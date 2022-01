Тостер «от кутюр»: как выглядит самая красивая бытовая техника от Smeg и Dolce & Gabbana

Красивейшая коллекция бытовой техники Sicily is my love от Smeg и Dolce & Gabbana

В идеальном мире техника должна просто работать: исправно и без перебоев. Но, согласитесь: приятно , когда она ещё и выглядит здорово. К примеру, чайник из этого обзора вряд ли сделает воду вкуснее, а тостер не превратит хлеб во французский круассан. Но порадовать взгляд дизайном и поднять аппетит с утра им точно под силу. Ещё бы: это же Dolce & Gabbana!Все Дома моды давно уяснили простую истину: искусство – искусством, а продажи – это главное. Вот и нередко отходят от привычной одежды-обуви-аксессуаров в сторону неожиданных, но продаваемых коллабораций. Например, легендарный итальянский Домвступил во временный союз с «земляками» - итальянским же брендом, крупным производителем бытовой техники. Вместе они создали коллекцию самого красивого оборудования для кухни. Готовы спорить: такой красоты вы не увидите в привычном магазине техники.Итальянцы известны своим патриотизмом и семейными ценностями.Неудивительно, что объединив усилия, два крупных итальянских бренда признались в любви родной Италии. Коллекция бытовой техники под названиемотдаёт дань и традициям, и современному искусству. Уникальные принты напоминают сицилийскую роспись или мозаику с узнаваемыми орнаментами в виде лимонов, груш и цветов. Как тут не вспомнить пёстрые платья знойных итальянок?Коллекция бытовой техники Sicily is my love от Smeg и Dolce & Gabbana включает расписные тостеры , кухонные комбайны, блендеры, соковыжималки и электрический чайник.Образцы итальянского шика были представлены на выставке техники Exhibited at Salone del Mobile 2017. Но когда коллекция поступит в продажу, пока не анонсируется. Так же, как и сколько будет стоить каждая единица. Но, учитывая именитое происхождение, ожидаем увидеть заоблачные ценники. Хоть и тостер, но ведь от Dolce & Gabbana.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: