обезьянку, которая цеплялась за тело мертвой матери. Это было душераздирающее зрелище. Доктор решил, что не может позволить убить малыша. Он узнал, что охотники собираются съесть детеныша, так же как и мать. Пракаш обменял обезьянку на мешок риса и одежду. Так она стала первым членом будущей большой семьи. Пракаш назвал обезьяну Бабли. Она быстро прижилась в доме и даже подружилась с собакой доктора: каталась на ее спине, играла с ней. И у Пракаша Амте родилась идея.







Амте знал о том, что местные племена промышляют охотой — это единственный для них источник пропитания. Он убедил людей в том, что пользы от убийства потомства немного, и предложил обменивать осиротевших животных на зерно, одежду и лекарства.

Представители племен согласились, и вскоре дом Амте превратился в настоящий заповедник.За последние сорок лет этот заповедник стал убежищем для множества диких животных — начиная с небольших грызунов и заканчивая шакалами и леопардами, питонами и крокодилами. Тут всем были рады.В какой-то момент в заповеднике одновременно оказалось 300 животных разных видов, они буквально жили на воле и тесно контактировали с людьми. Конечно, некоторым местным жителям такое положение дел не понравилось, они изрядно нервничали и жаловались в местное самоуправление. После ряда жалоб Амте пришлось выбирать: либо запереть животных в клетки, либо закрыть заповедник. Он построил ограду, как того требовали власти, но все равно заповедник был больше похож на убежище для животных, нежели на зоопарк.Аникет Амте, сын доктора, вырос в окружении животных. В одном из интервью он рассказал, что ему нравились те времена, когда еще не было ограды: «Я помню, как мы, деревенские дети, вместе с животными ходили к реке купаться. Мы их совсем не боялись».Сегодня в заповеднике проживает почти сто животных. По оценкам, их число снизится в ближайшее время, потому что племена стали меньше охотиться. С 70-х годов прошлого века семья Амте спасла сотни, если не тысячи осиротевших зверят.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)