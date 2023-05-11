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Земной кислород производится океаном

Земной кислород производится океаномФОТО: DIMITRIS VETSIKAS / PIXABAY

Атмосфера Земли содержит примерно 20% чистого кислорода, необходимого для жизни всех наземных существ. Скажите, откуда, как вы думаете, планета пополняет запасы этого кислорода? Обычно при таком вопросе перед внутренним взглядом возникают тропические леса Амазонии или сибирская тайга, но на деле деревья производят не так уж много кислорода. Его основной источник на Земле — это океан.

Фитопланктон и морские водоросли ответственны за обновление более чем половины всего кислорода, содержащегося в земной атмосфере. Существа, живущие в воде, получают кислород непосредственно из неё, а взамен отдают планете кислород, растворённый в воздухе. Получается, за то, что мы дышим и живём, мы должны сказать спасибо, в первую очередь, крошечным животным и растениям, которых невозможно увидеть невооружённым глазом.

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Земной кислород производится океаном

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