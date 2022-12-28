Билет на "тюремный" курорт: как нищие зимовали в 1872 году

В канун Рождества 1872 года в лондонской тюрьме Уондсворт сделал очень любопытные фотографии. На них - люди совершившие особо тяжкие кражи. Кусок угля, скатерть, консервную банку. Что это значит? Зачем они пошли на "дело"? Ответ прост и печален: в декабре 1872 года было очень холодно и дождливо. Настолько, что долгое время этот месяц был самым дождливым за всю историю наблюдений в Англии. Так что бедняки и откровенно нищие намеренно воровали всякую мелкую ерунду, чтобы попасть за решетку и провести зиму и праздники в относительном тепле.

И что любопытно - в этом же году под Рождество лондонская полиция обзавелась новой игрушкой — фотоаппаратом. И воришки скатертей, птиц и молока стали первыми в Уондсворте кандидатами на фотосессию. Так два события — небывалый холод и появление полицейской фотокамеры — подарили нам эти странные, по-диккенсовски печальные артефакты из английской истории. Месяц каторжных работ за украденный стакан или голубя — подумать только!