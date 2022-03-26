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Как это работает: искусство молока в замедленной съемке


О том, как делаются рисунки на кофе.

О том, как делаются рисунки на кофе.

Наверняка многие слышали о такой вещи, как «Латте-арт». Название образуется итальянских слов молоко и искусство. Те, кто владеют этим мастерством, наносят при помощи молока рисунки, узоры и даже целые картины на свежеприготовленный экспрессо. Как устроен процесс нанесения, смотрим в новом авторском видео.

Как происходит процесс рисования при помощи молока? В действительности все не так страшно и сложно, как кажется человеку непосвящённому в это искусство. Немного усердия и вы сможете рисовать точно также!

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Как это работает: искусство молока в замедленной съемке

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Как это работает: искусство молока в замедленной съемкеПодписаться на мой Instagram
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