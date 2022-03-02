16 оригинальных идей, как создать небольшой декоративный террариум своими руками

Маленький сказочный террариум в лампочке - необычное и креативное дополнение.
Террариум может стать прекрасным украшением для любого помещения. Самое главное, что это один из тех предметов декора, который может быть любого размера и исполнения. Подойдет он как для рабочего, так и для жилого места. В новом обзоре были собраны наиболее яркие примеры таких террариумов.
1. Мини-террариум
Маленький террариум в стеклянном стакане.
2. Оригинальный декор
Оригинальный декор маленького террариума в банке.
3. Подвесные террариумы
Подвесные террариумы в стеклянных сферах станут отличным дополнением к интерьеру.
4. Сказочный террариум в лампочке
Маленький сказочный террариум в лампочке - необычное и креативное дополнение.
5. Необыкновенный террариум
Необыкновенный террариум в кругло сфере добавит в любой интерьер чуточку разнообразия.
6. Декоративный террариум
Красивый декоративный террариум с водопадом и домиком.
7. Террариум в чайнике
Фантастический террариум, созданный в стеклянном чайнике.
9. Искусственные растения в террариуме
Искусственные растения в интерьере маленьком террариуме.
10. Террариум в круглой сфере
Отличный декоративный террариум в круглой сфере.
11. Террариум, визуально предающий свежесть
Оригинальное решение для просто террариума, предающего свежесть помещению.
12. Приятная экономия времени и сил
Маленький террариум с бабочками - отличное решение для тех, у кого не хватает времени позаботится о живых растениях.
13. В японском стиле
Декоративный террариум в японском стиле.
14. Открытый искусственный террариум
Открытый искусственный террариум на стеклянном блюдце.
15. Террариум в стеклянной банке
Террариум в стеклянной банке с двумя фантастическими фигурками.
16.Живописный террариум
Живописный террариум для настоящих любителей природной красоты.
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