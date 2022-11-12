Стиляги в возрасте от Ари Сет Коэна

Возраст уже ничему не помеха. Годы давно перестали быть оправданием для лени, нежелания что-то делать, а главное, для того, чтобы плохо выглядеть. Проект Advanced Style американского блогера Ари Сет Коэна — отличное тому доказательство.









В то время, когда люди падки на «унисекс», когда в моде монотонность, а черные и белые цвета вновь диктуют стиль, где взять вдохновения любителю эклектики и ярких образов? Ари знает ответ на этот вопрос: конечно же, в возрасте!







Не думайте, что мы сошли с ума. То, что делает Коэн, действительно не просто радует глаз — его кадры по-настоящему вдохновляют. Фотограф из Бруклина уже несколько лет снимает законодателей мод «третьего возраста». В каждом снимке — уникальный, экстравагантный стиль, любовь и непреодолимая тяга к жизни, которая стирает все возрастные границы и позволяет 90-летним людям выглядеть в тысячу раз круче, чем большинство 20-летних. И кажется, не только выглядеть, но и чувствовать.







Сьюзан Питт собственноручно создает плащи, которые потом с удовольствием носит не только она, но и множество поклонников ее таланта.







«Я представляю свои изделия в виде анимированных героев, — рассказывает Сьюзан. — Они путешествуют по миру, ходят в бары, ездят на машинах.

Каждая работа не похожа на другую. Любую, к слову, можно повесить на стену, как картину».89-летняя Одри.Эдриан и Кэймен.Альдо — 80-летний владелец одного из лучших ресторанов в Риме Pomidorro.В 2014 году лучшие снимки Коэна вошли в книгу Advanced Style. Благодаря этому изданию несколько модных домов обратились к героям Ари с предложением заключить контракт и принимать участие в модных показах. С помощью своих работ Ари заставляет мир не только пристальнее взглянуть на пожилых людей, но и предотвратить особую форму социальной стигматизации, которой старики (все — и модные, и не очень) удостаиваются совершенно незаслуженно.Эта 90-летняя женщина с уверенностью сказала Коэну после съемки: «Сначала стиль, потом комфорт». В этом ее секрет.«Я показываю пожилых людей в новом свете. Каждый хочет чувствовать себя хорошо в старости, эти люди подают нам всем идеальный пример того, как полноценно нужно проживать свою жизнь. Они как раз и являются ключом к успеху блога. В них есть мудрость, бесстрашие, позитивный взгляд на мир — все эти качества способны с легкостью вдохновлять каждого из нас», — говорит Коэн о своей работе.Ювелир и иллюстратор Гретхен Шилдс.«Секрет молодости в том, чтобы быть непокорной, немного бедноватой, но независимой и еще болтливой» — 69-летняя Сабина Райхель.Вэнни ди Филиппо.Кэти Конер. Занимается серфингом с 1950 года.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)