Индустриальная революция: детский труд на фотографиях начала XX века

Детский труд, запечатленный на фотографиях неизвестного фотографа в начале XX века .

1. Доставка ужина

Мальчик, доставляющий ужин для рабочих. Апрель 1913 года.

2. Нелегкая работа

15 летний мальчик, работающий на угольной шахте. Западная Вирджиния, сентябрь 1908 года.

3. Чистильщик сапог

Совсем юный чистильщик сапог. Нью-Йорк, 25 июля 1924 года.

4. Торговля корзинами

12 летняя девочка торгует плетёными корзинками. США, Штат Огайо, Август 1908 года.

5. Мальчик, занимающийся сушкой креветок

Мануэль, год, занимающийся сушкой креветок, совершенно не говорящий по английский. Штат Миссисипи, февраль 1911 года.

6. Сборщики хлопка

Джевел и Гарольд Уокер, собирающие от 20 до 25 фунтов хлопка в день. Оклахома, 10 октября 1916 года.

7. Юная помощница

Четырехлетняя Мария, помогающая своей матери чистить устрицы. Луизиана, март 1911 года.

8. Работа на шахте

Январь 1911 года. Группа подростков, занимающихся переработкой угля.Январь 1911 года.

9. Билетер в театре

12-летний билетер в театре, который доучился только до второго класса в школе.

10. Уличная торговля

Две девочки продающие на улице газеты в мае 1910 года.

11. Посыльный

15 летний посыльный работающий на телеграфную компанию. Штат Техас, сентябрь 1913 года.

12. Работа на стекло заводе

Подростки, работающие на стекольном заводе в августе 1908 года.

13. Сбор клюквы

Сезонный сбор клюквы в сентябре 1911 года.

14. Торговля газетами

Молодой человек торгующий газетами на входе в Капитолий. Калифорния, май 1915 года.

15. Сбор мусора

Мальчики , собирающие мусор на свалках в Бостоне в октябре 1909 года.