Эффективный способ размножения бегонии

Бегония — чудесное комнатное растение, которое требует минимального ухода. Несколько бегоний на подоконнике могут украсить комнату и наполнят ее красивым цветением.

Если, побывав в гостях, вы увидели у подруги красивый сорт бегонии, просто попросите у нее пару веточек, которые очень легко можно укоренить и в последствии вырастить из них большое красивое растение.







Подготовьте веточки для проращивания: для этого используя стерильный инструмент, срежьте все боковые побеги.







Срежьте мякоть банана с небольшим количеством кожуры и поместите ее на рыхлую плодородную почву. Сверху на мякоть банана поместите подготовленные черенки.







Присыпьте черенки небольшим количеством земли и обильно полейте их водой.

Ухаживайте за черенками обычным образом, и уже через 2 недели будет заметен результат: начнет активно развиваться корневая система, появятся молодые листочки. Такому активному развитию корневой системы и росту зеленой массы способствует кожура и мякоть банана. В плодах содержится большое количество калия, магния, различных витаминов и питательных веществ, которые необходимы каждому растению. Таким образом, банан выступает в качестве эффективного органического удобрения.







Черенки с разросшимися корнями пересадите в более крупные контейнеры, где они продолжат свой активный рост.





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