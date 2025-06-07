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Самые зрелищные скульптуры из автомобилей со всего мира




Современное искусство использует самые разные материалы для создания уникальных произведений. Одним из наиболее необычных и впечатляющих подходов является использование автомобилей как основного элемента скульптур. Эти произведения не только демонстрируют творческие способности авторов, но и поднимают важные темы о современном обществе, экологии и технологии.
Некоторые художники решили временно отвлечься от практичной стороны использования автомобилей и сделали их источником вдохновения, создав удивительные произведения архитектуры и яркие инсталляции.

«Долгосрочная парковка» (Long Term Parking), Франция


Необычная скульптура /Фото:fi.pinterest.com

Необычная скульптура /Фото:fi.pinterest.com

 

Скульптура «Долгосрочная парковка», созданная французским художником Армандом Пьером Фернандесом, расположена на территории ближайших окрестностей в Париже. Она представляет собой десятки старых автомобилей, которые, казалось бы, зависли в воздухе, их передние части приподняты над землёй. Это произведение искусства говорит о времени и технике.

Металлические кузова автомобилей, спроектированные для движения, теперь находятся в состоянии «ожидания», что символизирует изменения, происходящие в технологиях и стилях жизни. Кроме того, проект вызывает размышления о городской жизни, ее быстро меняющихся ритмах и оценке объектов, которые в прошлом были частью повседневности. Этот монумент был установлен в 1982 году и для создания стелы размером 6х6х19,5 метров потребовалось 1600 тонн бетона, 59 автомобилей и сумма, аналогичная 18,5 миллионам рублей.

«Надежда на мир» (Espoir de Paix), Ливан


Очень пугающая /Фото:dzen.ru

Очень пугающая /Фото:dzen.
ru

 

Скульптура «Надежда на мир», созданная также Армандом Пьером Фернандесом, находится в Бейруте и делает серьезное заявление о мире и надежде в условиях конфликтов. Это произведение состоит из нескольких единиц техники, которые сложены друг на друга и образуют стилизованного голубя мира. Использование машин, зачастую ассоциирующихся с насилием, для создания символа мира, является мощным контрастом и отзывом на борьбу Ливана за стабильность. Местные жители и туристы могут видеть в этом произведении как призыв к миру, так и напоминание о разрушительных последствиях конфликтов. Эта скульптура объединяет людей, вдохновляя на мирное сосуществование и диалог.

Памятник «Верность миру» был возведён в 1995 году, спустя пять лет после завершения гражданской войны в Ливане. Он расположен неподалёку от здания Министерства национальной обороны. Для создания пятидесятиметрового памятника было использовано 78 боевых машин из разных стран и 5000 тонн бетона. Стела напоминает здание, повреждённое взрывом, в котором разместилась военная техника.

«Веретено» (Spindle), США


Действительно похоже на веретено /Фото:m.soundcloud.com

Действительно похоже на веретено /Фото:m.soundcloud.com

 

Скульптура «Веретено», расположенная в Беруин, штат Иллинойс, была создана известным художником Дастином Шулером. Произведение выполнено из старых автомобилей, которые соединены в форму большого веретена, символизируя как производственный процесс, так и мощь трансформации. Элемент «веретена» в названии указывает на движение, развитие и переработку.

В этом произведении художник пытается визуализировать циклы жизни и смерти объектов, а также их возможную реинкарнацию в других формах. «Веретено» не только привлекает внимание своей необычной формой, но и побуждает зрителей к размышлениям об устойчивом развитии и переосмыслении того, как мы относимся к материальным объектам. Она была изображена на почтовых открытках, упоминалась в туристических путеводителях и даже появилась в фильме «Мир Уэйна».
Странная, но очень дорогая скульптура /Фото:inbusiness.kz

Странная, но очень дорогая скульптура /Фото:inbusiness.kz

 

Инсталляция была создана в 1989 году, эта работа состояла из восьми автомобилей, которые были насажены на высокий 15-метровый металлический столб. Для обеспечения стабильности скульптуры её основание было зарыто в землю на глубину 10 метров. Создание этой инсталляции обошлось в сумму, равную 6,5 миллиона рублей.

«Кархендж» (Carhenge), США


Похоже на оригинал /Фото:charismaticplanet.com

Похоже на оригинал /Фото:charismaticplanet.com

 

Расположенный в Небраске, «Кархендж» является уникальной интерпретацией знаменитого английского Стоунхенджа. Эта скульптура была создана в 1987 году художником Джимом Рейндерсоном и представляет собой точно организованное строение из 38 старых автомобилей, окрашенных в серый цвет. Кархендж не только восхищает своей формой и масштабом, но и вызывает множество вопросов о времени, культуре и экологии.

Творение делает прямую отсылку к символизму древних сооружений, обращая внимание зрителей на значение автомобилей в современном обществе. По замыслу автора, скульптура служит как памятник свободы передвижения и одновременно предостережением о воздействии человека на природу. Кархендж стал популярной туристической аттракцией и привлекает любителей искусства и автомобилистов со всего мира. Некоторые из них частично закопаны в землю, в то время как другие расположены на них сверху, формируя арочные конструкции.

«Ранчо Кадиллаков» (Cadillac Ranch), США


Пространство для художников /Фото:webtekno.com

Пространство для художников /Фото:webtekno.com

 

Ранчо Кадиллаков тоже находится в США, в штате Техас недалеко от города Амарилло. В центре пшеничного поля находится уникальная художественная композиция, состоящая из десяти автомобилей, которые установлены в ряд и вкопаны носом в землю. Автомобили располагаются по времени выпуска, начиная с 1949 года и заканчивая 1963 годом.

Каждый автомобиль символизирует эволюцию стиля и технологий в производстве Cadillac, однако Ранчо Кадиллаков стал не только данью уважения автопромышленности, но и популярным местом для граффити. Посетители свободно могут оставлять свои надписи и рисунки на автомобилях, создавая уникальное произведение искусства, которое постоянно меняется. Ранчо Кадиллаков является ярким примером уличного искусства и культурного обмена.
Такое искусство не простое /Фото:drive2.ru

Такое искусство не простое /Фото:drive2.ru

 

Согласно популярной гипотезе, машины якобы заземлены под углом, совпадающим с углом грани пирамиды Хеопса в Египте. Этот угол составляет приблизительно 51,5 градуса. Данная идея часто связывается с теоретическими предположениями о том, что древние цивилизации обладали высокими знаниями о геометрии и астрономии, которые могли бы использоваться в их строительстве. Однако стоит отметить, что данная гипотеза не имеет строго научного обоснования и не поддерживается документально.

«Жук-шар» (Beetle Sphere), Индонезия


Очень высокотехнологично /Фото:dailymail.co.uk

Очень высокотехнологично /Фото:dailymail.co.uk

 

На другом конце мира, в Индонезии, находится инсталляция «Жук-шар». Это удивительная скульптура, созданная из множества Volkswagen Beetle, которые сварены между собой и образуют огромный шар. Инсталляция находится в центре многолюдного района Бали и привлекает внимание своей оригинальностью и простотой.

Ишван Нур, профессор изобразительного искусства из Университета Джокьякарты, славится своими инсталляциями, созданными из пластиковых и алюминиевых материалов. Одной из его самых узнаваемых работ стал Шаровидный жук. В этой инсталляции мастер вдохновился дизайном автомобиля Фольксваген Жук 1953 года и преобразовал его в идеальную сферу.

Жук-шар олицетворяет концепцию сплоченности и единства. С момента своего создания скульптура стала популярным местом для фотосессий и привлекает множество туристов, которые хотят запечатлеть этот яркий пример автомобильного искусства. К тому же, это произведение подчеркивает значимость культового Жука в автомобильной культуре и его влияние на массовую среду.
Это цельное авто /Фото:Pinterest

Это цельное авто /Фото:Pinterest

 

Важно отметить, что для создания этой работы ни один из автомобилей не был поврежден. То, что наблюдает зритель, выполнено из полиуретана, затем отлито в алюминии, окрашено в нужный цвет и дополнено оригинальными деталями. Завершенные скульптуры художник предлагает по весьма высокой цене — $88 000 США.

Каждая из этих скульптур уникальна и отражает разнообразие подходов к использованию автомобилей как искусства. Они способны вызывать сильные эмоции и глубокие размышления о мире. Произведения не только визуально впечатляют, но и поднимают важные социальные и экологические вопросы, делая их значимыми для зрителей. Эти скульптуры являются яркими примерами того, как искусство может комментировать и даже менять наше восприятие современности.

Машины тоже могут быть произведение искусства /Фото:researchgate.net

 

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