10 уникальных кладов эпохи викингов, которые помогли приоткрыть завесу тайны истории этого народа

1. Галлоуэйский клад

Часть Галлоуэйского клада.

Найден клад был в Шотландии.

Сосуд из клада.

2. Клад Долины Йорка

Никто и предположить не мог, что внутри такое сокровище!

3. Хоэнский клад

Хоэнский клад.

Вероятно, самый большой клад золота за всю историю нахождения тайников викингов.

4. Херефордширский клад

Когда ушлых металлоискателей разоблачили, большая часть клада была распродана.

5. Куэрдейлский клад

Самый большой клад эпохи викингов, который нашли в Великобритании.

6. Бедейлский клад

Бедейлский клад.

7. Клад в аэропорту Арланда

Самое большое сокровище викингов за всю историю.

8. Уотлингтонский клад

Этот клад не так велик, как остальные, но чрезвычайно важен для истории.

9. Клад Вигбихольма

Клад Вигбихольма.

10. Клад Спиллингса

Клад Спиллингса.