Может ли собака быть похожей на овцу?

С нами не соскучишься!

Собаки породы японский пудель выглядят, как ягнята благодаря своему великолепному пушистому меху. Особенно, если постричь правильно.



Познакомьтесь с очаровательным японским пуделем, чья стрижка делает его похожим на овцу, когда он бегает по полям. Немного позитива.







Создание такой новой прически занимает два часа.







Бегающий позитивчик.























Как выглядит такая собака, если ее помыть?

А вот так:Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: