Отвратительные, но невероятно дорогие вещи

В мире существует немало дорогостоящих вещей: золото, бриллианты, роскошные автомобили и так далее. Всё это красиво, гламурно и, как правило, всегда выглядит привлекательно. Ну или, как минимум, не вызывает неприятных эмоций или ассоциаций.



Однако в нашем сегодняшнем списке вы узнаете о десяти невероятно дорогостоящих вещах, которые могут вызвать отвращение, будь то состав или способ их применения. Тем не менее, они существуют, и сегодня мы вам о них расскажем.



Особо впечатлительным лучше не читать, так как в этой статье говорится о рвотных массах, фекалиях и других выделениях организма как людей, так и животных.



10. Рвотная масса кашалота: 70.000 долларов

9. Касу Марцу: около 100 долларов за один фунт (0,45 кг)

8. Косметическая процедура для лица с использованием овечьей плаценты: 500 долларов

7. Кофе «Копи Лювак» (Kopi Luwak): 90 долларов за чашку

6. Маска для лица из птичьего помёта: 180 долларов за процедуру

5. Пиво из слоновьих экскрементов: 100 долларов за бутылку

4. «Вампирский» лифтинг лица: 950-1400 долларов за процедуру

3. Человеческие испражнения: 13000 долларов в год

2. Суп из птичьего гнезда: 40-60 долларов за тарелку супа

1. Использованный бумажный носовой платок Скарлетт Йоханссон: 5300 долларов