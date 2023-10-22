10 уникальных кладов эпохи викингов, которые помогли приоткрыть завесу тайны истории этого народа

Испокон веков грозные северные воины наводили страх и ужас на всех жителей Западной Европы, которых они нещадно грабили, убивали и обращали в рабство. В 8 веке на остров Линдисфарн обрушилось нашествие викингов. Древние летописи рассказывают о том, как полчища язычников осквернили святилища Божьи и пролили кровь святых. Они грабили всё, что видели, а потом закапывали клады. Сейчас ненасытная охота викингов за сокровищами является бесценным источником истории этого загадочного воинственного народа. Далее в обзоре 10 кладов эпохи викингов, которые многое рассказали об их жизни.
1. Галлоуэйский клад
Часть Галлоуэйского клада.
Это сказочное сокровище эпохи викингов было обнаружено в 2014 году в Шотландии. Галлоуэйский клад стал одним из величайших кладов древнего воинственного народа Скандинавии, из всех, которые когда-либо были обнаружены. В тайнике археологи нашли более сотни предметов. Среди бесценных артефактов были прекрасные ювелирные украшения из золота и серебра, декоративные стеклянные бусы, великолепная чаша из горного хрусталя, булавка в виде птицы, а также множество серебряных слитков. На одной из диадем была нанесена руническая надпись древнеанглийского имени Эгберт.
Найден клад был в Шотландии.
Сосуд из клада.
2. Клад Долины Йорка
Никто и предположить не мог, что внутри такое сокровище!
Ровно четверть века назад двое металлоискателей наткнулись на остатки металлического ящика. Они решили, что это свинцовый сундук и сразу же вызвали археологов. Никто не ожидал, что внутри окажется столь впечатляющее сокровище. Когда ящик извлекли из земли и очистили от грязи, оказалось, что он из серебра и покрыт золотом. Внутри же было более семи сотен монет и различных серебряных изделий. Многие монеты были незнакомы учёным, никогда ранее они таковых не встречали. Также внутри была чаша, подобная той, что уже хранилась на тот момент в Британском музее.
Самым интересным в кладе было то, что судя по предметам из Северной Африки, Франции, Афганистана, Древней Руси, Скандинавии и Ирландии — торговая сеть викингов была довольно обширной.
3. Хоэнский клад
Хоэнский клад.
Хоэнский клад — наверное, самый большой тайник с золотом эпохи викингов. Серебро было более ценным драгоценным металлом у этого народа. Нашли сокровище в 1875 году на одной норвежской ферме совершенно случайно, во время сельскохозяйственных работ. Тайник содержал в себе более двух сотен предметов. Там были перстни, кольца, ожерелья и монеты. Артефакты из этого клада более всего интересны тем, что они охватывают период истории длиною в 5 веков! Самая древняя монета в нём была римской, выпущенной около 360 года, а самая новая была отчеканена в конце 9 века. Это говорит о том, что клад хранили в течение нескольких поколений. Многие предметы имели французское происхождение.
Вероятно, самый большой клад золота за всю историю нахождения тайников викингов.
4. Херефордширский клад
Херефордширский тайник, вероятно, самый вопиющий пример того, почему о столь важных исторических находках следует сообщать официальным службам. Около 30 лет назад металлоискатели обнаружили сокровище, о котором не пожелали сообщить властям. Вместо этого ушлые дельцы стали распродавать его по частям различным дилерам. Когда на след преступников вышли, то от клада осталось всего несколько предметов.
Когда ушлых металлоискателей разоблачили, большая часть клада была распродана.
Среди того, что удалось вернуть, три десятка серебряных монет, слиток серебра и потрясающий золотой кулон со сферой из горного хрусталя. Полиция выяснила, что изначально тайник содержал более 300 редких древних монет. Клад оценили более чем в 12 миллионов фунтов стерлингов. Металлоискатели могли претендовать на половину этой суммы, а вместо этого уничтожили уникальные исторические артефакты и сели за это на несколько лет за решётку.
5. Куэрдейлский клад
Самый большой клад эпохи викингов, который нашли в Великобритании.
Куэрдейлский клад является самым крупным из когда-либо найденных на территории современной Великобритании. Он содержит почти 9 тысяч предметов и датируется началом 10 века. В середине 19 века на тайник наткнулись рабочие, которые укрепляли берега реки в Ланкашире. Землевладельцы разрешили им оставить себе по одной монете, чтобы обеспечить сохранность ценной находки.
Всего в огромном свинцовом сундуке было огромное количество серебряных монет и костяные булавки. Большинство было норвежскими, но попадались и мусульманские деньги. Расположение тайника говорит о том, что его планировали вывезти из страны по морю. Возможно, это была оплата товаров или каких-либо услуг.
6. Бедейлский клад
Бедейлский клад.
Этот клад тоже нашли металлоискатели, только они сразу же сообщили куда надо. Сокровище включало серебряные слитки, шейные кольца из серебра и меч. Хранилось всё это, предположительно, в деревянном ящике, который давно сгнил. Самой интересной деталью находки был меч. Его рукоять была украшена небольшими золотыми каплями. Отсутствие монет в кладах не является редкостью. В те времена в качестве оплаты запросто использовались слитки, а также куски серебра или золота.
7. Клад в аэропорту Арланда
Самое большое сокровище викингов за всю историю.
Одним из самых больших сокровищ эпохи викингов стал клад, обнаруженный в Стокгольмском аэропорту Арланда. Именно эта находка помогла, наконец, учёным связать воедино те крупицы информации, которые существовали на тот момент об обширных торговых связях легендарных скандинавских воинов. Возле аэропорта был курган. При его раскопках исследователи сначала наткнулись на одну серебряную монету, потом ещё одну, потом ещё и ещё... Всего их там было найдено почти 500!
В большинстве своём эти деньги были отчеканены в Багдаде и Дамаске около 9 века. Также среди них были персидские монеты, которые на момент захоронения клада уже насчитывали по несколько сотен лет. Историки говорят, что это свидетельствует об обширных торговых связях викингов на Ближнем Востоке. Сам курган старше своего тайного сокровища на целую 1000 лет! Скорее всего, клад закопали там потому что курган был очень удобным ориентиром.
8. Уотлингтонский клад
Этот клад не так велик, как остальные, но чрезвычайно важен для истории.
По меркам других сокровищ из данного списка Уотлингтонский клад не так велик. Однако для науки он невероятно важен. Находка стала источником важной исторической информации. Благодаря обнаруженным предметам удалось прояснить массу интересных моментов в отношениях между враждующими британскими королевствами. Во второй половине 9 века викинги вторглись в Англию и захватили её северную часть, в то время как Альфред Великий правил на юге в Уэссексе.
Уотлингтонское сокровище содержит 13 экземпляров британских монет, на которых Альфред изображён рядом с Кеовульфом II, правителем Мерсии. Чеканка этих монет должна была стать показателем единства правителей Британии перед лицом общего врага — викингов. Для историков это было чрезвычайно важно, ведь долгое время они считали, что Кеовульф был ставленником варваров с севера.
9. Клад Вигбихольма
Клад Вигбихольма.
Обнаруженный в шведском городе Вигбихольме, клад содержал огромное количество украшений и серебряных монет. Там были ожерелья, браслеты, жемчужные подвески и кольца. В этом тайнике, найденном под половицами древнего здания, была одна прелюбопытнейшая монета, которая особо заинтересовала археологов. Она помогла учёным установить торговые связи между норманнами и викингами. До этого момента было чрезвычайно мало свидетельств этого. То, что эти монеты попадаются в кладах суровых скандинавских воинов весьма редко, объясняется тем, что викинги из всех металлов предпочитали серебро. Норманны же смешивали его с медью, а потому в свои «тайные банковские ячейки» скандинавы эти деньги не складывали.
10. Клад Спиллингса
Клад Спиллингса.
Спиллингсский клад является самым большим сокровищем викингов из когда-либо найденных в мире. Он был обнаружен 24 года назад на ферме недалеко от шведского городка Спиллингс. Здесь проводились археологические раскопки и всё поле сканировали металлоискателями, чтобы ничего не пропустить. Когда детекторы зашкалило от огромного количества металла, археологи раскопали такой большой клад серебра, которого не видели никогда. Всего на этом поле было найдено три тайника. Клад содержал почти 15 тысяч монет и пять сотен браслетов. Большинство монет были исламскими и датировались 6-9 веком. Общий вес серебра составил почти полцентнера. Драгоценный металл был самого высокого качества.
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