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Билет на "тюремный" курорт: как нищие зимовали в 1872 году

Билет на "тюремный" курорт: как нищие зимовали в 1872 году

В канун Рождества 1872 года в лондонской тюрьме Уондсворт сделал очень любопытные фотографии. На них - люди  совершившие особо тяжкие кражи. Кусок угля, скатерть, консервную банку. Что это значит?  Зачем они пошли на "дело"? Ответ прост и печален: в декабре 1872 года было очень холодно и дождливо. Настолько, что долгое время этот месяц был самым дождливым за всю историю наблюдений в Англии. Так что бедняки и откровенно нищие намеренно воровали всякую мелкую ерунду, чтобы попасть за решетку и провести зиму и праздники в относительном тепле.

И что любопытно - в этом же году под Рождество лондонская полиция обзавелась новой игрушкой — фотоаппаратом. И воришки скатертей, птиц и молока стали первыми в Уондсворте кандидатами на фотосессию. Так два события — небывалый холод и появление полицейской фотокамеры — подарили нам эти странные, по-диккенсовски печальные артефакты из английской истории. Месяц каторжных работ за украденный стакан или голубя — подумать только!

рождественские фото преступников викторианской эры
Эллен Смит, 52 года. Осуждена за кражу зонта. Получила 10 дней каторжных работ
рождественские фото преступников викторианской эры
Роберт Грэм, 11 лет. Украл 11 пар чулок. Месяц каторжных работ
рождественские фото преступников викторианской эры
Гарри Уильямс, 42 года. Украл несколько кусков угля, чтобы согреться. 14 дней каторжных работ
рождественские фото преступников викторианской эры
Джон Китченсайд, украл овес на 3 шиллинга. Шесть дней каторжных работ
рождественские фото преступников викторианской эры
Генри Марш, 20 лет. Украл пальто, чтобы согреться. Шесть недель каторжных работ
рождественские фото преступников викторианской эры
Рода Лиф, 30 лет, служанка. Украла рубашку у своего хозяина. Шесть недель каторжных работ
рождественские фото преступников викторианской эры
Эдвард Поллер, 17 лет. Осужден за кражу ручного голубя. Месяц каторжных работ
рождественские фото преступников викторианской эры
Кэролайн Лайтфут, 51 год. Украла стакан. Два месяца каторжных работ
рождественские фото преступников викторианской эры
Джон Хэнкс, 16 лет. Украл шерстяную рубашку, чтобы согреться. 14 дней каторжных работ
рождественские фото преступников викторианской эры
Дэниел Келли, 16 лет. Украл кусок железа. 14 дней каторжных работ
рождественские фото преступников викторианской эры
Агнес Роуз Флауэрс, 44 года. Украла мелочевку на 2 шиллинга. Месяц каторжных работ
рождественские фото преступников викторианской эры
Джеймс Илинг, 17 лет. Украл банку консервов и полпинты молока. Месяц каторжных работ
рождественские фото преступников викторианской эры
Мэри Бакстер, 22 года. Украла скатерть. 14 дней каторжных работ
рождественские фото преступников викторианской эры
Джон Пауэрс, 15 лет. Украл кусок ткани. Месяц каторжных работ
рождественские фото преступников викторианской эры
Уильям Этрингтон, 19 лет. Украл топор. Шесть недель каторжных работ
рождественские фото преступников викторианской эры
Сидни Лоуман, 17 лет. Украл полпинты молока. Шесть недель каторжных работ
рождественские фото преступников викторианской эры
Кэтрин Флинн, 63 года. Украла 6 шиллингов. Месяц каторжных работ
рождественские фото преступников викторианской эры
Джон Салливан, 17 лет. Украл пальто и несколько кусков угля. Месяц каторжных работ
рождественские фото преступников викторианской эры
Мэри Соуэрби, 69 лет. Украла простынь. Месяц каторжных работ
рождественские фото преступников викторианской эры
Сэмюэл Стилли, 14 лет. Украл 2 шиллинга. Месяц каторжных работ

 

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