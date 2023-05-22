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Может ли собака быть похожей на овцу?

Собаки породы японский пудель выглядят, как ягнята благодаря своему великолепному пушистому меху. Особенно, если постричь правильно.

Познакомьтесь с очаровательным японским пуделем, чья стрижка делает его похожим на овцу, когда он бегает по полям. Немного позитива.

Может ли собака быть похожей на овцу

Создание такой новой прически занимает два часа.

Может ли собака быть похожей на овцу

Бегающий позитивчик.

Может ли собака быть похожей на овцу

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Как выглядит такая собака, если ее помыть?


А вот так:

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Может ли собака быть похожей на овцу?

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