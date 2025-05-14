Как визуально сделать низкие потолки выше

Если вам не нравятся обои, их можно переклеить, если сломалась мебель – ее можно заменить, и даже стену, разделяющую комнаты, можно снести, если в квартире мало места. Но вот с низкими потолками вы, увы, ничего не сможете сделать. Единственный вариант – визуально их приподнять, чтобы они казались выше.

Прием 1: Наклейте обои с вертикальным рисунком

Прием 2: Используйте декоративные панели

Прием 3: Выбирайте заниженную мебель

Прием 4: Не игнорируйте текстиль и декор

Прием 5: Устанавливайте правильные окна и двери

Прием 6: Уберите люстру

Прием 7: Измените цвет потолка

Прием 8: Повесьте зеркала

Как это сделать, читайте в нашей статье.Полоски должны быть тонкими и аккуратными.Наверняка вы знаете о том, что стилисты советуют девушкам покупать одежду с вертикальными линиями, чтобы зрительно вытянуть силуэт, стать выше и стройнее. В случае с потолками вертикальный рисунок работает точно так же. Узкие полосы, неброский узор, выстроенный в линейном порядке, и прочие рисунки, расположенные на обоях вертикально, создают нужную иллюзию высоты.Обратите внимание, что линии должны быть мягкими и тонкими – тогда пропорции комнаты станут гармоничными. А вот широкие и контрастные полосы будут визуально дробить стену, в результате чего потолок станет «давить».Панели можно использовать отдельно или в паре с обоямиОтличное решение – использовать в паре с обоями панели. Но здесь важно правильно выбрать высоту для них и соблюсти условия монтажа. Оптимально размещать их на расстоянии, равном трети от общей высоты стены – так вы сможете соблюсти баланс. А вот ниже устанавливать панели дизайнеры не советуют, иначе они станут похожими на нелепый бордюр. Да и выше тоже не стоит – в этом случае панели грубо разделят стену на две части и нарушат пропорции комнаты.Обязательно учитывайте фактуру и цветовую гамму материала. Например, панели, имитирующие рейки, поддержат общую динамику и отвлекут внимание от низких потолков. Что касается оттенков, то следует использовать холодные наверху и темные внизу, чтобы создать плавный переход.Пусть мебель будет на низких ножках.Возможно, вы обращали внимание, что в азиатских квартирах, а также интерьер, оформленных в японском стиле, низкая мебель. На первый взгляд она может показаться странной, но в случае с низкими потолками является идеальным решением для квартиры. Диваны, кресла, тумбы, столы, журнальные столики – все должно быть слегка заниженным.Исключение из правил – шкафы-купе с зеркальными дверцами. За счет того, что они зрительно делают пространство шире и выше, важно выбирать модели от пола до потолка. Идеально, если в комнате большие окна – тогда в помещение будет попадать много света, оно наполнится глубиной и объемом, визуально станет просторнее.Что касается цветовой гаммы, то лучше отдавать предпочтение мебели светлых оттенков, например, нежно-голубому, серому, белому, молочному, мятному и пр. Для кухни можно подобрать двухцветные модели, только не забывайте, что в этом случае темной должны быть именно нижняя часть. Глянцевая поверхность также будет играть вам на руку, так как визуально увеличит помещение. Фурнитуру нужно выбирать вертикальную, без вычурных деталей.Длинные шторы увеличат высоту потолка, а короткие – нетЕще один рабочий способ, который поможет визуально приподнять высоту потолка – повесить на окна длинные шторы до пола. Они могут быть однотонными или с вертикальным узором, который «вытянет» помещение. Если же в комнату попадает мало света или за окном открывается красивый вид, вместо плотных гардин можете повесить тонкие, полупрозрачные занавески, которые не будут привлекать слишком много внимание.Переходим к декору. Для стен выбирайте вертикальные картины, фотографии в рамках, интересные коллажи. Разместить их можно любым, из нижеперечисленных способов, ведь каждый из них поможет сделать потолки выше:• Все картины на уровне глаз.• Одну картину над другой.• Все полотна высоко под потолком.Что касается ваз, шкатулок, сувениров, книг, коллекций каких-то вещей, то их лучше расставлять на подвесных полках или на открытом стеллаже. Обратите внимание, что между предметами важно оставлять свободное пространство, чтобы композиция была легкой и воздушной. Также старайтесь грамотно сочетать вещи между собой, чтобы они действительно украшали интерьер, а не портили его. Нагромождение деталей не позволит вам визуально увеличить комнату, а также создаст визуальный шум, поэтому лучше следовать принципам минимализма.Отлично, если окна и двери достают почти до потолкаСтандартные двери в комнатах с низкими потолками – не очень хорошее решение. Гораздо лучше будут смотреться высокие конструкции, которые будут доставать практически до потолка. Да, это необычно, непривычно, но при этом весьма оригинально. Кроме того, двери будут выполнять свою задачу по максимуму, и потолки будут казаться выше.Если этот вариант вам не подходит, можете установить раздвижные двери, создать лаконичную арку из гипсокартона или вообще оставить проем пустым. В хрущевках отличным решением будет достроить остекленную фрамугу, чтобы визуально увеличить пространство.Переходим к вопросу окон. Если вы на стадии ремонта и у вас есть возможность установить большие окна во всю стену или сделать вытянутые проемы – обязательно ею воспользуйтесь. Так в комнату будет попадать максимальное количество света.Точечные светильники больше подходят для низких потолков, чем люстраОбъемная люстра, расположенная по центру потолка, сделает его визуально ниже, а площадь комнаты – меньше. К тому же, если кто-то из членов семьи высокого роста, он постоянно будет задевать ее головой. Чтобы решить все проблемы одним махом, вместо громоздкой люстры используйте минималистичные модели, которые плотно прилегают к потолку и гармонично сочетаются с ним по цвету (можно даже выбрать светильник в тон потолка).Не менее удачным решением будет встроенное освещение, которое создает ощущение простора над головой. А чтобы визуально раздвинуть границы комнаты, достаточно разместить по периметру потолка точечные светильники. Также стоит обратить внимание на бра, торшеры и ночники, свет которых направлен не вниз, а вверх.Потолок должен быть светлымЕсли в вашей квартире невысокие потолки, самым удачным цветом для них станет белый. Отдавайте предпочтение холодным оттенкам, так как они зрительно отдаляют поверхности и увеличивают площадь комнаты. Чтобы усилить эффект, используйте глянцевую краску. Еще один вариант – покрасить стены и потолок в один и тот же цвет. Таким образом, вы сможете размыть границы перехода, и помещение будет казаться больше и выше.Зеркало должно быть в каждой комнатеЗеркала нужны не только для того, чтобы показывать ваше отражение. Также они играют очень большую роль в восприятии пространства. Если грамотно их использовать, можно с легкостью скрыть недостатки планировки и несовершенства интерьера. Например, если вы поставите в квартире высокий шкаф с зеркальными дверцами, а также несколько зеркал в полный рост, то сможете увеличить высоту потолка и зрительно расширить пространство.Более оригинальное решение – покрыть потолок зеркальной плиткой, чтобы она дублировала окружающую обстановку и, тем самым, расширяла пространство. Еще один способ переключить внимание с потолка на другую деталь квартиры – покрыть пол лаком. Но здесь важно не переборщить – блестеть должно что-то одно.