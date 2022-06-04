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Как правильно посадить малину

Ароматная, спелая, сочная малина — одна из самых вкусных ягод. Для того чтобы малина радовала богатым урожаем, следует придерживаться важных правил посадки этой культуры. Важно знать, что в первый год малина развивает корневую систему.

Как правильно посадить малину

Именно поэтому в год посадки стебли следует обрезать на 20-40 см от почвы. Молодые листочки на оставшейся части саженца будут помогать активному развитию корневой системы.

Как правильно посадить малину

У малины очень тонкая и ранимая корневая система, при транспортировке и хранении кустиков следует соблюдать осторожность. Корни необходимо аккуратно завернуть во влажную ткань, которая будет сохранять влагу и предотвратит пересыхание.

Как правильно посадить малину

Также у многих садоводов возникает вопрос: как сажать малину: в траншеи или на приподнятую грядку. Выбор варианта посадки зависит от того, на каком уровне находится участок. Если участок расположен достаточно низко и во время дождей его немного затапливает, посадку следует осуществлять на приподнятой на 15-20 см над землей грядке.
На песчаных, сухих участках малину следует сажать в неглубокие траншеи.
Заглублять малину следует на уровень 5-7 см от корневой системы.

Как правильно посадить малину

Перед посадкой малины в ямку следует положить перегной или перепревший навоз, который снабдит малину всеми необходимыми для активного роста питательными веществами.



Как правильно посадить малину

После высадки малины обязательно обильно полейте грядки, испольщуя не менее 10 литров воды на куст.
И еще одно важное правило: новую малину ни в коем случает нельзя сажать на старое место посадки малины.
Соблюдая эти простые правила, вы получите богатый урожай вкуснейшей ягоды.

Как правильно посадить малину

Все советы по правильной посадке малины можно посмотреть на видео:


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