Почему «желтая пресса» так называется, а «филькина грамота» — липовый документ

Почему неправильно составленный документ называют филькиной грамотой/ фото: Pinterest.com
Эти два выражения можно часто встретить в произведениях, кино, услышать по радио или на телевидении. Мы настолько привыкли к ним, что они кажутся вполне созвучными. Но все же кто на самом деле этот «Филька», и почему для газеты выбран именно желтый цвет?
1. История происхождения названия «желтая пресса»
Словосочетание зародилось в Америке/ фото: Pinterest.com
В Америке больше 100 лет назад впервые появилось выражение «желтая пресса», которое спустя несколько десятков лет стало настолько популярным, что облетело весь мир. Оно и по сей день не теряет своей актуальности. В России этот термин относится к СМИ. К примеру, те издания, которые для привлечения аудитории пишут не всегда правдивую информацию (шок-контент). Обычно это слухи и ничем не подтвержденные факты о знаменитостях.
Большинство россиян негативно относятся к такой прессе, но все равно продолжают читать. Это как подслушивать разговор соседей и потом додумывать их историю, осуждать и критиковать. Люди от природы очень любопытны и об этом знал Уильям Херст, газетный магнат из США. Именно он придумал такой формат прессы, правда в этом ему помог его конкурент Джозеф. А началось все в 19 веке.
В американской черно-белой газете Джозефа был размещен комикс о парне из трущоб и его бедной жизни. Цвет для картинок был выбран желтый, художник посчитал, что такой солнечный цвет станет отличным акцентом. И, действительно, комиксы в желтых оттенках среди мрачных черно-белых страниц привлекали внимания не только взрослых, но и детей.
Желтый цвет привлекал внимание читателей/ фото: ast.ru
Уильям Херст, узнав об этом, переманил художника в свое издание за более выгодное вознаграждение. И тогда Джозефу пришлось найти нового автора желтых картинок. В результате в Штатах появилось сразу две разные газеты с аналогичными комиксами. Между владельцами завязался нешуточный спор.
Однако ни личные переговоры, ни судебные разбирательства не помогли определить авторство. Печатные издания так увлеклись своим соперничеством, что начали публиковать информацию, основанную на слуха о знаменитостях. Большинство газетных сенсаций были обычной выдумкой, не более того. Местные жители прозвали эти две газеты «желтой прессой». Они потеряли статусность, правда, покупать их не перестали.
Также существует вторая версия происхождения названия - она звучит менее интересно, но прозаично. Считается, что прессу стали называть «желтой» из-за низкого качества самой бумаги. В США часто самые дешевые черно-белые газеты печатались на целлюлозе, которая быстро окислялась и становилась неприятного желто-грязного цвета.
2. Кто же такой этот «Филька» и что у него было с «грамотой» не так
Филька - это не выдуманный персонаж/ фото: culture.govvrn.ru
Всем известно, даже школьникам, что словосочетанием «филькина грамота» можно назвать не очень умного человека. Но кто же был этот Филька и почему его считали безграмотным? А был это россиянин Колычев Филипп, который жил в середине 16 века, а по профессии он был митрополитом. Московский святитель жил во времена царствования Ивана Грозного и следил за всеми его публичными выступлениями. И если царь говорил не правдивую информацию, по его мнению, то он сразу же ее обличал. За это он и был отправлен из Москвы в Тверь.
За правду Филиппа отправили в Тверь/ фото: Pinterest.com
Однако ссылка в город на Волге святителю не помешала продолжить свою «слежку» за государем. Прямо из монастыря он советовал распустить часть государства, которое находилось под управлением Ивана Грозного. Царь получал, читал и даже хранил письма. Он их называл Филькиными — так он называл митрополита в тесном кругу. Правда, относился он к посланиям презрительно, как и к самому Филиппу. Вот так со временем появилось словосочетание, которое в современном мире обозначает документ, составленный неграмотным человеком.
К посланиям Филиппа царь относился презрительно/ фото: ria.ru
После смерти Филиппа в монастыре настояли присвоить ему статус святого. Это было сделано в 16 веке, но «филькину грамоту» переименовать так и не получилась. Это словосочетание так и осталось в русском языке в качестве «плохо составленного документа».
В 19 веке зародилась новая теория происхождения этого фразеологизма. Якобы исследователи русского языка считают, что «фильками» также называли сыщиков, которые официально работали в полиции. Так вот они в своих отчетах некоторые события приукрашивали в свою пользу ради хорошего гонорара. Начальство быстро разоблачало несостоявшиеся подвиги и называло их «филькиной грамотой».
Россия не единственная страна, в которой существует это словосочетание. В других странах тоже есть «филькина грамота», правда, звучит она иначе. В Америке неправильно оформленный документ называют «письмом Микки Мауса». Во Франции - «клочком бумажки».
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии