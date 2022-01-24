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Тостер «от кутюр»: как выглядит самая красивая бытовая техника от Smeg и Dolce & Gabbana


Красивейшая коллекция бытовой техники Sicily is my love от Smeg и Dolce & Gabbana

Красивейшая коллекция бытовой техники Sicily is my love от Smeg и Dolce & Gabbana

 

В идеальном мире техника должна просто работать: исправно и без перебоев. Но, согласитесь: приятно, когда она ещё и выглядит здорово. К примеру, чайник из этого обзора вряд ли сделает воду вкуснее, а тостер не превратит хлеб во французский круассан. Но порадовать взгляд дизайном и поднять аппетит с утра им точно под силу. Ещё бы: это же Dolce & Gabbana!

Красивейшая коллекция бытовой техники Sicily is my love от Smeg и Dolce & Gabbana

Красивейшая коллекция бытовой техники Sicily is my love от Smeg и Dolce & Gabbana

 

Все Дома моды давно уяснили простую истину: искусство – искусством, а продажи – это главное. Вот и нередко отходят от привычной одежды-обуви-аксессуаров в сторону неожиданных, но продаваемых коллабораций. Например, легендарный итальянский Дом Dolce & Gabbana вступил во временный союз с «земляками» - итальянским же брендом Smeg, крупным производителем бытовой техники. Вместе они создали коллекцию самого красивого оборудования для кухни. Готовы спорить: такой красоты вы не увидите в привычном магазине техники.
Красивейшая коллекция бытовой техники Sicily is my love от Smeg и Dolce & Gabbana

Красивейшая коллекция бытовой техники Sicily is my love от Smeg и Dolce & Gabbana

 
Красивейшая коллекция бытовой техники Sicily is my love от Smeg и Dolce & Gabbana

Красивейшая коллекция бытовой техники Sicily is my love от Smeg и Dolce & Gabbana

 
Красивейшая коллекция бытовой техники Sicily is my love от Smeg и Dolce & Gabbana

Красивейшая коллекция бытовой техники Sicily is my love от Smeg и Dolce & Gabbana

 

Итальянцы известны своим патриотизмом и семейными ценностями.
Неудивительно, что объединив усилия, два крупных итальянских бренда признались в любви родной Италии. Коллекция бытовой техники под названием Sicily is my love отдаёт дань и традициям, и современному искусству. Уникальные принты напоминают сицилийскую роспись или мозаику с узнаваемыми орнаментами в виде лимонов, груш и цветов. Как тут не вспомнить пёстрые платья знойных итальянок?
Красивейшая коллекция бытовой техники Sicily is my love от Smeg и Dolce & Gabbana

Красивейшая коллекция бытовой техники Sicily is my love от Smeg и Dolce & Gabbana

 

 
Красивейшая коллекция бытовой техники Sicily is my love от Smeg и Dolce & Gabbana

Красивейшая коллекция бытовой техники Sicily is my love от Smeg и Dolce & Gabbana

 

 
Красивейшая коллекция бытовой техники Sicily is my love от Smeg и Dolce & Gabbana

Красивейшая коллекция бытовой техники Sicily is my love от Smeg и Dolce & Gabbana

 

Коллекция бытовой техники Sicily is my love от Smeg и Dolce & Gabbana включает расписные тостеры, кухонные комбайны, блендеры, соковыжималки и электрический чайник.
Красивейшая коллекция бытовой техники Sicily is my love от Smeg и Dolce & Gabbana

Красивейшая коллекция бытовой техники Sicily is my love от Smeg и Dolce & Gabbana

 
Красивейшая коллекция бытовой техники Sicily is my love от Smeg и Dolce & Gabbana

Красивейшая коллекция бытовой техники Sicily is my love от Smeg и Dolce & Gabbana

 

Образцы итальянского шика были представлены на выставке техники Exhibited at Salone del Mobile 2017. Но когда коллекция поступит в продажу, пока не анонсируется. Так же, как и сколько будет стоить каждая единица. Но, учитывая именитое происхождение, ожидаем увидеть заоблачные ценники. Хоть и тостер, но ведь от Dolce & Gabbana.
Красивейшая коллекция бытовой техники Sicily is my love от Smeg и Dolce & Gabbana

Красивейшая коллекция бытовой техники Sicily is my love от Smeg и Dolce & Gabbana

 

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Тостер «от кутюр»: как выглядит самая красивая бытовая техника от Smeg и Dolce & Gabbana

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Тостер «от кутюр»: как выглядит самая красивая бытовая техника от Smeg и Dolce & GabbanaПодписаться на мой Instagram
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