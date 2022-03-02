16 оригинальных идей, как создать небольшой декоративный террариум своими руками

Маленький сказочный террариум в лампочке - необычное и креативное дополнение.

1. Мини-террариум

Маленький террариум в стеклянном стакане .

2. Оригинальный декор

Оригинальный декор маленького террариума в банке.

3. Подвесные террариумы

Подвесные террариумы в стеклянных сферах станут отличным дополнением к интерьеру.

4. Сказочный террариум в лампочке

Маленький сказочный террариум в лампочке - необычное и креативное дополнение.

5. Необыкновенный террариум

Необыкновенный террариум в кругло сфере добавит в любой интерьер чуточку разнообразия.

6. Декоративный террариум

Красивый декоративный террариум с водопадом и домиком.

7. Террариум в чайнике

Фантастический террариум, созданный в стеклянном чайнике.

9. Искусственные растения в террариуме

Искусственные растения в интерьере маленьком террариуме.

10. Террариум в круглой сфере

Отличный декоративный террариум в круглой сфере.

11. Террариум, визуально предающий свежесть

Оригинальное решение для просто террариума, предающего свежесть помещению.

12. Приятная экономия времени и сил

Маленький террариум с бабочками - отличное решение для тех, у кого не хватает времени позаботится о живых растениях.

13. В японском стиле

Декоративный террариум в японском стиле.

14. Открытый искусственный террариум

Открытый искусственный террариум на стеклянном блюдце.

15. Террариум в стеклянной банке

Террариум в стеклянной банке с двумя фантастическими фигурками.

16.Живописный террариум

Живописный террариум для настоящих любителей природной красоты .