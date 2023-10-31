Как спрятать батарею стильно

Спрячьте батарею стильно и функционально! Возведите вокруг неё консоль. Это не только красиво, но ещё и практично, ведь на столешнице консоли также можно хранить вещи.

Батарею не будет видно, однако, ей можно продолжать пользоваться, как обычно.







Материалы:



бруски для каркаса;



рейки;



фанера для декоративного оформления боковых сторон консоли;



ширма (перегородка) вместо дверец;



саморезы; доски для столешницы;



масло-воск и акриловая краска.







Процесс изготовления



Нарежьте бруски на детали для каркаса. Размеры будут зависеть строго от вашей батареи. Понадобится 2 длинных горизонтальных бруска, 6 вертикальных и несколько маленьких.



Уточнение: из 2 длинных и 2 коротких брусков соберите боковую прямоугольную деталь консоли. Чтобы сделать её декоративной, прикрепите рейки и «утопите» внутрь фанеру.







Возведите каркас консоли из брусков. 2 боковые детали с фанерой по бокам + бруски, закреплённые на саморезы на равном расстоянии друг от друга под дверцы.







Сверху установите длинные бруски, которые усилены «перекладинами» из коротких брусков. На бруски присверлите доски, которые буду выполнять роль столешницы. Покройте масло-воском. В качестве дверец используйте разделённую ширму (перегородку).







Установите ручки на дверцы. Каркас из брусков и ширму покройте акриловой краской желаемого цвета + лаком по желанию.







Простая и такая стильная консоль под батарею! Смотрится исключительно красиво, дополняет интерьер и является его функциональной частью. Сборка лёгкая и понятная!





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