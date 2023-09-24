Что приготовить на обед для всей семьи: 3 сытных и аппетитных блюда

Практически каждый любит вкусно и сытно поесть, да вот только не всегда хочется тратить уйму времени на приготовление того или иного блюда. Но что же делать, если всё-таки предстоит готовка? Ответ прост – воспользоваться нижеприведёнными рецептами, благодаря которым запросто можно накормить при желании всю семью, а не только два человека.
1. Суп с грибами и тосты
Суп с грибами. \ Фото: cubesnjuliennes.com.
Нет ничего проще простого, чем приготовить аппетитный грибной суп с приятным бонусом в виде румяных и ароматных гренок.
Ингредиенты:
• Грибы – 0,5 кг;
• Лук белый или фиолетовый среднего размера – 2 шт;
• Овощной или грибной бульон – 1 кубик;
• Кинза – 1 маленький пучок;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Рис длинный – 0,5 стакана;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло оливковое – опционально;
• Сливки средней жирности – для подачи.
Для тостов:
• Багет французский – 1 шт;
• Шампиньоны среднего размера – 10 шт;
• Чеснок – 2 зубка;
• Яблоки зелёные – 1-2 шт;
• Лимон – 1 шт;
• Петрушка – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло оливковое – опционально;
• Сыр твёрдых сортов – опционально;
• Ядра грецких орехов – 1 стакан.
Грибной суп с гренками. \ Фото: realfood.tesco.com.
Способ приготовления:
• Лук очистить;
• Нарезать полукольцами средней толщины;
• Выложить в кастрюлю с толстым дном;
• Добавить оливковое масло;
• Приправить бульонным кубиком, предварительно раскрошив его;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Чеснок очистить;
• Пропустить через пресс или натереть на мелкой тёрке;
• Добавить к остальным ингредиентам;
• Готовить на среднем огне семь-восемь минут, периодически помешивая;
• Грибы вымыть;
• Просушить;
• Очистить;
• Отделить 8 шляпок от ножек;
• Выложить на сковороду и обжарить по две-три минуты с каждой стороны на небольшом количестве оливкового масла;
• Остальные грибы и ножки нарезать средним кубиком;
• Высыпать в кастрюлю к луку;
• Добавить промытый под холодной проточной водой рис;
• Перемешать;
• Готовить пять-семь минут, периодически помешивая;
• Залить кипятком (примерно литр-полтора);
• Довести до кипения;
• Накрыть крышкой;
• Варить на среднем огне двадцать-двадцать пять минут;
• За пять минут до готовности добавить кинзу;
• Суп перебить до состояния жидкого пюре блендером;
• Накрыть крышкой;
• Укутать полотенцем.
Гренки:
• Яблоки вымыть;
• Очистить;
• Удалить семена и плодоножку;
• Мякоть нарезать мелкой соломкой;
• Выложить в миску;
• Сдобрить лимонным соком;
• Добавить измельчённую петрушку;
• Тщательно перемешать;
• Дать настояться;
• Багет разрезать на шесть длинных ломтиков толщиной по полсантиметра;
• Обжарить по две минуты с каждой стороны на той сковороде, где жарились грибы;
• Натереть чесноком;
• Выложить на блюдо;
• Сверху положить грибные шляпки и яблочную соломку;
• Посыпать тёртым сыром и измельчёнными грецкими орехами.
Подача:
• Готовый суп разлить по тарелкам;
• Заправить сливками;
• Подавать с гренками.
2. Картофельный омлет
Картофельный омет. \ Фото: southernliving.com.
Хотите вкусно и сытно пообедать всей семьёй? Тогда картофельный омлет – то, что вам нужно. Прекрасная альтернатива жареной картошке и яичнице.
Ингредиенты:
• Картошка среднего размера – 4 шт;
• Яйца – 6-8 шт;
• Колбаски охотничьи – 6 шт;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Лук зелёный – 1 маленький пучок;
• Лимонный сок – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло оливковое – опционально;
• Петрушка свежая – несколько веточек;
• Кинза свежая – несколько веточек.
Омлет в духовке. \ Фото: theseasonedmom.com.
Способ приготовления:
• Лук вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать;
• Выложить в небольшую миску;
• Заправить оливковым маслом и лимонным соком;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Добавить листочки петрушки и кинзы;
• Перемешать;
• Оставить мариноваться;
• Картошку вымыть;
• Отварить в мундире в слегка подсоленной воде до готовности;
• Откинуть на дуршлаг и дать как следует остыть;
• После аккуратно очистить;
• Нарезать кружками средней толщины;
• Выложить в сковороду с антипригарным покрытием;
• Обжарить две-три минуты на небольшом количестве оливкового масла;
• После добавить нарезанные кружками средней толщины колбаски;
• Обжарить до лёгкой румяности;
• Равномерно выложить в глубокую сковороду с толстым дном;
• В миске смешать яйца с солью и смесью молотых перцев;
• Хорошенько взбить;
• Получившейся смесью залить картошку с колбасками;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку (готовность проверять шпажкой);
• Готовый омлет подать к столу посыпав промаринованной зеленью.
3. Паэлья
Паэлья. \ Фото: foodandwine.com.
Плов, конечно, хорошо, но паэлья – лучше. Сочно, ароматно и очень-очень вкусно.
Ингредиенты:
• Куриное филе – 2 шт;
• Рис – 2 стакана;
• Шампиньоны среднего размера – 10-12 шт;
• Ветчина – 150 г;
• Масло оливковое – опционально;
• Лук фиолетовый или белый среднего размера – 2 шт;
• Чеснок – 5-6 зубков;
• Паприка хлопья – по вкусу;
• Бульон овощной или куриный/грибной из кубика – 1 л;
• Шафран – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Зелёный горошек замороженный – 2 стакана;
• Петрушка свежая – 1 маленький пучок;
• Кинза свежая – 1 маленький пучок.
Паэлья с курочкой. \ Фото: casuallypeckish.com.
Способ приготовления:
• Куриное филе вымыть;
• При необходимости срезать всё лишнее;
• Мякоть как следует просушить;
• Приправить солью и смесью перцев;
• Обжарить до лёгкой золотистой корочки с двух сторон на небольшом количестве оливкового масла;
• Затем выложить на противень, предварительно застеленный пергаментом;
• И отправить в разогретую до 190 градусов духовку;
• Запекать до полной готовности (филе должно стать равномерно румяным со всех сторон);
• После достать;
• Остудить;
• Нарезать соломкой или кубиком;
• Грибы вымыть;
• Очистить;
• Просушить;
• Нарезать на четвертинки;
• Обжарить на той же сковороде, где жарилось мясо;
• Ветчину нарезать соломкой или небольшим кубиком;
• Добавить к грибам;
• Подрумянить;
• Лук и чеснок очистить;
• Лук нарезать тонкими полукольцами;
• Чеснок пропустить через пресс;
• Добавить к грибам и ветчине;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Готовить три-четыре минуты;
• После добавить тщательно промытый под холодной проточной водой рис;
• Приправить паприкой и шафраном;
• Залить двумя стаканами горячего бульона;
• Тушить на среднем огне двадцать-двадцать пять минут;
• После добавить зелёный горошек и влить остатки бульона;
• Тушить около десяти минут;
• За пять минут до готовности добавить листочки петрушки и кинзы;
• Перемешать;
• Порционно разложить по тарелкам;
• Посыпать кусочками мяса и подать к столу.
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