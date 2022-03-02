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16 оригинальных идей, как создать небольшой декоративный террариум своими руками


Маленький сказочный террариум в лампочке - необычное и креативное дополнение.

Маленький сказочный террариум в лампочке - необычное и креативное дополнение.

Террариум может стать прекрасным украшением для любого помещения. Самое главное, что это один из тех предметов декора, который может быть любого размера и исполнения. Подойдет он как для рабочего, так и для жилого места. В новом обзоре были собраны наиболее яркие примеры таких террариумов.

1. Мини-террариум


Маленький террариум в стеклянном стакане.

Маленький террариум в стеклянном стакане.

 

2. Оригинальный декор


Оригинальный декор маленького террариума в банке.

Оригинальный декор маленького террариума в банке.

 

3. Подвесные террариумы


Подвесные террариумы в стеклянных сферах станут отличным дополнением к интерьеру.

Подвесные террариумы в стеклянных сферах станут отличным дополнением к интерьеру.

 

4. Сказочный террариум в лампочке


Маленький сказочный террариум в лампочке - необычное и креативное дополнение.

Маленький сказочный террариум в лампочке - необычное и креативное дополнение.

 

5. Необыкновенный террариум


Необыкновенный террариум в кругло сфере добавит в любой интерьер чуточку разнообразия.

Необыкновенный террариум в кругло сфере добавит в любой интерьер чуточку разнообразия.

 

6. Декоративный террариум


Красивый декоративный террариум с водопадом и домиком.

Красивый декоративный террариум с водопадом и домиком.

 

7. Террариум в чайнике


Фантастический террариум, созданный в стеклянном чайнике.

Фантастический террариум, созданный в стеклянном чайнике.

 

9. Искусственные растения в террариуме


Искусственные растения в интерьере маленьком террариуме.

Искусственные растения в интерьере маленьком террариуме.

 

10. Террариум в круглой сфере


Отличный декоративный террариум в круглой сфере.

Отличный декоративный террариум в круглой сфере.

 

11. Террариум, визуально предающий свежесть


Оригинальное решение для просто террариума, предающего свежесть помещению.

Оригинальное решение для просто террариума, предающего свежесть помещению.

 

12. Приятная экономия времени и сил


Маленький террариум с бабочками - отличное решение для тех, у кого не хватает времени позаботится о живых растениях.

Маленький террариум с бабочками - отличное решение для тех, у кого не хватает времени позаботится о живых растениях.

 

13. В японском стиле


Декоративный террариум в японском стиле.

Декоративный террариум в японском стиле.

 

14. Открытый искусственный террариум


Открытый искусственный террариум на стеклянном блюдце.

Открытый искусственный террариум на стеклянном блюдце.

 

15. Террариум в стеклянной банке


Террариум в стеклянной банке с двумя фантастическими фигурками.

Террариум в стеклянной банке с двумя фантастическими фигурками.

 

16.Живописный террариум


Живописный террариум для настоящих любителей природной красоты.

Живописный террариум для настоящих любителей природной красоты.

 

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16 оригинальных идей, как создать небольшой декоративный террариум своими руками

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16 оригинальных идей, как создать небольшой декоративный террариум своими рукамиПодписаться на мой Instagram
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