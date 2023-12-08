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Жизнь в танце: Известные танцоры прошлого, которым рукоплескало полмира


Танцовщик живет своим танцем и вкладывает в него всю свою душу и силы.

Танцовщик живет своим танцем и вкладывает в него всю свою душу и силы.

Танец – это один из самых чувственных видов искусство. Люди начали танцевать ещё на заре своего существования и танцевали даже в самые непростые исторические времена. Танец и его жанры видоизменялись, пройдя путь от ритуальных танцев первобытного человека до современной хореографии. О том, как выглядели танцоры прошлого века, можно узнать, посмотрев на старые фотографии.

1. Знаменитый танцор и хореограф балета - Эдвард Виллелла


Мировая знаменитость, сыгравшая множество первых партий и единственный американец, который был приглашен станцевать на бис в Большом театре.

Мировая знаменитость, сыгравшая множество первых партий и единственный американец, который был приглашен станцевать на бис в Большом театре.

 

2. Основоположница современного танца - Рут Сен-Дени


Американская танцовщица, увлеченная Востоком, любила выступать в восточном стиле в экзотических и полупрозрачных костюмах, с роскошными декорациями и световыми эффектами.

Американская танцовщица, увлеченная Востоком, любила выступать в восточном стиле в экзотических и полупрозрачных костюмах, с роскошными декорациями и световыми эффектами.

 

3. Артисты балета


Прославленная балерина Ирина Баронова с партнером Романом Ясинским.

Прославленная балерина Ирина Баронова с партнером Романом Ясинским.

 

4. Американская танцовщица и хореограф


Рут Сен-Дени называли «первой леди американского танца».

Рут Сен-Дени называли «первой леди американского танца».

 

5. Испанские страсти


Испанская красавица Карменсита, 1900 год.

Испанская красавица Карменсита, 1900 год.

 

6. Ева Слатер


Улыбающаяся Ева Слатер позирует перед фотографом после выступления.

Улыбающаяся Ева Слатер позирует перед фотографом после выступления.

 

7. Крисси Карлин


Обладательница великолепных ножек замерла в танцевальном па.

Обладательница великолепных ножек замерла в танцевальном па.

 

8. Кари де Мар


Танцовщица вживаясь в роль может импровизировать на сцене.

Танцовщица вживаясь в роль может импровизировать на сцене.

 

9. Австралийская танцовщица Кларисса Роза Сахарет


Актриса, выступавшая под псевдонимом Сахарет, большую популярность получила благодаря необычным номерам в программе - задирала ноги выше головы и показывала все свои нижние юбки.

Актриса, выступавшая под псевдонимом Сахарет, большую популярность получила благодаря необычным номерам в программе - задирала ноги выше головы и показывала все свои нижние юбки.

 

10. Юная Мэйбл Кларк


Профессиональная балерина и танцовщица.

Профессиональная балерина и танцовщица.

 

11. Йони Кланси


Актриса выступала в кабаре и в театрах.

Актриса выступала в кабаре и в театрах.

 

12. Ослепительная бэби-балерина


Ирина Баронова танцевала в труппе Ballet Russes, куда ее в возрасте 13 лет принял хореограф Джордж Баланчин.

Ирина Баронова танцевала в труппе Ballet Russes, куда ее в возрасте 13 лет принял хореограф Джордж Баланчин.

 

13. Романтический образ


Синтия Грегори с партнером Эриком Бруном.

Синтия Грегори с партнером Эриком Бруном.

 

14. Русская балерина Ирина Баронова


Балерина станцевала сольные партии в «Спящей красавице», «Золотом Петушке», «Петрушке», «Жар-Птице» и других спектаклях.

Балерина станцевала сольные партии в «Спящей красавице», «Золотом Петушке», «Петрушке», «Жар-Птице» и других спектаклях.

 

15. Лои Фуллер в образе бабочки


Американская танцовщица привязывала к рукам длинные планки, покрытые метрами шелковой ткани, для создания образа бабочки или языков пламени.

Американская танцовщица привязывала к рукам длинные планки, покрытые метрами шелковой ткани, для создания образа бабочки или языков пламени.

 

16. Сен-Дени, урожденная Рут Денни


Знаменитая американская танцовщица и хореограф Рут Сен-Дени ставит постановки на различные темы.

Знаменитая американская танцовщица и хореограф Рут Сен-Дени ставит постановки на различные темы.

 

17. Рут Сен-Дени


Рут в образе монахини с молитвенником в руках.

Рут в образе монахини с молитвенником в руках.

 

18. Танцовщица эпохи модерн


Рут Сен-Дени в постановке «Радха».

Рут Сен-Дени в постановке «Радха».

 

19. Супруги Касл


История жизни танцевальной пары Ирен и Вернона была экранизирована в 1939 году, а главные роли сыграли Фред Астэр и Джинджер Роджерс.

История жизни танцевальной пары Ирен и Вернона была экранизирована в 1939 году, а главные роли сыграли Фред Астэр и Джинджер Роджерс.

 

20. Ирмгад фон Роттентал



Ирмгад фон Роттентал исполняла главные партии в спектаклях.

 

21. Джузеппе Бонфильо и Мадемуазель Дази


Артисты балета перед выступлением.

Артисты балета перед выступлением.

 

22. Ирена и Вернон Касл


Знаменитая американская пара танцоров, выступавших в Европе и Америке.

Знаменитая американская пара танцоров, выступавших в Европе и Америке.

 

23. Нежная Ирмгад фон Роттентал


Артистка балетного театра, исполнительница классических танцев.

Артистка балетного театра, исполнительница классических танцев.

 

24. Многогранный Джером Робертс


Работал в классическом балете, на Бродвее, в кино и на телевидении.

Работал в классическом балете, на Бродвее, в кино и на телевидении.

 

25. Самая влиятельная пара в начале 20-го века


Вернон и Ирен Касл - танцоры, выступавшие в стиле аргентинского танго.

Вернон и Ирен Касл - танцоры, выступавшие в стиле аргентинского танго.

 

26. Профессиональные танцоры


Балерины в легких одеждах, которые манили воздушностью и не сковывали движений.

Балерины в легких одеждах, которые манили воздушностью и не сковывали движений.

 

27. Основоположница свободного танца - Айседора Дункан


Американская танцовщица импровизировала в танце, используя разные движения, шаги, прыжки, повороты.

Американская танцовщица импровизировала в танце, используя разные движения, шаги, прыжки, повороты.

 

28. Жеппе и Фенни Делано


История, рассказанная в танце.

История, рассказанная в танце.

 

29. Несравненная Лои Фуллер


Танцовщица считается «пионером» в области сценического танца.

Танцовщица считается «пионером» в области сценического танца.

 

30. Искусство танца


Воздушные и грациозные балерины в образе.

Воздушные и грациозные балерины в образе.

 

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