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Гениальные шизофреники, которые изменили наш мир

Пять человек из тысячи больны шизофренией. Этот недуг в равной степени распространен у мужчин и женщин. А первые описания шизофреноподобных симптомов можно встретить уже в XVII веке до нашей эры, в «Книге Сердец» — части древнего египетского папируса Эберса. Кто же из гениальных людей болел шизофренией?

Бетти Пейдж


Гениальные шизофреники, которые изменили наш мир

Американская фотомодель Бетти Пейдж является секс-символом 50-х годов прошлого века. Снималась в жанрах эротика, фетиш и пин-ап.
В 1958 году Пейдж заинтересовалась религией, в 1959-м становится христианкой. В дальнейшем она активно работала в христианских организациях.

В 1979 году врачи поставили диагноз «шизофрения».

2. Филип К. Дик


Гениальные шизофреники, которые изменили наш мир

Считается, что легкая форма шизофрении была у писателя Филипа К. Дика, прославившегося скай-фай-романами «Мечтают ли андроиды об электроовцах», по которому сняли фильм «Бегущий по лезвию бритвы», и «Воспоминания оптом и в розницу», который лег в основу фильма «Вспомнить всё». Некоторые полагают, что именно болезнь помогла автору создать подобные сюжеты книг.

3. Винсент Ван Гог


Гениальные шизофреники, которые изменили наш мир

Считается, что большую часть картин нидерландский художник-постимпрессионист создал в тот момент, когда у него участились шизофренические припадки. В это время он творил по несколько картин в день и мог не спать целыми сутками.

4. Фридрих Вильгельм Ницше


Гениальные шизофреники, которые изменили наш мир

Исследователи сходятся во мнении, что этот известный философ без гражданства был обладателем пугающего диагноза — «ядерная мозаичная шизофрения». В настоящее время эту хворь называют одержимостью, а самым ярким ее симптомом является мания величия. Вероятнее всего, именно шизофрения послужила импульсом к идее о сверхчеловеке.

5. Николай Васильевич Гоголь


Гениальные шизофреники, которые изменили наш мир

Исследователи творчества и жизни Гоголя считают, что он страдал шизофренией, которая была дополнена периодическими приступами психоза и клаустрофобии. Николая Васильевича часто посещали звуковые и зрительные галлюцинации. Именно на их основе писатель создал некоторых героев своих произведений. Апатия и депрессия резко сменялись периодами чрезмерной активности и вдохновения. О себе писатель говорил, что органы в его теле смещены или вовсе расположены вверх ногами.

6. Исаак Ньютон


Гениальные шизофреники, которые изменили наш мир

Часть исследователей полагает, что Исаак Ньютон страдал от шизофрении и биполярного расстройства. Он был гениальным математиком и физиком, но с ним было очень сложно разговаривать и настроение его менялось ежечасно.

7. Парвин Баби — индийская актриса


Гениальные шизофреники, которые изменили наш мир

Знаменитая индийская актриса, которая уже в тридцатилетнем возрасте начала лечиться от шизофрении. Считалась самой гламурной актрисой Болливуда. Обвиняла ЦРУ, КГБ, Моссад в том, что те хотят ее смерти.

8. Александр Николаевич Скрябин


Гениальные шизофреники, которые изменили наш мир

Александр Николаевич был человеком мнительным и крайне религиозным. Пугал родных и друзей резкими изменениями в настроении, а также своими взглядами на все происходящее. Помимо неповторимой музыки, к его заслугам относится первое в истории использование и популяризация цветомузыки. По мнению врачей, Александр Николаевич страдал шизофренией.

9. Майя Мякила


Гениальные шизофреники, которые изменили наш мир

Шведская художница, которой поставлен диагноз «шизофрения». Она проживает в небольшом городке Норркопинг. Ее рисунки также изучают лечащие врачи. Считается одной из самых провокационных художниц современности.

10. Джон Нэш


Гениальные шизофреники, которые изменили наш мир

Джон Форбс Нэш-младший — известный американский математик, который работал в области теории игр, а также дифференциальной геометрии. Является лауреатом Нобелевской премии по экономике 1994 года. Общественности известен благодаря фильму «Игры разума», снятому о его жизни. Примечательно, что Джон Нэш смог смириться со своей болезнью и научился не обращать внимания на ее проявление, что врачи первоначально посчитали улучшением. Погиб в автокатастрофе в мае 2015 года.

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