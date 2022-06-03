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Самые сексуальные сцены кино

Некоторые из кино-идей стоит взять на заметку и обязательно повторить, когда выпадет подходящий случай:

Грязные танцы


Самые сексуальные сцены кино

Молодой и горячий Патрик Суэйзи занимается любовью не хуже, чем танцует — недаром эту мелодраму в свое время считали едва ли не эротикой!

Привидение


Самые сексуальные сцены кино

Снова Патрик, но уже в компании юной Деми Мур. Романтическая история большой привязанности и одна из самых трогательных секс-сцен в истории — так вкратце можно описать легендарный момент из «Привидения».

Жестокие игры


Самые сексуальные сцены кино

Жаркая секс-сцена с участием молодых Райана Филиппа и Риз Уизерспун закончилась…браком актеров в реальной жизни. Глядя на красавчика в этом фильме, несложно догадаться, почему.

Холодная гора


Самые сексуальные сцены кино

В свое время этот фильм наделал немало шума — еще бы, это одна из первых гомосексуальных секс-сцен в истории кино. Джейк Джилленхол и Хит Леджер справились со своими ролями блестяще.

Секретарша


Самые сексуальные сцены кино

А теперь пару слов о сестре Джилленхола, Мэгги, в послужном списке которой — неоднозначная эротическая картина «Секретарша». По сути, создатели фильма затронули тему БДСМ до того, как это стало мейнстримом.

И твою маму тоже


Самые сексуальные сцены кино

Два друга отправляются в путешествие с симпатичной девушкой постарше — как думаешь, чем может закончиться их поездка? Верно, до невозможности реалистичной сценой секса втроем.

Основной инстинкт


Самые сексуальные сцены кино

Тот случай, когда сложно выбрать всего лишь одну секс-сцену из целого фильма.

40 дней и 40 ночей


Самые сексуальные сцены кино

Герой красавчика Дшоша Хартнетта дает обет воздержания от секса на целых 40 дней, после чего наконец-то оказывается в постели со своей подругой.
Задача парня — довести ее до оргазма, даже не прикасаясь. Поверь, у него все получится!

С широко закрытыми глазами


Самые сексуальные сцены кино

Когда Том Круз и Николь Кидман были молодыми, им предложили сняться вместе в эротическом триллере Стэнли Кубрика. Получилось весьма реалистично!

Троя


Самые сексуальные сцены кино

Всего три слова, больше не надо: ОБНАЖЕННЫЙ БРЭД ПИТТ.

Стыд


Самые сексуальные сцены кино

В этом фильме Майкл Фассбендер буквально показал все, став секс-символом во всем мире. Майкл, это не стыд, это гордость и…дар природы!

Дневник памяти


Самые сексуальные сцены кино

Самая романтичная из всех романтических мелодрам, Райан Гослинг и Рэйчел МакАдамс, чьи поцелуи под дождем перетекают в первый секс…Потрясающе!

Валентинка


Самые сексуальные сцены кино

Райан Гослинг знает, как доставить девушке удовольствие и наглядно демонстрирует это в «Валентинке».

Титаник


Самые сексуальные сцены кино

Если тебе около 25 и больше, то сцена секса в машине из «Титаника» в свое время была для тебя событием. Кто знает, тот поймет!

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