Какое средство почти мгновенно справится с этим без бинтов и перевязок

Это средство должно быть у каждого дома.
Неприятность может случиться с каждым. Вот вы режете салат, как вдруг палец случайно кровоточит. Или маленькие дети — они так часто падают. Конечно, есть зеленка или йод, но полезно иметь в аптечке средство, которое действует намного быстрее. С ним практически мгновенно можно остановить кровотечение, будь это царапина или что-то посерьезнее. Современная медицина уже давно продвинулась вперед и предлагает более естественные и совершенно безопасные методы для остановки крови. Хотелось бы поделиться оригинальным и эффективным средством.
Как ни странно, это чудо-средство - кайенский перец.
1. Основные свойства чили
Кайенский перец во всей красе. /Фото: 1rxbfb2hflyo2jt6jd3f6sjr-wpengine.netdna-ssl.com
Перец чили обладает мощными антибактериальными свойствами. Одна из наиболее острых пряностей в мире решит проблему кровотечения открытой раны за считанные секунды. Она хорошо успокаивает мелкие порезы, а также лечит более серьезные порезы своей природной силой.
2. Почему должно сработать?
Быстро, действенно и недорого. /Фото: cdn1.newsner.com
Причина, по которой это средство работает, заключается в необычной реакции при его взаимодействии с телом. Перец регулирует кровяное давление — это значит, что в области раны не будет увеличиваться поток крови, как это обычно происходит. Кровь быстро сворачивается и давление нормализуется. Чтобы средство подействовало, кайенским перцем нужно присыпать рану. Но можно и выпить внутрь. Для этого следует руководствоваться советами доктора Джона Кристофера из его книги «Школа естественного исцеления». Согласно рекомендациям нужно взять ложку пряности и размещать в стакане теплой воды. После того как выпьете можно досчитать до 10, и кровотечение прекратится. Неважно, будет это внутреннее или внешнее кровотечение, одна чайная ложка перца чили с водой способна решить проблему.
3. Быстро проверить аптечку
Перец должен быть у всех. /Фото: ichef.bbci.co.uk
Долгое время пряность считалась чудодейственным средством, но потом это забылось, а чили стал популярен как обычная острая приправа. Убедитесь, что кайенский перец всегда находится в вашей аптечке! Такая полезная вещь пригодится не только для кухни.
4. Несравненная польза для здоровья
Полезных эффектов у перца очень много. /Фото: cs541608.userapi.com
Кайенский перец полезен еще по ряду причин:
• облегчает зубную боль;
• уменьшает боль в суставах;
• обладает мощным противогрибковым воздействием;
• помогает похудеть;
• стимулирует процессы пищеварения, увеличивает выработку желудочного сока и ферментов;
• лечит дегенеративные и различные хронические патологии;
• снижает вероятность появления сердечного приступа или инсульта;
• устраняет головные боли и мигрени;
• лечит синусит, боли в горле и сильный раздражающий кашель;
• уменьшает диарею и расстройство желудка;
• улучшает здоровье ротовой полости и увеличивает образование слюны;
• устраняет судороги и язвы.
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