Аглая Демидова: последняя воровка в законе, которая умерла из-за веры в любовь

Кадр из фильма «Кармен»
Воровки в законе - особая каста профессиональных преступниц, которая просуществовала совсем недолго, короткое время после войны. Позже, в 1956, было принято решение никогда воровок не короновать, поскольку они, мол, все "зашквариваются" - вор в законе не может заниматься любовью с мужчиной. Последней воровкой, коронованной по всем правилам, была легендарная Аглая Демидова. Говорят, именно её история и привела к решению, принятому на большой сходке в 1956 году.
Никто не знает, где родилась Аглая, какой была её семья, что толкнуло её ещё девочкой начать воровать по карманам советских граждан. В любом случае, подростком она попалась на такой краже. Отсидела в колонии для совершеннолетних. Выйдя на волю, стала “профессионально расти”. Постепенно пришла к ограблениям квартир и магазинов. Время от времени попадалась, отсиживала снова.
Были у Аглаи несколько качеств, помогавших ей на избранном преступном пути. Во-первых, красота и располагающее лицо. Она была, наверное, последней, кого могли заподозрить в преступных намерениях. Во-вторых, острый ум. В-третьих, тот тип смелости, который в воровской среде ценится, готовность пойти на конфликт, с начальством на зоне или с вооружённой воровкой.
К тридцати годам Демидова уже завоевала авторитет и была “коронована”. Хотя женщин не пускали на сходки воров в законе, но с ней советовались, к её мнению прислушивались.
Свой очередной срок она получила глупо. По старой памяти, шарила по карманам на рынке и налетела на переодетого милиционера. Срок дали с учётом рецидива. Как и многим ворам в законе, Аглае светило провести на зоне большую часть своей жизни.
Надо сказать, вор в законе вообще наделён в криминальном мире рядом привилегий, рассчитанных именно на то, чтобы облегчить долгое проживание в тюрьме и колонии. Работу за него всегда делают другие заключённые. Сам он может без спроса забрать деньги из общака сокамерников. По слухам, он имеет право убивать любого человека без объяснений и оснований.
Кадр из сериала «»Место встречи изменить нельзя»
В общем, нечего было Аглае бояться в своей долгой отсидке. Кабы не одна беда - Аглая была влюблена, как в блатном мире редко влюбляются. То есть не просто до истерики, а надолго, крепко, твёрдо. Любимого её звали Тимофей Жиган. По легенде, они даже, не имея возможности жениться - запрещено это было Аглае, как воровке в зконе - скрепили свою любовь клятвой, разрезав ладони и смешав кровь в рукопожатии. Умирала Аглая, как хотела на волю, ещё раз увидеться с Тимофеем.
Только этим можно объяснить поступок, который никак не вяжется с характером знаменитой воровки и на который она пошла. Демидова начала спать с тюремным врачом, чтобы он “вёл наблюдения” в её деле, по которым выходило, что у неё развивается туберкулёз лёгких, болезнь на зоне нередкая. В довесок к своему телу Аглая приложила серьги с бриллиантами. Надежда была на то, что её вывезут лечиться в больницу на воле.
По воровским законам, тюремный врач - тот же представитель властей. Для воровки, и особенно воровки в законе, спать с ним было позорно. Наказание Аглае грозило жестокое, так что связь с доктором она держала в тайне. Может быть, план бы и удался, но Аглаю подставила другая заключённая, её сокамерница Верка по прозвищу Корма.
Заключённые на работе.
Когда Аглая только вселялась в камеру, Верка была там главной. Хотя Демидова была воровкой в законе, Верка, отличавшаяся бешеным нравом, вздумала с ней драться за власть. Демидова её избила, и Верке пришлось отступить, но она затаила злобу.
На воле Верка была проституткой - в советское время проститутки были тесно связаны с преступным миром. Добровольной и индивидуальной проституции по большому счёту не существовало. Воры насиловали и продавали девушек и женщин, не спрашивая их мнения. Передавали друг другу по своим воровским законам. Использовали как подельниц, совершая преступления. По желанию могли искалечить, убить. Ломали психику - проститутки до такого ужаса воров боялись, что стояли за них горой перед милиционерами, верно служили, во всём помогали.
Для психики Верки такая “карьера” даром не прошла. Она была невероятно агрессивна, легко впадала в истерику. Насиловала любых молодых девушек, появившихся в её камере, и обязательно помечала их татуировкой - чтобы все знали, где место её несчастных жертв. Устраивала громкие сцены ревности, раздавая направо и налево тумаки. При Аглае в камере стало немного спокойнее - Корма не трогала тех, кто вошёл в свиту воровки в законе, и шума Аглая не любила. Прилюдное унижение, постоянное ограничение Верку бесило. Она постоянно искала любой компромат на Демидову. И однажды нашла, заглянув в окно медблока. Как раз в этот момент врач и Аглая “барались”, как это порой называли в блатном мире, на смотровой кушетке.
Кадр из сериала «Жить сначала»
Верка немедленно передала записку ворам в законе: Аглая “зашкварилась”. Воры не стали торопиться с приговором. Передали Демидовой обвинение, дав ей возможность (по сути, иллюзорную) оправдать себя, а иначе - изнасилование группой и казнь. Оправдаться Аглае не удалось. Верка, предупреждая такую возможность, предложила ворам “пощекотать” врача ножом, чтобы он сам во всём сознался. Конечный приговор был не таким страшным для женщины, но до крайности позорным для воровки в законе. Собственно, сам такой приговор лишал её статуса. Верке передали право убить Аглаю лично.
Но одна из молодых зэчек, терпевших насилие от Кормы, решилась встать на защиту Демидовой. Она убила её буквально одним ударом. Одни говорят - заточки, другие - гвоздя. Началась дракая между сторонницами Верки и противницами. На шум вбежали надзиратели. Зная уже, что скоро умирать, Аглая убила одну из надзирательниц, размозжив ей голову о стену.
Убийство означало новый суд. Аглаю конвоировали в город. По пути один из конвоиров - изнасилования зэчек были фактически обычным делом - повёл Аглаю в кусты. Второй остался ждать своей очереди. Через час он понял, что больно долго его товарищ развлекается. Пошёл требовать своей доли и обнаружил труп с цыганской иглой в сонной артерии. Аглаи и след простыл.
Женщины в колонии.
Правдами и неправдами воровка добиралась до своего возлюбленного. Поздно ночью постучалась к нему в окно. Тимофей открыл ей дверь, и до утра они миловались. Аглае казалось, что она спасена. Но наутро Жиган объявил, что о преступлении её против воровских законов знает. Воры знали, что Аглая к нему придёт, так что теперь ему поручено совершить казнь.
Да, это было не таким позором, как умереть от руки проститутки. Но показать женщине, чего на самом деле стоит любовь её мужчины, вора - было высочайшим садизмом.
Говорят, сначала она умоляла, взывала к чувствам. Потом ей удалось сбить Жигана с ног и выбежать из дома. Она знала, что рядом река, и знала, что Тимофей до ужаса боится воды, не то, что не может плавать - от одной мысли начинается истерика. А Аглая плавать умела. А может, надеялась, что, если будет у него весомое оправдание, мол, в реку прыгнула и была такова, даст он ей уйти? Не совсем же пустыми были его слова о любви?
Тимофей метнул женщине в спину нож, когда она уже бежала по песку на берегу. Подошёл, проверил, что умерла. До реки оставалось так немного, что Демидова лежала наполовину в воде, и по воде расплывалась её кровь. Если бы это была блатная баллада, Жиган бы заплакал и наложил на себя руки. Но он просто пошёл и отчитался о казни раскоронованной воровки. Блатными балладами вообще не стоит проникаться. В них нет ничего, кроме пьяных слёз.
Текст: Лилит Мазикина
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